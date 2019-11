Útočníci Faksa, Chlapík a Voráček sbírali v NHL asistence

V pondělí hokejisté Washingtonu z pozice lídra soutěže doma překvapivě podlehli Arizoně 3:4 po nájezdech, o dva dny později již ale danou disciplínu zvládli lépe. V utkání na ledě Philadelphie urvali oba body po výhře 2:1 na nájezdy.

S průběžnými 32 body si Capitals upevnili prvenství ve Východní konferenci i celé NHL (pro srovnání lídr Západu tým St. Louis má bodů jen 28).

Favorita poslal do vedení už v 7. minutě dorážkou z brankoviště Brendan Leipsic a hubené skóre 0:1 pak v hale Wells Fargo Center vydrželo až do 47. minuty. Flyers hráli přesilovou hru, Jakub Voráček (16:30, 0+1, -1, 1 střela) zatáhl puk do útočného pásma a kličkou se zbavil bývalého spoluhráče Radko Gudase (19:44, +/-: 0, 1 střela). Na místo střely pak ještě uvolnil v tandemu najíždějícího Claudea Girouxe, který měl již odkrytou část brány Bradena Holtbyho - 1:1.

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel. Z domácí trojice Sean Couturier, Voráček, Giroux uspěl jen prvně jmenovaný, což na Washington nestačilo. V jeho středu byli hned dva úspěšní exekutoři, specialista T. J. Oshie a Jevgenij Kuzněcov. Další výhru tak mohli slavit i zmiňovaný Gudas s Michalem Kempným (19:59, +1, 1 střela) a Jakubem Vránou (14:15, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL:

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Washington Capitals Washington Capitals 1:2N (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

46:38 Giroux (Voráček, Provorov) Góly:

06:13 Leipsic (Carlson, Dowd)

Kuzněcov Sestavy:

Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, Braun, Gostisbehere, P. Myers, Sanheim – Farabee, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Voráček (A), K. Hayes, Twarynski – Pitlick, Andreoff, M. Raffl. Sestavy:

Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Kempný, Gudas, Orlov, Jensen, Siegenthaler – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Pánik, Eller, Stephenson – Hathaway, Dowd, Leipsic. Rozhodčí: Syvret, Rooney – Tobias, Murchison Počet diváků: 18 159

Calgary Flames Calgary Flames : Dallas Stars Dallas Stars 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Góly:

49:57 Monahan (Tkachuk, J. Gaudreau) Góly:

23:22 Pavelski (Gurjanov, Heiskanen)

46:38 Dowling

58:27 Pavelski (Faksa) Sestavy:

Talbot (Rittich) – Hamonic, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Brodie, Mi. Stone – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Tkachuk, Backlund (A), Mangiapane – Frolík, D. Ryan, S. Bennett – Rieder, Jankowski, Lucic. Sestavy:

Bishop (Chudobin) – Heiskanen, Oleksiak, Lindell (A), Sekera, Hanley, Fedun – Seguin (A), Dowling, Ja. Benn (C) – Perry, Dickinson, Radulov – Gurjanov, Pavelski, Caamano – Comeau, Faksa, Cogliano. Rozhodčí: Hebert, Peel – Smith, Mills Počet diváků: 18 257

New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) Góly:

14:23 Barzal (Eberle)

19:21 Beauvillier (Pulock, Brassard)

36:43 Beauvillier (B. Nelson, Brassard)

48:07 Brassard (Barzal, Pulock)

57:32 Cizikas (Clutterbuck, Jo. Bailey) Góly:

20:43 Kapanen (Tavares, Dermott)

31:22 W. Nylander (A. Johnsson, Muzzin)

58:13 Holl (F. Gauthier, N. Shore)

59:23 Tavares (Rielly, Matthews) Sestavy:

Varlamov (Greiss) – Pulock, Pelech, Boychuk, Leddy, Mayfield, D. Toews – Eberle, Barzal, Lee – Jo. Bailey, B. Nelson, Beauvillier – Komarov, Brassard, Dal Colle – Clutterbuck, Cizikas, Johnston. Sestavy:

Andersen (Kaskisuo) – Ceci, Rielly, Barrie, Muzzin, Holl, Dermott – W. Nylander, Matthews, A. Johnsson – Kapanen, Tavares, Hyman – Moore, Kerfoot, I. Michejev – F. Gauthier, N. Shore, Petan. Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – Sericolo, Pancich Počet diváků: 13 293

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) Góly:

02:58 Carrier (Hague, N. Roy)

06:29 W. Karlsson (Marchessault, Tuch)

59:00 Schmidt (McNabb, W. Karlsson) Góly:

06:45 P. Kane (D. Strome, DeBrincat)

24:09 de Haan (Z. Smith, Dach)

24:54 E. Gustafsson (D. Strome, P. Kane)

43:56 Dach (Carpenter, Z. Smith)

56:39 D. Strome (DeBrincat, P. Kane) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Merrill, Holden, Hague, Theodore – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Tuch, Eakin, Glass – Carrier, N. Roy, Reaves. Sestavy:

Crawford (Lehner) – Boqvist, Keith, de Haan, Seabrook, Määttä, E. Gustafsson – A. Nylander, J. Toews, Saad – DeBrincat, D. Strome, P. Kane – Carpenter, Kämpf, D. Kubalík – Z. Smith, Dach, A. Shaw. Rozhodčí: Dwyer, Meier – Shewchyk, Berg Počet diváků: 18.324

New Jersey Devils New Jersey Devils : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) Góly:

04:19 Simmonds (Wood, Hischier)

17:52 Butcher (N. Gusev, Coleman) Góly:

14:54 Pageau (Co. Brown)

53:30 Borowiecki (N. Zajcev, Chlapík)

57:59 Pageau (N. Paul, Co. Brown)

59:34 Pageau Sestavy:

Blackwood (Schneider) – Butcher, P. K. Subban, A. Greene (C), Severson, Müller, Tennyson – Hall (A), J. Hughes, Palmieri – Zacha, Hischier, Bratt – Coleman, Zajac (A), N. Gusev – Wood, Rooney, Simmonds. Hlavní trenér: John Hynes. Sestavy:

C. Anderson (A. Nilsson) – Chabot, N. Zajcev, Brännström, Hainsey (A), Borowiecki (A), DeMelo – B. Tkachuk, Pageau (A), Duclair – N. Paul, White, Co. Brown – Naměstnikov, Beaudin, B. Ryan – Chlapík, Tierney, Ennis. Hlavní trenér: D.J. Smith. Rozhodčí: Jake Brenk, Wes McCauley. Čároví: Travis Toomey, Vaughan Rody Počet diváků: 13438