Souboj New Jersey s Vancouverem rozhodl premiérový gól jedničky draftu

Po šesti porážkách se hokejisté New Jersey začínají zvedat. Hrozivý vstup do nové sezony NHL zastavili čtvrteční výhrou 5:2 v derby nad Rangers a ob den na to navázali fotbalovým výsledkem 1:0 proti Vancouveru.

V obou vítězných partiích na sebe upozornila jednička posledního draftu Jack Hughes. Velký talent amerického hokeje nejprve proti Rangers zaznamenal díky asistenci svůj první bod začínající kariéry a zastínil tak v přímé konfrontaci dvojku draftu Kaapo Kakkoa a proti Canucks se dočkal i premiérové trefy.

Hrála se 15. minuta a při přesilovce v útočném pásmu kouzlil s pukem na holi Taylor Hall, jehož křižný pas poslal Hughes za záda Thatchera Demkoa ranou z první z pravého kruhu. Pro 18letého forvarda byl zápas o to prestižnější, když poprvé v NHL nastoupil proti svému staršímu bratrovi Quinnovi Hughesovi v obraně Vancouveru. Hubenou výhru, na níž se 25 zákroky výrazně podílel gólman Mackenzie Blackwood, slavil i český centr třetí řady Devils Pavel Zacha (16:53, +/-: 0, 3 střely).

Výsledky NHL:

St. Louis Blues St. Louis Blues : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (1:1, -:-, -:-) Góly:

07:08 Schwartz (Pietrangelo, Tarasenko) Góly:

05:57 Weal (Domi, Tatar)

20:06 Gallagher

23:39 Drouin (Kotkaniemi, S. Weber)

31:33 Suzuki (N. Thompson, Cousins) Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo (C), Parayko, Bortuzzo, Bouwmeester, Faulk, Dunn – Tarasenko (A), B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Blais – Steen (A), Bozak, Fabbri – Thomas, Sundqvist, Barbašev. Sestavy:

Price (Kinkaid) – S. Weber (C), Mete, Petry, Kulak, Folin, Chiarot – Gallagher (A), Danault, Tatar – Byron (A), Domi, Lehkonen – Kotkaniemi, Drouin, Weal – Suzuki, N. Thompson, Cousins. Rozhodčí: Peel, L’Ecuyer – Gibbs, Murphy

New Jersey Devils New Jersey Devils : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Góly:

14:08 J. Hughes (Hall, Vatanen) Góly:

Sestavy:

Blackwood (Schneider) – Severson, P. K. Subban, A. Greene, Vatanen, Müller, Tennyson – Hall, J. Hughes, Palmieri – Coleman, Zajac, Simmonds – N. Gusev, Zacha, Bratt – Wood, Rooney, Hayden. Sestavy:

Demko (Markström) – Edler, T. Myers, Q. Hughes, Ch. Tanev, Jo. Benn, Stecher – Pearson, Horvat, Leivo – J. T. Miller, E. Pettersson, Boeser – Ferland, B. Sutter, Virtanen – Schaller, Beagle, Motte. Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Brisebois, Sericolo Počet diváků: 13 818

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Nashville Predators Nashville Predators : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi, Ellis, Ekholm, Fabbro, Hamhuis, Y. Weber – Järnkrok, Johansen, Arvidsson – Turris, Duchene, Mikael Granlund – Salomäki, Bonino, C. Smith – Sissons, Grimaldi, Watson. Sestavy:

Montembeault (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad, Matheson, Strålman, Yandle, Brown – Huberdeau, Barkov, Dadonov – Hoffman, Trocheck, Connolly – Vatrano, Borgström, Malgin – Hunt, Acciari, Sceviour.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)

San Jose Sharks San Jose Sharks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)