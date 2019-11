Draisaitl rozhodl prodloužení a odskočil Pastrňákovi na čele střelců

Německý reprezentant Leon Draisaitl skóroval už v pátém zápase Edmontonu za sebou a s průběžnými 13 zásahy nově kraluje NHL. Naposledy se prosadil z úniku ve třetí minutě prodloužení na ledě Pittsburghu a odpoutal se tak od 12gólového Davida Pastrňáka z Bostonu, kterého však v noci čeká domácí souboj s poslední Ottawou.

Edmonton tak dokázal v Pittsburghu zvítězit 2:1 po prodloužení, přestože měli domácí výraznou převahu. Dokumentoval to i počet střel 52:29. Oilers poslal do trháku v 28. minutě Colby Cave a hubené skóre v PPG Paints Aréně vydrželo až do 54. minuty, kdy obléhání branky veterána Mikea Smitha ukončil obránce Brian Dumoulin.

Penguins v sestavě s uzdravenými forvardy Jevgenijem Malkinem či Alexem Galchenyukem ovšem další gól přidat nedokázali. Jediný český účastník, útočník domácích Dominik Simon (14:17, 2 střely), zůstal bez bodu stejně jako hlavní ligové hvězdy na obou stranách Sidney Crosby a Connor McDavid.

Výsledky NHL:

Nashville Predators Nashville Predators : New York Rangers New York Rangers 1:2 (0:1, 1:1, -:-) Góly:

34:34 Arvidsson (F. Forsberg, Josi) Góly:

16:05 Chytil

24:16 R. Strome (Panarin, Fast) Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), Fabbro, Ekholm, Irwin, Hamhuis – Arvidsson, Johansen, Järnkrok – Mikael Granlund, Duchene, F. Forsberg (A) – C. Smith, Bonino, Grimaldi – Watson, Turris, Sissons. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Trouba (A), Hájek, DeAngelo, Skjei, Fox, R. Lindgren – Bučněvič, Chytil, Kreider (A) – Kakko, R. Strome, Panarin – Fast (A), B. Howden, Lemieux – Br. Smith, L. Andersson, Haley. Rozhodčí: Rank, Dwyer – Nagy, Racicot