Kaše s Kämpfem pojistili výhru, Jaškin s Vejmelkou se opět neradovali

Hokejisté Toronta odčinili pondělní domácí porážku 1:5 s Los Angeles výhrou 3:0 z ledu Philadelphie. Z posledních sedmi startů tak dokázali pošesté naplno bodovat a v tabulce Atlantické divize se vyhoupli na průběžnou druhou pozici za odskočenou Floridu, které vede celou ligu.



Další z řady skvělých výkonů za Maple Leafs podal gólman Jack Campbell. Na čisté konto při absenci zraněného Petra Mrázka jasná jednička kanadského týmu potřebovala 36 zákroků. V hlasování zámořských novinářů byl ovšem Campbell zvolen až druhou hvězdou, přednost totiž dostal střelec dvou gólů vítězů William Nylander.

Prosadil se v 32. a 46. minutě. Finální podobu skóre stanovil svou druhou trefou sezony v 54. minutě český útočník Ondřej Kaše (12:29, 1+0, +1, 2 střely), jehož po výpadu z poza brány našel volného v mezikruží Alexander Kerfoot. Asistence putovala i na konto Davida Kämpfa (15:20, 0+1, +1, 2 střely).

Podobně jako Philadelphie neuspěli před svými fanoušky ani hokejisté Dallasu, jejichž led vyloupil po skóre 2:4 Nashville. Český centr domácích Stars Radek Faksa (14:56, -2, 1 střela) byl na ledě u dvou obdržených branek.

Predators nejprve poslali do třígólového trháku útočníci Ryan Johansen, Tanner Jeannot a Matt Duchene. Na rozmezí druhé a třetí třetiny domácí vrátili do hry snížením Roope Hintz s Miro Heiskanenem. V poslední minutě se ale do prázdné klece trefil ještě Colton Sissons a bylo hotovo.

Bránu Nashvillu opět úspěšně hájil Fin Juuse Saros. Zastavil 25 z 27 střel. Následující den však Predators nastoupí znova a poprvé v sezoně by se mohl dočkat startu i David Rittich. Český reprezentant si po letním přestupu z Toronta může odbýt kvůli koronaviru odloženou premiéru v novém dresu v zápase na ledě St. Louis.

Třináctý zápas sezony a dvanáctá porážka. Na nedávnou výhru 5:4 nad Seattlem, díky níž ukončili svou černou sérii z úvodu sezony, hokejisté Arizony navázat nedokázali, když ve středu v domácím prostředí padli 2:5 s Minnesotou.

Do brány Coyotes se znova postavil Karel Vejmelka. Český nováček dostal důvěru poté, co předchozí duel s týmem Kraken opustil už v první minutě po dvou inkasovaných gólech (hosté skórovali v 15. a 59. vteřině, nakonec ale v přestřelce o gól padli). Také proti Wild Vejmelka utkání nedochytal. Na startu třetí třetiny jej po 17 zákrocích z 22 střel za průběžného stavu 1:5 nahradil Scott Wedgewood.

Malou útěchou pro druhého českého zástupce v sestavě Arizony, útočníka Dmitrije Jaškina, byl zápis prvního bodu po návratu do NHL. Bývalá velká hvězda KHL čekala na první bod dlouhých jedenáct zápasů, asistencí se Jaškin podílel na trefě zkušeného Andrew Ladda z 15. minuty. V dresu vítězných Wild si nejvíce vylepšil osobní statistiky Švýcar Kevin Fiala (1+2).



