Skvělý Mrázek vychytal další nulu, San Jose si poradilo s Coloradem

Ze sedmizápasové série úvodního kola proti favorizovanému Washingtonu český gólman Caroliny Petr Mrázek vyšel s průměrem 2,54 gólu na zápas a 89,9 procentuální úspěšností zákroků.

Na kontě měl proti ofenzivním obhájcům Stanley Cupu i jedno čisté konto. Po senzačním postupu jej ve druhém kole čeká tým zcela jiného ražení, což jasně demonstroval výsledek úvodní partie.

Defenzivně zaměření Islanders platili v základní části za nejlépe bránící celek. To se potvrdilo, když jim Hurricanes vstřelili jedinou branku. Ta ovšem stačila na hubenou výhru 0:1 po prodloužení. Autorem důležité trefy byl zkušený centr Jordan Staal, jenž v páté minutě nastavení z ostrého úhlu z pravé strany kluziště dorážel za přemísťujícího se Robina Lehnera odražený puk od zadního mantinelu po nepřesné střele Nino Niederreitera.

Oba gólmani si připsali shodně 31 zákroků a zámořští novináři je zařadili mezi tři hvězdy utkání společně se střelcem Staalem. Na postu první hvězdy figuroval bezchybný Mrázek. Pro 27letého ostravského rodáka to byla druhá nula letošního play off a celkově pátá kariéry ve vyřazovacích bojích NHL. Nejblíže gólu byli Islanders v 38. minutě, kdy již dostali puk do brány. Mrázka ovšem před snadným zakončením Mathewa Barzala do odkryté klece srazil k ledu Anders Lee, za což jej rozhodčí vyloučili a branku neuznali.

Výsledky 2. kola play off, 1. zápasy:

San Jose Sharks San Jose Sharks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Góly:

14:44 Nyquist (Burns, Couture)

30:05 J. Thornton (Sörensen)

36:02 Labanc (Burns)

39:00 Burns (Sörensen, J. Thornton)

59:31 Meier (Burns) Góly:

02:10 G. Bourque (Makar, Jost)

23:56 C. Wilson (Rantanen, MacKinnon) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns (A), Vlasic, E. Karlsson, Dillon, Braun, J. Ryan – Nyquist, Couture (A), Meier – Labanc, J. Thornton (A), Sörensen – Radil, Hertl, E. Kane – M. Karlsson, Goodrow, Gambrell. Sestavy:

Grubauer (Varlamov) – E. Johnson (A), Girard, Zadorov, Barrie, Makar, Cole – Kerfoot, MacKinnon (A), Landeskog (C) – C. Wilson, Söderberg, Rantanen – Nieto, Compher, Calvert – G. Bourque, Jost, Brassard. Rozhodčí: Kozari, Sutherland – Knorr, Racicot Počet diváků: 17 562 Stav série: 1:0