Pittsburgh překazil Tampě vstup do sezony, mezi střelci byl i Simon

Na první gól nového ročníku NHL se čekalo do druhé třetiny duelu Tampy s Pittsburghem, kdy hosty po chybné rozehrávce Andreje Vasilevského poslal do trháku Danton Heinen. Od 25. minuty to bylo už o dvě branky, prosadil se zkušený Brian Boyle hrající ve slavné soutěži po dlouhých 14 měsících.

V 52. minutě Penguins, hrající bez zraněných hvězd Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina, slavili potřetí. Z vrcholu pravého kruhu se schovanou střelou přes skrumáž těl chytře prosadil Dominik Simon (12:46, 1+0, +2, 4 střely). Tampa se dočkala až v 55. minutě, kdy snižoval Anthony Cirelli. Další korekci skóre pak zařídil i Alex Killorn ovšem hosté trestali hru domácích bez brankáře a třemi góly postupně upravili stav na finálních 2:6.

Při své premiéře v NHL nebyli hokejisté Seattle Kraken daleko od bodového zisku. Na ledě favorizovaného celku z Vegas totiž na přelomu druhé a třetí třetiny dokázali smazat úvodní tříbrankovou ztrátu.

Trefu Jonathana Marchessaulta a dvě od Maxe Paciorettyho umořili Ryan Donato, Jared McCann a Morgan Geekie. Poslední slovo v zápase si však v 49. minutě vzal centr první formace Golden Knights Chandler Stephenson - 4:3 pro Vegas. V konfrontaci nejnovějších členů NHL tak nakonec uspěli domácí. První hvězdou byl zvolen jejich kapitán Mark Stone, jenž si připsal celkově tři asistence.

Výsledky:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) Góly:

03:10 Marchessault (Mark Stone, Stephenson)

06:36 Marchessault (W. Karlsson)

26:43 Pacioretty (Hague, Mark Stone)

48:33 Stephenson (Mark Stone, Pacioretty) Góly:

31:35 Donato (Vince Dunn, Donskoi)

32:44 McCann (Jordan Eberle, Schwartz)

47:58 Geekie (Lauzon) Sestavy:

Lehner (Brossoit) – Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Hague, Whitecloud, Coghlan – Mark Stone (C), Stephenson, Pacioretty – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Dadonov, Patrick, Krebs – Kolesar, Dorofejev. Sestavy:

Grubauer (Driedger) – A. Larsson, Giordano, H. Fleury, Lauzon, Vince Dunn, Oleksiak – Jordan Eberle, Wennberg, Schwartz – B. Tanev, Geekie, Marcus Johansson – Appleton, Sheahan, Donato – Bastian, Donskoi, McCann. Rozhodčí: Skilliter, StLaurent – Knorr, Murchison Počet diváků: 18 431