Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hronek má první gól sezony

Hokejisté Bostonu zvítězili i ve svém třetím startu v nové sezoně a prožívají nejlepší úvod ročníku za posledních 18 let. To vše se podařilo, přestože začínají venkovním tripem (výhry 2:1 v Dallasu, 1:0 v Arizoně a naposledy 4:3 ve Vegas) a jedna z jejich hlavních opor David Pastrňák (19:26, 1+2, 6 střel) poprvé bodoval až v úterý na ledě Vegas. To centr David Krejčí (16:23), jenž vynechal první zápas sezony, na premiérové body dále čeká.

Domácí s Tomášem Noskem (9:09, 3 střely) v sestavě rychle poslali do dvougólového trháku Mark Stone a Reilly Smith. Nejproduktivnější Čech minulé sezony NHL odpověděl ve 12. minutě, když jej před odkrytou bránou uvolnil skvělým pasem Brad Marchand. V 19. minutě si pak oba hráči role prohodili a Bruins využitou přesilovkou srovnali na 2:2.

Elitní formace Bostonu znova udeřila i krátce po startu druhého dějství. Pastrňák chytrým pasem o mantinel vysunul do úniku Marchanda, jenž z levého kruhu trefil horní roh brány Fleuryho. O pouhé dvě minuty později navíc hostům přidal pojistku ofenzivní obránce Torey Krug. Vegas již v dalším průběhu dokázalo jen snížit využitou přesilovkou Maxe Paciorettyho z 55. minuty.

Kapitán vítězů Zdeno Chára (ve 42 letech společně s 40letým Joe Thorntonem ze San Jose nejstarší hráči v NHL) odehrál svůj 1 488. zápas kariéry a přeskočil legendu Waynea Gretzkyho na 23. příčce tabulky startů v NHL.

Mezi tři hvězdy se v úterý dostal i obránce Filip Hronek (22:58, 1+0, 5 střel), jenž platil za jediného střelce Detroitu v zápase s Anaheimem. Hokejisté Red Wings po skvělých výkonech útočníka Anthony Manthy (1+2 a 4+0) u výher 5:3 nad Nashvillem a 4:3 nad Dallasem poprvé v sezoně prohráli, když před svými fanoušky nestačili 1:3 na Ducks.

Byl to právě Hronek, kdo v posledních vteřinách druhé třetiny vstřelil otevírací branku. Detroit hrál za signalizované výhody, když Athanasiou vybídl českého reprezentanta po předchozích dvou zakončeních do tyče k další ráně z první tentokrát z levého kruhu. Na bombu do horního rohu neměl brankář John Gibson šanci zareagovat.

Třetí dějství ovšem ovládli hosté s útočníkem Ondřejem Kašem (14:25). O obrat skóre se postarali Rickard Rakell, Nick Ritchie a Jakob Silfverberg. Anaheim tak vybojoval výhru i ve svém třetím startu v ročníku.

Čtyři zápasy Caroliny a čtyři výhry, vyrovnaný klubový rekord. Naposledy takto do sezony vstoupili ještě jako Hartford Whalers v sezoně 1995/96 před stěhováním do Raleigh. Carolina tedy prožívá snový vstup do sezony, pod který se podepsali i oba gólmani týmu. Petr Mrázek se s Jamesem Reimerem zatím pravidelně střídá a úterní triumf 6:3 nad domácí Floridou podpořil 47 zásahy Reimer.

Hurricanes si postupně vypracovali pětigólový náskok, ke kterému nakročili už čtyřmi zásahy z prvního dějství. Po něm v bráně Floridy nahradil Sergeje Bobrovského mladík Sam Montembeault. U branky na 5:0, kterou svým druhým zásahem večera obstaral Ryan Dzingel, si asistenci připsal i Martin Nečas (12:50, 0+1, 1 střela). Panthers se probrali až v dalším průběhu, třemi góly ale jen zkorigovali výsledek a poslední slovo patřilo v 59. minutě střelci do prázdné klece Sebastianu Ahovi.

Výsledky NHL:

Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:4P (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1) Góly:

30:51 Tkachuk

33:33 Hanifin (Tkachuk, Brodie)

58:56 Tkachuk (R. Andersson, J. Gaudreau) Góly:

02:53 Toffoli (Kovalčuk, Doughty)

17:26 Walker (Lizotte)

23:46 Kovalčuk (A. Kempe, Doughty)

60:50 Doughty (Kopitar, Kovalčuk) Sestavy:

Rittich (Talbot) – Giordano, Brodie, Hanifin, Hamonic, Kylington, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan, E. Lindholm – Tkachuk, Backlund, S. Bennett – Lucic, D. Ryan, Mangiapane – Rieder, Jankowski, Frolík. Sestavy:

J. Campbell (Quick) – Björnfot, Doughty, Martinez, Roy, B. Hutton, Walker, MacDermid – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Kovalčuk, A. Kempe, J. Carter – Clifford, Amadio, Lewis – Lizotte, Toffoli. Rozhodčí: MacDougall, Furlatt – Miller, Smith Počet diváků: 18 150

New York Islanders New York Islanders : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Góly:

14:14 Beauvillier (Komarov)

53:32 M. Martin (Dobson, Cizikas) Góly:

17:53 Neal

19:29 Neal (McDavid, Nurse)

26:31 Neal (Draisaitl, Klefbom)

28:46 Kassian (Draisaitl, McDavid)

46:51 Neal (Jurčo, Klefbom) Sestavy:

Varlamov (29. Greiss) – Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews, Dobson, Leddy – Eberle, Barzal, Lee (C) – Dal Colle, B. Nelson, Jo. Bailey (A) – Komarov, Brassard, Beauvillier – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Koskinen (M. Smith) – Bear, Nurse, Persson, Klefbom (A), Benning, K. Russell – Kassian, McDavid (C), Draisaitl – Neal, Nugent-Hopkins (A), Jurčo – M. Granlund, Haas, Nygård – P. Russell, Sheahan, Khaira. Rozhodčí: Hanson, Kozari – Daisy, Gibbons Počet diváků: 10 985

Florida Panthers Florida Panthers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:6 (0:4, 1:1, 2:1) Góly:

23:51 Weegar (Hoffman, Barkov)

49:34 Yandle (Hoffman, Connolly)

55:52 Dadonov (Huberdeau, Barkov) Góly:

06:48 J. Staal (B. McGinn, Gardiner)

11:04 T. Teräväinen (H. Fleury, Niederreiter)

15:37 D. Hamilton (Svečnikov, J. Staal)

18:14 Dzingel (T. Teräväinen, Svečnikov)

21:31 Dzingel (Nečas, H. Fleury)

58:41 Aho (Slavin) Sestavy:

Bobrovskij (20. Montembeault) – Ekblad, Matheson, Strålman, Weegar, Pysyk, Yandle – Dadonov, Barkov, Huberdeau – Connolly, Trocheck, Hoffman – Hawryluk, Borgström, Vatrano – Sceviour, Acciari, Hunt. Sestavy:

Reimer (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin, Pesce, Edmundson, H. Fleury, Gardiner – T. Teräväinen, Aho, Niederreiter – B. McGinn, J. Staal, Svečnikov – Nečas, Haula, Dzingel – Martinook, Wallmark, Foegele. Rozhodčí: Hebert, Walsh – Racicot, Gibbs Počet diváků: 11 638

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Góly:

39:55 Hronek (Athanasiou, D. Larkin) Góly:

44:52 Rakell (H. Lindholm, Silfverberg)

49:10 N. Ritchie (D. Grant, Guhle)

49:57 Silfverberg (D. Shore, Getzlaf) Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Hronek, DeKeyser, Green, Nemeth, Bowey, Cholowski – Mantha, D. Larkin, Bertuzzi – Hirose, Athanasiou, Glendening – Erne, Ehn, Filppula – Abdelkader, J. de La Rose, Helm. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Guhle, Fowler, Ja. Larsson, Del Zotto – D. Shore, Getzlaf, O. Kaše – Rakell, Lundeström, Silfverberg – Jones, Henrique, Terry – N. Ritchie, D. Grant, Rowney. Rozhodčí: Meier, O’Halloran – Berg, Baker Počet diváků: 18 209

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Boston Bruins Boston Bruins 3:4 (2:2, 0:2, 1:0) Góly:

06:36 Mark Stone (Pacioretty, Glass)

08:20 R. Smith (Marchessault, W. Karlsson)

54:42 Pacioretty (Theodore, Mark Stone) Góly:

11:21 Pastrňák (Marchand, Bergeron)

18:58 Marchand (Pastrňák, Krug)

20:33 Marchand (Pastrňák)

22:27 Krug (Carlo, Kuraly) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Theodore, McNabb, Holden, Merrill, Engelland (A), Hague – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Mark Stone (A), Glass, Pacioretty – Zykov, Stastny, Pirri – Reaves, Nosek, Carrier. Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Clifton, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Kuhlman, Krejčí, DeBrusk – B. Ritchie, Coyle, Heinen – Backes (A), Kuraly, Wagner. Rozhodčí: Rehman, Skilliter – Murchison, Knorr Počet diváků: 18 223

Nashville Predators Nashville Predators : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Góly:

06:16 Josi (Sissons, Ellis)

30:25 Josi

42:51 Turris (Grimaldi)

47:24 F. Forsberg (Duchene, Mikael Granlund)

58:19 Fabbro (Johansen) Góly:

35:12 E. Kane (Couture, Burns)

55:37 Burns (Bergmann, Gambrell) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm (A), Fabbro, Irwin, Y. Weber – C. Smith, Johansen, Arvidsson – F. Forsberg, Duchene, Mikael Granlund – Sissons, Bonino, Watson – Grimaldi, Turris, Järnkrok. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Vlasic, Burns (A), Dillon, E. Karlsson, Ferraro, T. Carrick – Meier, Couture (C), Labanc – E. Kane, Hertl (A), Goodrow – Radil, J. Thornton, M. Karlsson – Bergmann, Gambrell, Brodzinski. Hlavní trenér: Peter DeBoer. Rozhodčí: L’Ecuyer, St. Pierre – Marquis, Rody Počet diváků: 17 251

Washington Capitals Washington Capitals : Dallas Stars Dallas Stars 3:4P (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1) Góly:

04:49 Kuzněcov (Siegenthaler)

35:55 Carlson (Ovečkin, Bäckström)

59:29 Bäckström (T. Wilson, Carlson) Góly:

21:59 Hintz (Oleksiak)

47:53 Radulov (Lindell, Ja. Benn)

52:03 Caamano (Cogliano, Seguin)

60:43 Seguin (Radulov) Sestavy:

Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Siegenthaler, Jensen, Orlov, Gudas, Lewington – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Eller, J. Vrána – Pánik, Kuzněcov, Hagelin – Hathaway, Stephenson, Leipsic. Sestavy:

Bishop (Chudobin) – Heiskanen, Lindell, J. Klingberg (A), Sekera, Fedun, Oleksiak – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – Pavelski, Hintz, Janmark – L'Esperance, Faksa, Cogliano – Dowling, Gardner, Caamano. Rozhodčí: Pollock, McIsaac – Tobias, Cormier Počet diváků: 18 573