Obránce Kempný zazářil dvěma góly, mezi střelce se zapsal i Zacha

Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Cholowski, Hronek, Nemeth, Green, Bowey, Daley – Bertuzzi, D. Larkin (A), Helm – Mantha, Filppula, Athanasiou – Hirose, Nielsen (A), Svečnikov – Smith, J. de La Rose, Ehn. Hlavní trenér: Jeff Blashill.

Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – McCabe (A), Ristolainen, Gilmour, C. Miller, Dahlin, Jokiharju – Olofsson, Eichel (C), S. Reinhart – Skinner, Ma. Johansson (A), Sobotka – Rodrigues, Mittelstadt, Sheary – Girgensons, Jo. Larsson, Okposo. Hlavní trenér: Ralph Krueger.