Nečas a Vaněček mezi hvězdami zápasů, Pastrňák asistoval v prodloužení

Hokejisté Caroliny dokázali odčinit čtvrteční nečekaný debakl 0:6 z domácí partie proti Columbusu, když v sobotu porazili 4:1 Vancouver.

Na využitou přesilovku Sebastiana Aha z 9. minuty sice ještě v zahajovacím dějství dokázal odpovědět hostující kapitán Bo Horvat, v dalším průběhu už ale Frederik Andersen neinkasoval a góly padaly na opačné straně.

Hned na startu druhého dějství Martin Nečas (14:30, 1+1, +1, 1 střela) asistoval u trefy Vincenta Trochecka a v 26. minutě sám zvyšoval na 3:1. Své osmé trefy sezony docílil prudkou ranou z pravého kruhu. Závěrečná třetina nabídla ještě jednoho střelce, jímž byl domácí Steven Lorentz.

Boston v řádné hrací době domácí partie proti Nashvillu dvakrát vedl, průběžné vedení 2:0 a 3:2 ovšem neudržel a tak se o vítězi rozhodovalo až v prodloužení.

V jeho druhé minutě se dostal do zakončení český útočník David Pastrňák (16:01, 0+1, +/-: 0, 3 střely), puk se po zákroku Juuse Sarose šoural přes brankoviště a důrazný Taylor Hall rozhodl - 4:3 pro Bruins, kteří tak zvítězili už popáté za sebou.

Carolina - Vancouver 4:1 (Nečas 1+1), Boston - Nashville 4:3PP (za dom. Pastrňák 0+1), Islanders - Washington 0:2 (host. brankář Vaněček kryl všech 23 střel).

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly:

08:17 Aho (T. Teräväinen, A. DeAngelo)

21:02 Trocheck (A. Svečnikov, M. Nečas)

24:49 M. Nečas (A. Svečnikov, Trocheck)

44:09 Lorentz (Skjei, Pesce) Góly:

13:24 Horvat (L. Schenn)

Sestavy:

F. Andersen (LaFontaine) – Pesce, Skjei, A. DeAngelo, Cole, Keane, Brendan Smith – Jarvis, Aho (A), T. Teräväinen – M. Nečas, Trocheck (A), A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Lorentz – Martinook, Kotkaniemi, Niederreiter. Sestavy:

Demko (S. Martin) – T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, Poolman, B. Hunt – Boeser, J. T. Miller (A), Pearson – Garland, Horvat (C), Elias Pettersson – Höglander, Dickinson, Podkolzin – Highmore, Lammikko, Motte.

Rozhodčí: McIsaac (CAN), Halkidis (CAN) – Mills (CAN), Pancich (USA)