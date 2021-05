Boston a Colorado slaví postup, Pastrňák se blýskl výstavním gólem

Po úvodním nezdaru 2:3 po prodloužení přišly čtyři úspěchy nad Washingtonem v řadě (4:3PP, 3:2PP, 4:1 a 3:1) a hokejisté Bostonu tak slaví postup do druhého kola play off NHL. Výrazně se o to zasloužil i nejproduktivnější Čech ze základní části David Pastrňák, jenž stejnou roli rychle nabyl i v play off. Poslední dva starty totiž vždy vyprodukoval bilanci 1+1 a celkově si za pět soubojů proti Capitals připsal šest zápisů (2+4).

Finální krok Bruins udělali nedělní výhrou 3:1. Pastrňák se však i přes parádní individuální akci u prvního gólu tentokrát mezi hvězdy duelu nedostal, když přednost měli jeho parťáci brankář Tuukka Rask (pochytal 40 střel) a centr z elitní formace Patrice Bergeron (2+0). Třetím oceněným byl střelec čestné trefy Capitals Conor Sheary (1+0).

Na první gól se čekalo do 23. minuty, kdy ukázal své kvality zmiňovaný český útočník. Na levém křídle oklamal bránícího hráče poté, co si efektně prohodil puk mezi bruslemi a následně se natlačil před brankáře Ilju Samsonova a podél jeho betonu poslal puk do brány. V 35. minutě pak ještě asistoval u zvýšení kapitána Bergerona.

Washington odčaroval jinak skvěle chytajícího Raska už po 11 vteřinách hry třetí třetiny. Snížení od Shearyho ovšem závěrečné drama nepřineslo. V 53. minutě totiž podruhé skóroval Bergeron a bylo hotovo. Společně s Pastrňákem (16:55, 1+1, +2, 4 střely) na ledě postup slavil i David Krejčí (15:04, +1, 2 střely). V další sérii se Bruins představí s lepším z dvojice Pittsburgh - Islanders (aktuálně 2:2 na zápasy).

Hokejisté St. Louis neměli proti Coloradu v sérii 1. kola Západní divize sebemenší šanci. Po výsledcích 4:1, 6:3, 5:1 a 5:2 se z hladkého postupu radují favorizovaní Avalanche.

V nedělním rozhodujícím zápase opět řádila elitní formace vítězů. Trio Gabriel Landeskog - Nathan MacKinnon - Mikko Rantanen si shodně připsalo bilanci 1+1. Celá trojka pak figuruje v první desítce bodování play off: 1. MacKinnon s 9 body, 3. Landeskog s 8 body a 5. Rantanen se 7. body.

Obě branky Blues vstřelil ruský útočník Vladimir Tarasenko. V dalším kole se Colorado střetne s vítězem souboje Vegas - Minnesota, ve kterém mají zatím podle očekávání navrch Golden Knights za vedení 3:1 na zápasy.

Po dvou domácích triumfech 5:2 a 3:0 zavítali hokejisté Caroliny na led Nashvillu a v obou duelech se prodlužovalo, přičemž štěstí se nakonec vždy přiklonilo k Predators. Třetí duel ukončil na 5:4PP v 95. minutě z brejku centr Matt Duchene a nedělní partie skončila 4:3PP po trefě Luka Kunina pro změnu z 97. minuty.

Brankáře Alexe Nedeljkoviče, který dostal znova přednost před Petrem Mrázkem a pochytal 39 z 43 střel, Kunin prostřelil z mezikruží po přihrávce Mikaela Granlunda z rohu kluziště. Kunin v zápase slavil už podruhé, když se po 57 vteřinách od zahajovacího buly podepsal i pod úvodní branku.

Také Hurricanes měli ve svém středu dvougólového střelce, když se pod remízu 3:3 z řádné hrací doby nejvíce přičinil Brock McGinn. Jednu asistenci si za hosty odnesl i Martin Nečas (22:46, 0+1, +1, 2 střely). Vysoký počet 58 zákroků si připsal domácí brankář Juuse Saros.

Výsledky 1. kola play off:

Centrální divize:

Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3P (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0) Góly:

00:57 Kunin (Mikael Granlund, Ellis)

24:53 Johansen (Duchene, Ekholm)

43:15 Cousins (Haula, Ekholm)

96:10 Kunin (Mikael Granlund, Järnkrok) Góly:

18:03 Trocheck (Nečas)

38:05 B. McGinn (Lorentz, Martinook)

40:13 B. McGinn (Martinook, J. Staal) Sestavy:

Saros (Rinne) – A. Carrier (C), Josi (A), Ellis (A), Ekholm, Benning, Harpur – Duchene, Johansen, F. Forsberg – Kunin, Mikael Granlund, Tolvanen – Järnkrok, Haula, Cousins – Sissons, Trenin, Olivier. Sestavy:

Nedeljkovic (Mrázek) – D. Hamilton, Skjei, Pesce, Bean, Hakanpää, Lajoie – T. Teräväinen, Aho (A), A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Foegele – B. McGinn, Lorentz, Martinook (A). Rozhodčí: Dwyer, Luxmore – Alphonso, Pancich Počet diváků: 12 135 Stav série: 2:2

Východní divize:

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Góly:

40:11 Sheary (Oshie, Orlov) Góly:

22:28 Pastrňák (Reilly)

34:05 Bergeron (Reilly, Pastrňák)

52:25 Bergeron Sestavy:

Samsonov (C. Anderson) – Carlson (A), Orlov, J. Schultz, Dillon, Jensen, Chára – Oshie, Kuzněcov, Ovečkin (C) – T. Wilson, Bäckström (A), Mantha – Sprong, Eller, Sheary – Hathaway, Dowd, Hagelin. Sestavy:

T. Rask (Swayman) – McAvoy, Grzelcyk, Carlo, Reilly, Clifton, Tinordi – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – DeBrusk, Coyle, N. Ritchie – Wagner, Lazar, Kuraly. Rozhodčí: Lee, Hebert – Smith, MacPherson Počet diváků: 5333 Stav série: 1:4

Severní divize:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:4P (0:2, 1:1, 3:1 - 1:0) Góly:

37:13 Ehlers (Dubois, Pionk)

51:41 Perreault (Copp, Dubois)

54:28 Wheeler (Morrissey, Scheifele)

54:44 Morrissey (Lowry)

69:13 Ehlers (Stastny) Góly:

06:33 Draisaitl (Koekkoek, McDavid)

09:10 Draisaitl (Yamamoto, McDavid)

38:17 Kassian (Draisaitl, McDavid)

44:43 Khaira (A. Larsson, D. Shore) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Forbort, Pionk, Poolman, Stanley – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Dubois, Stastny, Ehlers – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Perreault. Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Bear, Nurse (A), A. Larsson, D. Kulikov, Barrie, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid (C), Draisaitl (A) – Kassian, R. McLeod, Nugent-Hopkins – J. Archibald, Khaira, D. Shore – Yamamoto, Haas, Ennis. Rozhodčí: Schlenker, Joannette – Brisebois, Barton Stav série: 3:0

Západní divize: