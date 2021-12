Kaše s Hertlem se zapsali mezi střelce, Voráček přidal další asistenci

O výhře hokejistů Winnipegu 6:3 nad rozjetým Torontem, které bodovalo v předchozích šesti startech za sebou a řadí se mezi přední celky soutěže, rozhodla čtyřgólová série Jets ze druhé dvacetiminutovky.

Hned čtyři útočníci domácích si odnesli shodnou bilanci 1+1. Statistiky si takto vylepšili Andrew Copp, Kyle Connor, Mark Scheifele a Pierre-Luc Dubois. Kapitán Blake Wheeler si ve svém jubilejním 1 000. startu kariéry v NHL zapsal dvě asistence.

Jedním ze tří střelců Maple Leafs byl i český útočník Ondřej Kaše (14:15, 1+0, +/-: 0, 4 střely), jenž se po třech vynechaných zápasech o víkendu vrátil do sestavy kanadského mužstva. Své šesté trefy sezony dosáhl v 36. minutě poté, co pronikl do hloubi útočného pásma po pravém křídle a brankáře Connora Hellebuycka nachytal střelou na bližší tyč z ostrého úhlu. Kašeho krajan ze třetí formace David Kämpf (13:41, -1, 1 střela) se bodově neprosadil.

San Jose na ledě Columbusu ve druhé třetině dvakrát odskočilo do vedení. Průběžné stavy 1:2 a 2:3 však domácí vždy dokázali zvrátit a nakonec se radovali z výhry 6:4, kterou ukončili sérii čtyř nezdarů v řadě.

Dvěma góly se za Blue Jackets blýskl obránce Adam Boqvist. U jeho druhé trefy večera, která byla ve finále rozdílovou ve skóre, si asistenci připsal i Jakub Voráček (15:50, 0+1, +2, 2 střely).

Zkušený forvard zaznamenal už svou 18. přihrávku v ročníku a s průběžnými 19 zápisy (1+18) se dotáhl na lídra produktivity Čechů v NHL Davida Pastrňáka z Bostonu (rovněž 19 bodů, 8+11). Mezi českými sřelci se na čele od Pastrňáka a Pavla Zachy z New Jersey devátou trefou osamostatnil Tomáš Hertl (20:01, 1+0, +1, 3 střely), jenž v 51. minutě snižoval ztrátu Sharks. Po jednom vynechaném duelu se do sestavy San Jose vrátil obránce Radim Šimek (13:22, -2, 1 střela).

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Góly:

17:06 Pacioretty (Stephenson, Mark Stone)

41:49 N. Roy (Theodore, R. Smith)

50:45 Dadonov (N. Roy, Janmark) Góly:

49:19 E. Lindholm (R. Andersson)

57:19 Mangiapane (J. Gaudreau, M. Tkachuk) Sestavy:

Lehner (Brossoit) – Pietrangelo (A), Hague, Theodore, Whitecloud, McNabb, Coghlan – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Janmark, N. Roy, Dadonov – W. Carrier, Kolesar, Amadio. Sestavy:

Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Michael Stone, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Lucic, Backlund (A), Mangiapane – T. Lewis, Monahan (A), Coleman – B. Richardson, Adam Ružička, D. Dubé. Rozhodčí: Schrader, Chmielewski – Pancich, Deschamps Počet diváků: 18 077

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Góly:

30:04 Nurse (Nugent-Hopkins, Hyman) Góly:

02:01 Kupari (T. Moore)

21:42 A. Kempe (D. Brown, Doughty)

54:38 A. Kempe (Kaliyev, Doughty)

56:22 Doughty (Kopitar, Arvidsson)

56:56 T. Moore (L. Andersson, Durzi) Sestavy:

Koskinen (S. Skinner) – Barrie, Nurse, Bouchard, Broberg, K. Russell, Niemeläinen – Puljujärvi, McDavid, Hyman – Yamamoto, Nugent-Hopkins, Draisaitl – Sceviour, D. Ryan, Foegele – Benson, R. McLeod, Kassian. Sestavy:

Quick (C. Petersen) – Doughty, M. Anderson, M. Roy, Edler, Durzi, Björnfot – D. Brown, Kopitar, A. Kempe – Arvidsson, Danault, Iafallo – Kupari, L. Andersson, T. Moore – Kaliyev, Grundström, Tynan. Rozhodčí: Lambert, Syvret – Cormier, Barton Počet diváků: 15 658

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) Góly:

04:05 Dubois (Wheeler, Scheifele)

21:51 Copp (Pionk, N. Schmidt)

24:54 J. Svečnikov (Toninato, Harkins)

27:38 Connor (Dubois, Wheeler)

30:45 Ehlers (Copp, N. Schmidt)

48:14 Scheifele (Connor, Pionk) Góly:

16:08 Bunting (Engvall, N. Ritchie)

34:20 Matthews (Tavares, W. Nylander)

35:46 O. Kaše (R. Sandin, Holl) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Morrissey (A), Pionk, Dillon, DeMelo, Stanley – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Ehlers, Dubois, Copp – Vesalainen, Lowry, P. Stastny – J. Svečnikov, Toninato, Harkins. Sestavy:

Woll (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, Muzzin, Holl, R. Sandin – Spezza, Matthews (A), Bunting – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – O. Kaše, Kämpf, N. Ritchie – Simmonds, Engvall, Clifford. Rozhodčí: Anderson, Meier – O’Quinn, Toomey Počet diváků: 14 461

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) Góly:

47:04 Atkinson (Giroux) Góly:

08:24 McDonagh (Stamkos, M. Joseph)

09:24 Perry (McDonagh, Bellemare)

22:56 Raddysh (Hedman, Colton)

26:47 Katchouk (Colton, Hedman)

28:34 M. Joseph

45:29 Maroon (Perry, Hedman)

54:15 Perry (McDonagh, Colton) Sestavy:

Hart (29. M. Jones) – Ristolainen, Provorov (A), Braun, Sanheim, Seeler, Yandle – Atkinson, Couturier (A), Giroux (C) – Konecny, K. Hayes, Frost – MacEwen, Laughton, J. van Riemsdyk – P. Brown, Bunnaman, Lindblom. Sestavy:

B. Elliott (Vasilevskij) – Rutta, Hedman (A), Bogosian, McDonagh (A), C. Foote, Sergačjov – M. Joseph, Stamkos (C), Palát – Fortier, Cirelli, Killorn – Raddysh, Colton, Katchouk – Perry, Bellemare, Maroon. Rozhodčí: Pochmara, Halkidis – Galloway, Alphonso Počet diváků: 16 014

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) Góly:

16:16 A. Boqvist (Danforth)

20:53 Kuraly (Peeke, Texier)

37:49 Sillinger

41:57 Roslovic (Domi, Peeke)

45:34 A. Boqvist (G. Carlsson, J. Voráček)

58:53 Texier (Nyquist, E. Robinson) Góly:

19:58 Bonino (Nieto, Cogliano)

20:21 E. Karlsson (Barabanov)

28:44 B. Burns (Nieto, T. Meier)

50:11 Hertl (Dahlén, T. Meier) Sestavy:

Merzlikins (Tarasov) – Werenski, Bean, Gavrikov, Peeke, G. Carlsson, A. Boqvist – O. Bjorkstrand, Jenner, J. Voráček – Nyquist, Sillinger, Domi – Danforth, Roslovic, Hofmann – E. Robinson, Kuraly, Texier. Sestavy:

Hill (J. Reimer) – M. Ferraro, B. Burns, J. Middleton, E. Karlsson, M.-É. Vlasic, R. Šimek – T. Meier, Couture, Dahlén – Barabanov, Hertl, Gregor – Cogliano, Bonino, Nieto – Weatherby, Pederson, Labanc. Rozhodčí: MsIsaac, Blandina – Baker, Berg