Chvíle hrůzy v NHL. Bouwmeester zkolaboval a zápas byl odložen

Hokej

Další 3 fotografie v galerii Vince Dunn z St. Louis si zakrývá obličej, Josh Manson z Anaheimu klečí. Reagují na kolaps Jaye Bouwmeestera, kterého záchranáři nakládají na nosítka. | foto: AP

dnes 7:32 7:05

Z jedenácti úterních partií hokejové NHL dospělo do svého konce jen deset. Utkání mezi Anaheimem a St. Louis bylo přerušeno a záhy odloženo v 13. minutě poté, co na hostující střídačce zkolaboval zkušený obránce Jay Bouwmeester. Hráč byl převezen do nemocnice a čeká se na další informace. Z Čechů se v daný den nikdo bodově neprosadil, brankář Petr Mrázek nezabránil prohře Caroliny v Dallasu.