Pastrňák se osamostatnil na čele střelců, Krejčí odehrál 900. zápas

Minulý víkend vyšel ze souboje prvního s posledním celkem soutěže překvapivě vítězně Detroit, když využil výhody domácího ledu a Boston zdolal 3:1. V sobotní odvetě se však z podpory fanoušků těšili pro změnu Bruins a tentokrát naplnili roli favorita po výsledku 4:1.

První třetina se však ještě nesla v duchu jejich předchozího souboje. Red Wings šli do vedení ve 4. minutě, kdy při hře v oslabení dorazil svou vlastní střelu Darren Helm. Do úniku se dostal poté, co vystihl přihrávku na ke střele připraveného Davida Pastrňáka.

Snahu domácích o vyrovnání pak úspěšně odrážel brankář Jonathan Bernier, dařilo se mu to však jen do 29. minuty. Na 1:1 vyrovnával svou druhou trefou sezony bek Charlie McAvoy. Následně měli hosté početní převahu, udeřili ale opět hráči Bostonu. Skvěle napadal Brad Marchand a klid v zakončení prokázal Patrice Bergeron. Před druhým odchodem do kabin navíc přidal ještě pojistku na 3:1 Charlie Coyle. Hráči Red Wings na čele s Filipem Hronkem, byli po dané akci hodně nespokojeni. U rozhodčích ovšem zásah holí do obličeje českého obránce reklamovali marně.

Ve třetím dějství již Bruins kontrolovali hru a v 54. minutě vše korunovali čtvrtou brankou. Podobně jako v předešlé partii proti Montrealu ukázal své kvality Marchand, když opět udržel puk proti přesile a předložil jej v ideální střelecké pozici Pastrňákovi. Ten s šancí naložil jak se na nejlepšího ligového střelce patří. Svou 42. trefou se na čele osamostatnil od Austona Matthewse z Toronta a navíc si 82. bodem sezony vytvořil své nové osobní maximum. V kanadském bodování je havířovský rodák průběžně druhý za vedoucím Leonem Draisatlem z Edmontonu.

Velkého jubilea se v zápase dostalo druhému českému útočníkovi vítězů. Centr David Krejčí totiž jako teprve sedmý hráč v klubové historii Bostonu odehrál za daný klub své 900. utkání v NHL. Mezi Čechy je v historii celkově 21. borcem, jenž danou metu pokořil.

Výsledky NHL:

Boston Bruins Boston Bruins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Góly:

28:01 McAvoy

29:40 Bergeron (Marchand)

32:30 Coyle (McAvoy, Heinen)

53:03 Pastrňák (Marchand) Góly:

03:12 Helm Sestavy:

T. Rask (Halák) – Chára (C), McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, Lauzon – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí (A), Kuhlman – Bjork, Coyle, Heinen – Nordström, Kuraly, Wagner. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Hronek, Green, Nemeth, G. Lindström, Daley, Biega – Helm, D. Larkin (A), Mantha – Bertuzzi, Athanasiou, Glendening – Fabbri, Nielsen (A), Filppula – Perlini, Ehn, Erne. Rozhodčí: Pollock, Hebert – Cherrey, Marquis Počet diváků: 17 850

Florida Panthers Florida Panthers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Montembeault (Bobrovskij) – Ekblad, Weegar, Strälman, Stillman, Brown, Yandle, Matheson – Dadonov, Barkov, Huberdeau – Connolly, Trocheck, Hoffman – Sceviour, Toninato, Vatrano – Pysyk, Acciari. Sestavy:

Koskinen (M. Smith) – A. Larsson, Klefbom (A), Bear, Nurse (A), Benning, Jones – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Chiasson, Haas, Gagner – Khaira, Sheahan, J. Archibald – P. Russell, Cave, Benson. Rozhodčí: O ́Halloran, Lambert – Nansen, Pancich

St. Louis Blues St. Louis Blues : Nashville Predators Nashville Predators 0:2 (0:2, -:-, -:-) Góly:

Góly:

06:29 Arvidsson (Mikael Granlund)

12:23 Duchene (F. Forsberg, Turris) Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Faulk, Bortuzzo, Dunn – Steen, B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Bozak, Thomas, Blais – Kyrou, Barbašev, MacEachern. Sestavy:

Saros (Rinne) – Fabbro, Josi, Ekholm, Tinordi, Y. Weber, Hamhuis – Arvidsson, Johansen, Mikael Granlund – Turris, Duchene, F. Forsberg – C. Smith, Bonino, Grimaldi – Watson, Sissons, Järnkrok. Rozhodčí: Nicholson, Pochmara – Smith, Brisebois

Minnesota Wild Minnesota Wild : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Calgary Flames Calgary Flames : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson, Girard, Cole, Zadorov – Rantanen, MacKinnon, Burakovsky – Donskoi, Compher, Landeskog – Calvert, Bellemare, Ničuškin – Kameněv, Jost, Nieto. Sestavy:

Quick (Petersen) – Doughty, Martinez, Walker, Forbort, Roy, MacDermid – Toffoli, Kopitar, Iafallo – Frk, J. Carter, A. Kempe – D. Brown, Lizotte, Moore – Lewis, Amadio, Wagner.