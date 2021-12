Vejmelka nezabránil kanonádě Vegas, Vladař naopak v NHL vychytal výhru

V pátečním programu hokejové NHL se dostali do akce dva čeští gólmani. Zatímco Karel Vejmelka odcházel zklamaný poté, co inkasoval sedm branek a nezabránil debaklu Arizony 1:7 s Vegas, to Daniel Vladař výrazně přispěl k výhře Calgary. Během 65 minut hry zastavil 31 z 34 střel domácího Anaheimu a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu již neinkasoval. Flames si tak odvezli výhru 4:3SN.