Vaněček s Francouzem vychytali výhry, bodovali Pastrňák a Zadina

Vaněček zastavil všech 29 střel domácího Dallasu, po triumfu Washingtonu 5:0 dosáhl na své druhé čisté konto sezony (15. ledna vychytal výhru 2:0 na ledě Islanders) a třetí v dosavadní kariéře v NHL.

Za svůj výkon byl 26letý gólman zvolen třetí hvězdou duelu, přednost dostali jen jeho produktivní spoluhráči Nicklas Bäckström (1+2) a Connor McMichael (1+1).

Capitals za dvěma body nakročili už v zahajovací třetině, v jejímž úvodu proměnili dvě přesilovky. Fauly soupeře trestali Tom Wilson a John Carlson. V obou případech jim asistovali Jevgenij Kuzněcov a výše zmiňovaný Bäckström. V dresu Stars se po nemoci vrátil do akce centr Radek Faksa (12:49, -1, 1 střela), obránce Michal Kempný se naopak na vítězné straně tentokrát do sestavy nedostal.

Kdo přestal sledovat souboj Chicaga s rozjetým Coloradem po druhé třetině, asi se u konečného výsledku hodně divil. Favorizovaní Avalanche ve druhé dvacetiminutovce domácím odskočili do dvougólového trháku, když se prosadili Gabriel Landeskog a J.T. Compher.

Třetí dějství pak nabídlo velkou show, když padly ještě čtyři branky na obou stranách. Českého gólmana Pavla Francouze o čisté konto obrali dva dvougóloví střelci Blackhawks Brandon Hagel a Patrick Kane, jenž celkově vyprodukoval deset střeleckých pokusů.

Za vítěze se ovšem podruhé prosadil kapitán Landeskog a přesně mířili také Alex Newhook, Nazem Kadri a Cale Makar. Francouz utkání zakončil s bilancí 39 zákroků proti 43 střelám, čtyřikrát jej prověřoval krajan Dominik Kubalík (13:10, +/-: 0, 4 střely). Colorado zvítězilo už podeváté v řadě a s 65 body vévodí Východní konferenci, stejně bodů má rovněž lídr Východu Florida.

Lídr produktivity Čechů v NHL David Pastrňák (18:19, 0+2, +/-: 0, 5 střel) si upevnil své postavení dvěma pátečními přihrávkami u výhry Bostonu 2:1 nad Arizonou. První hvězda duelu si tak vylepšila svou sezonní bilanci na 40 zápisů (20+20) z 41 startů, druhý Tomáš Hertl ze San Jose má bodů 37 (21+16).

V bráně Arizony tentokrát před Karlem Vejmelkou dostal přednost Scott Wedgewood a poprvé inkasoval ve 13. minutě z hole Erika Hauly, kterého chytrým zpětným pasem našel v palebné pozici mezi kruhy Pastrňák. Těsně před prvním odchodem do kabin srovnal Nick Schmaltz. Bruins si ale znova vzali vedení ve druhé dvacetiminutovce, kdy z přesilovky udeřil bek Charlie McAvoy. Asistovali Brad Marchand a opět aktivní Pastrňák. Vyrovnat už se domácím Coyotes nepodařilo.

Střelecké trápení prolomil útočník Filip Zadina (14:09, 1+0, -1, 1 střela). Šestka draftu 2018 se v NHL prosadila po osmnácti zápasech bez gólu. Své páté trefy sezony 22letý talent dosáhl v 37. minutě, když v přesilovce z brankoviště dorážel do sítě odražený puk.

Detroit tak na ledě Pittsburghu vedl 2:1, v závěrečném dějství si ale prodloužení vynutil svou druhou brankou duelu Jake Guentzel. O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém se jako jediný prosadil produktivní nováček v dresu Red Wings Lucas Raymond. Společně se Zadinou výhru slavil i obránce Filip Hronek (21:35, -1, 3 střely), domácí forvard Dominik Simon se neprosadil (10:26, +/-: 0, 1 střela).

Dallas před zápasem s Washingtonem vyřazoval dres s číslem 56 na počest ruského obránce Sergeje Zubova a slavnostní ceremonie byla v pátek k vidění i ve slavné Madison Square Garden. Před zápasem Rangers proti Minnesotě vyřadil New York pod strop arény dres s číslem 30 bývalého skvělého gólmana Henrika Lundqvista.

Švéd odchytal za Blueshirts patnáct sezon a vypracoval se do čela řady klubových statistik - v počtu odchytaných zápasů (887), výher (459) či čistých kont (64). V sezoně 2011/12 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže a v ročníku 2014 dotáhl Rangers do finále Stanley Cupu, ve kterém nakonec uspěli hokejisté LA Kings.

Ani New York však v pátečním programu své fanoušky nepotěšil. Ve všech pěti duelech hracího dne slavili hosté, Minnesota si odvezla dva body po těsném vítězství 3:2. Útočníci Wild Kevin Fiala a Mats Zuccarello (oba 1+1) si natáhli své bodové série už na posledních deset startů v řadě.

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Boston Bruins Boston Bruins 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly:

18:04 N. Schmaltz (Gostisbehere, Keller) Góly:

12:30 Haula (Pastrňák, Forbort)

33:41 McAvoy (B. Marchand, Pastrňák)

Sestavy:

Wedgewood (K. Vejmelka) – Capobianco, Strälman, J. Moser, Gostisbehere, Ljubuškin, Chychrun (A) – Kessel, Johan Larsson, Crouse – N. Schmaltz, T. Boyd, Keller (C) – Ch. Fischer, Riley Nash, Ladd (A) – L. Eriksson, Galchenyuk, L. O'Brien – Roussel. Sestavy:

Ullmark (T. Rask) – McAvoy, Vaakanainen, Carlo (A), M. Reilly, Clifton, Forbort – Craig Smith, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Pastrňák, Haula, T. Hall – O. Steen, Coyle, DeBrusk – Lazar, T. Nosek, Blidh.

Rozhodčí: Hanson (USA), Lambert (CAN) – Murray (CAN), Rody (CAN)