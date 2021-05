Florida a Minnesota odmítly vyřazení, Winnipeg slaví ve 3. prodloužení

Obhájci Stanley Cupu z Tampy nastupovali v pondělí na ledě rivalů z Floridy za vedení v sérii 3:1 a povzbuzeni předchozím vysokým triumfem 6:2. V sestavě Lightning nakonec nechyběly ruské opory, obránce Michail Sergačjov a hlavně útočník Nikita Kučerov. Oba po nesportovních zákrocích soupeřů nedohráli předchozí partii.

Výše jmenované však favoritovi nepomohlo využít první postupový mečbol. Panthers zabrali a i díky skvělému výkonu debutujícího brankáře Spencera Knighta odmítli vyřazení po výsledku 4:1. 20letý Knight zastavil 36 z 37 střel a stal se druhým nejmladším gólmanem historie NHL, který při premiéře v play off slavil výhru (v nižším věku to zvládl už jen 19letý Don Beaupre v roce 1981 za Minnesotu North Stars).

Hosté šli do vedení už po 53 vteřinách hry, kdy se prosadil Ross Colton. Ve druhém dějství ale MacKenzie Weegar a Mason Marchment otočili vývoj pro domácí a ve třetí třetině vše pojistili využitou přesilovkou Patric Hörnqvist a do prázdné brány skórující Frank Vatrano. Slavit tak mohl i Radko Gudas (21:25, +/-: 0, 10 hitů), naopak Jan Rutta (14:15, +1, 1 střela) a Ondřej Palát (16:21, +/-: 0, 2 střely) odcházeli zklamaní.

Postup v pondělí mohli slavit i hokejisté Vegas hrající bez zraněného českého útočníka Tomáše Noska, kteří navíc Minnesotu za stavu série 3:1 na zápasy hostili na svém ledě. Wild však skvěle vyšla první třetina, v níž ze sedmi střel (celkově jich vyprodukovali jen 14) třikrát skórovali. Otevírací branku kapitána Golden Knights Marka Stonea postupně vymazali Kirill Kaprizov, Zach Parise a Jordan Greenway.

V polovině zápasu využitou přesilovkou dostal favorita do kontaktu Alec Martinez, vyrovnání se ale i přes tlak domácích nekonalo a v poslední minutě naopak do prázdné klece definitivně rozhodl Nico Sturm. První hvězdou duelu byl zvolen gólman vítězů Cam Talbot, jenž pochytal 48 střel Vegas.

Nečekaně hladký průběh měla série mezi Edmontonem a Winnipegem. V prvních dvou partiích na ledě Oilers (1:4 a 0:1PP) vyšli bodově naprázdno elitní borci kanadského bodování ze základní části Connor McDavid s Leonem Draisaitlem. Shodně třemi zápisy se prosadili až v utkání číslo tři, ve kterém přesto opět slavili Jets. Výhru 5:4 z nastavení jim v 70. minutě svou druhou trefou utkání zařídil Nikolaj Ehlers.

V pondělí se vyřazení čelící McDavid (1+0) s Draisaitlem (0+2) bodově podíleli na smírnému stavu 3:3 z řádné hrací doby. Také třetí prodloužení série ovšem nakonec dotáhli do vítězného konce hráči Winnipegu. Rozhodující partie se natáhla až do třetího nastavení. Časomíra ukazovala 107. minutu, když se na pravém křídle vyřítil do šance domácí Kyle Connor a proti veteránovi Miku Smithovi potvrdil roli střelce - 4:3PP.

Na svého soupeře pro druhé kolo play off si Winnipeg bude muset ještě počkat. V sérii mezi Torontem a Montrealem je totiž průběžný stav zatím 2:1 pro favorizované Maple Leafs, kteří po úvodním zaváhání zvládli druhý duel za sebou.

Na ledě Canadiens v pondělí Maple Leafs uspěli těsně 2:1, když se vše podstatné odehrálo ve druhém dějství. Na úvodní gól Williama Nylandera odpovídal domácí Nick Suzuki. Trefa obránce Morgana Riellyho z 37. minuty už ale zůstala bez odpovědi.

Výsledky 1. kola play off:

Centrální divize:

Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Góly:

26:19 Weegar (Huberdeau, S. Bennett)

36:55 Marchment (Barkov, Weegar)

40:35 Hörnqvist (Barkov, Huberdeau)

59:45 Vatrano (Hörnqvist) Góly:

00:53 Colton (Coleman, McDonagh) Sestavy:

Knight (Driedger) – Strälman, Weegar, Montour, Gudas (A), Forsling, Yandle – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Tippett, S. Bennett, Huberdeau – Hörnqvist (A), Wennberg, Marchment – Vatrano, Acciari, Lomberg. Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), D. Savard, Sergačjov, L. Schenn – Kučerov, B. Point, Palát (C) – Stamkos, Cirelli, Killorn – Coleman, Gourde, Colton – T. Johnson, Maroon. Rozhodčí: Francois St. Laurent, Kelly Sutherland – Jonny Murray, Bevan Mills Počet diváků: 11551 Stav série: 2:3

Východní divize:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 2:3P (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1) Góly:

08:20 Malkin (Letang, Rust)

27:37 Rust (Crosby, Letang) Góly:

19:06 Beauvillier (Josh Bailey, Leddy)

48:50 Eberle (Komarov, Pageau)

80:51 Josh Bailey Sestavy:

Jarry (Lagacé) – Dumoulin, Letang (A), Matheson, Ceci, M. Pettersson, Marino – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Kapanen – McCann, J. Carter, F. Gaudreau – Aston-Reese, Blueger, B. Tanev. Sestavy:

I. Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, Leddy, Mayfield, A. Greene, Dobson – Komarov, Barzal, Beauvillier – Eberle, B. Nelson (A), Josh Bailey (A) – Palmieri, Pageau, Wahlstrom – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí: O ́Rourke, Rehman – Gibbons, Suchánek Počet diváků: 9 344 Stav série: 2:3

Severní divize:

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Góly:

33:56 Suzuki (Perry, Tatar) Góly:

27:18 W. Nylander (Kerfoot)

36:35 Rielly (Marner, Brodie) Sestavy:

Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, Merrill – J. Anderson, Danault, Lehkonen – Caufield, Suzuki, Armia – Gallagher (A), Kotkaniemi, Toffoli – Perry, Byron (A), Tatar. Sestavy:

J. Campbell (Andersen) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, Bogosian, Sandin – Marner (A), Matthews (A), Hyman – W. Nylander, Riley Nash, Galchenyuk – I. Michejev, Kerfoot, Engvall – Simmonds, Spezza, J. Thornton. Rozhodčí: Skilliter, Pollock – Shewchyk, Murchison Stav série: 1:2

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3P (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:0, 1:0) Góly:

06:16 Scheifele (Wheeler, Morrissey)

15:55 Appleton (Morrissey, Lowry)

46:01 Scheifele (Connor, Wheeler)

106:52 Connor (Pionk) Góly:

07:33 McDavid (Draisaitl, Puljujärvi)

23:44 Nugent-Hopkins (Kassian, A. Larsson)

36:37 Chiasson (Draisaitl, Nugent-Hopkins) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Forbort, Poolman, Stanley – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Dubois, Stastny, Ehlers – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Perreault. Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Nurse, A. Larsson (A), Bear, Barrie, K. Russell, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid (C), Draisaitl – Nugent-Hopkins (A), R. McLeod, Kassian – Chiasson, Khaira, D. Shore – Yamamoto, Haas, Ennis. Stav série: 4:0

Západní divize: