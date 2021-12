New Jersey otočilo zápas proti Edmontonu, v prodloužení rozhodl Hughes

Hokejisté New Jersey v domácí partii s favorizovaným Edmontonem hned čtyřikrát odskočili do vedení. Hosté však díky produktivitě hvězdného Connora McDavida (2+0), ke kterému se tentokrát na místo Leona Draisaitla (0+1) přidal hlavně Kailer Yamamoto (2+1), vždy dokázali ztrátu smazat a ve třetí třetině šli poprvé sami do vedení.

Devils zachránil vyrovnáním na 5:5 až v čase 59:28 běloruský útočník Jegor Šarangovič, jenž před Mikem Smithem tečoval střelu obránce Dougieho Hamiltona. Z následného prodloužení pak uběhly necelé tři minuty, než se ujala střela talentovaného mladíka Jacka Hughese. Ten se v zápase trefil už podruhé, výhru s ním na ledě slavil i český reprezentant Pavel Zacha (17:55, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:0 (2:0, -:-, -:-) Góly:

11:15 N. Roy (B. Hutton)

18:27 A. Brooks (Coghlan, Stephenson)

24:39 Janmark Góly:

Sestavy:

Brossoit (Lo. Thompson) – Pietrangelo, Theodore, McNabb, Whitecloud, B. Hutton, Coghlan – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Janmark, Stephenson, Dadonov – Kolesar, N. Roy, W. Carrier – Amadio, Leschyshyn, A. Brooks. Sestavy:

J. Gibson (Stolarz) – H. Lindholm, Drysdale, Jacob Larsson, Manson, Benoit, Shattenkirk – Rakell, Getzlaf, T. Terry – D. Grant, Lundeström, Silfverberg – Deslauriers, S. Carrick, B. Robinson – Milano, Steel, Lettieri. Rozhodčí: Hanson, Hebert – Tobias, Fournier

New Jersey Devils New Jersey Devils : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:5P (3:2, 0:1, 2:2 - 1:0) Góly:

01:44 J. Hughes (D. Hamilton, Bratt)

03:05 N. Hischier (J. Boqvist, Graves)

11:10 Mercer (A. Johnsson)

45:14 Kuokkanen (A. Johnsson, Mercer)

59:29 Šarangovič (D. Hamilton, J. Hughes)

62:55 J. Hughes (Bratt, Severson) Góly:

02:43 McDavid (R. McLeod, Ceci)

06:00 Yamamoto (Koekkoek, Nugent-Hopkins)

27:57 McDavid

47:06 Devin Shore (R. McLeod, Lagesson)

48:18 Yamamoto (Draisaitl, Keith) Sestavy:

Blackwood (A. Schmid) – D. Hamilton, Graves, Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban (A), Ty Smith – J. Boqvist, N. Hischier (C), Zacha – Bratt, J. Hughes, Šarangovič – Kuokkanen, Mercer, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod, Studenič. Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Bouchard, Nurse (A), Ceci, Keith, Barrie, Lagesson, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Brendan Perlini, R. McLeod, Foegele – Sceviour, D. Ryan, Devin Shore. Rozhodčí: Morton, St. Laurent – Mills, Quinn (CAN)

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)