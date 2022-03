Vrána se Zadinou mírnili debakl, Ovečkin v gólech vyrovnal Jágra

Góly: 01:38 D. Strome (P. Kane, DeBrincat) 07:05 DeBrincat (P. Kane, D. Strome) 13:53 P. Kane (DeBrincat, McCabe) 17:14 R. Carpenter (P. Kane, C. Jones) 19:32 J. Toews (Hagel) 20:19 Hagel (McCabe, C. Murphy) 34:50 D. Strome (P. Kane, S. Jones) 57:16 D. Strome (P. Kane, DeBrincat)

Sestavy:

M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, McCabe, Regula, C. Jones – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – Dach, J. Toews (C), Hagel – Kurashev, T. Johnson, D. Kubalík – Lafferty, R. Carpenter, Borgström.