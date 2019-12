Pittsburgh si poradil s Ottawou, gólem k tomu přispěl i Simon

V pondělí měla NHL na programu jen jediný duel před nabitým posledním dnem roku 2019, kdy do akce vyjede pro změnu 28 z 31 celků nejlepší ligy světa. Ale zpátky k souboji Pittsburghu s Ottawou, ve kterém domácí naplnili roli favorita výsledkem 5:2.

Mezi tři hvězdy zámořští novináři vybrali útočníky Penguins Jevgenije Malkina (2+1), Jakea Guentzela (1+2) a Patrice Hörnqvista (1+1). Kaňkou na zápase z pohledu domácích bylo jen zranění druhého jmenovaného. Guentzel krátce po dosažení své 20. trefy sezony a zároveň jubilejního 200. bodu kariéry zamířil ve třetí třetině předčasně do kabin.

Stalo se tak po souboji s obráncem Thomasem Chabotem, po němž útočník premiérově nominovaný na Utkání hvězd NHL tvrdě narazil do hrazení. „Doufám, že nebude chybět dlouho. Nevypadalo to dobře. Takový je ovšem někdy hokej, je to tvrdý sport. Jestli Jake nebude hrát, musím se další zápas ještě zlepšit,“ řekl Malkin, jenž při dlouhodobé absenci kapitána Sidneyho Crosbyho bodově září (v 20 startech bez svého slavného kanadského spoluhráče vyprodukoval 32 bodů).

Proti Senators vstřelil ruský centr svou první branku už po pouhých 27 vteřinách hry. Na 2:0 pro Penguins zvyšoval ve 12. minutě Dominik Simon (11:42, 1+0, +2, 3 střely), jenž si nabruslil na přihrávku Josepha Blandisiho a bekhendem našel mezírku v postoji Marcuse Högberga.

