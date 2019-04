Pastrňák vystřílel Bostonu vyrovnání, Colorado je krok od postupu

Nejlepší střelec a zároveň i suverénně nejproduktivnější z českých hokejistů v letošní základní části NHL, útočník Bostonu David Pastrňák, z úvodních třech partií play off proti Torontu vytěžil na své poměry jen hubenou jednu asistenci.

Pořádně zazářit dokázal až ve čtvrtém duelu, ve kterém dvěma zásahy ze druhé dvacetiminutovky nastartoval hosty k rozhodujícímu trháku. Po středečním vítězství Bruins 6:4 se tak série bude vracet do Bostonu za smírného stavu 2:2.

Hosté si rychle vypracovali dvougólové vedení po zásazích Charlieho McAvoye a Brada Marchanda z 4. a 7. minuty. Trefami z přelomu první a druhé třetiny od Zacha Hymana a Austona Matthewse ovšem Maple Leafs srovnali na 2:2. Pak přišla velká chvíle zmiňovaného Pastrňáka (16:33, 2+0, +/-: 0, 6 střel), jenž si vysloužil post první hvězdy zápasu dvěma vstřelenými góly z 24. a 25. minuty. V obou případech mu asistoval Marchand, druhá akce se zrodila při početní převaze.

Rozdílovou branku vsítil ale až v úvodu třetí třetiny slovenský veterán z obrany Bruins Zdeno Chára. Domácí totiž v závěru ještě zabrali a druhou brankou večera od Matthewse a příspěvkem obránce Travise Dermotta snížili na nejtěsnější rozdíl. Na vyrovnání již ale nedosáhli a v poslední minutě za asistence Davida Krejčího (17:46, 0+1, -1) ještě do prázdné klece zvýraznil pro Boston výsledek Joakim Nordström.

„Když se mi podaří něco v ofenzivě, je to vždy jen bonus. Můj hlavní úkol je dobrá obrana,“ řekl po zápase spokojený Chára, jenž se v 42 letech stal druhým nejstarším obráncem s gólem v play off NHL po Chrisi Cheliosovi (skóroval ve věku 45 let).

Stejně jako v případě Bostonu s Torontem je srovnáno 2:2 na zápasy i v souboji prvního kola Západní konference mezi Nashvillem a Dallasem. Stalo se tak po středečním triumfu Stars 5:1, který vybočil z dosavadních jednogólových rozdílů ve skóre z úvodních třech partií.

O výsledku bylo rozhodnuto již po první třetině, kterou domácí ovládli čtyřmi vstřelenými góly - tři padly z přesilovek. Brankářskou jedničku Nashvillu Pekku Rinneho vyhnali na střídačku Alexander Radulov, Andrew Cogliano, Mats Zuccarello a Roope Hintz, jenž navíc ve druhém dějství překonal i střídajícího Juuse Sarose a byl zvolen první hvězdou zápasu.

Ve třetí třetině již Roman Josi pouze obral jinak bezchybného Bena Bishopa, jenž kryl 34 z 35 střel, o čisté konto. Výhru slavili i čeští zástupci Dallasu centr Radek Faksa (17:16, +1, 1 střela) a obránce Roman Polák (19:47, +/-: 0, 3 střely).

Výsledky 1. kola play off, 4. zápasy:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Calgary Flames Calgary Flames 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) Góly:

48:10 Compher (Calvert, Nieto)

57:10 Rantanen (MacKinnon, Barrie)

70:23 Rantanen (Söderberg, Landeskog) Góly:

23:25 E. Lindholm (Giordano)

46:58 D. Ryan (Välimäki, Tkachuk) Sestavy:

Grubauer (Varlamov) – E. Johnson (A), Cole, Barrie, Zadorov, Nemeth, Makar – Kerfoot, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Rantanen, Söderberg, C. Wilson – Calvert, Compher, Nieto – G. Bourque, Jost, Andrighetto. Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Välimäki – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund (A), Tkachuk – Neal, Jankowski, S. Bennett – Hathaway, D. Ryan, Mangiapane. Rozhodčí: Trevor Hanson, Brad Meier – Michel Cormier, Brian Murphy Počet diváků: 18 102 Stav série: 3:1

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) Góly:

17:55 Hyman (Rielly, Tavares)

21:07 Matthews (A. Johnsson, Hainsey)

51:52 Matthews (Marner, Rielly)

53:27 Dermott (Gardiner, Co. Brown) Góly:

03:03 McAvoy (Coyle, Grzelcyk)

06:38 Marchand (McAvoy, Heinen)

23:16 Pastrňák (Marchand, Bergeron)

24:51 Pastrňák (Marchand)

45:39 Chára

59:58 Nordström (Krejčí) Sestavy:

Andersen (Hutchinson) – N. Zajcev, Muzzin, Hainsey, Rielly (A), Dermott, Gardiner – Marner, Tavares (A), Hyman – Kapanen, Matthews, A. Johnsson – Co. Brown, W. Nylander, Marleau (A) – Ennis, F. Gauthier, Moore. Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Grzelcyk, J. Moore – Heinen, Bergeron (A), Marchand – Pastrňák, Krejčí, DeBrusk – Backes (A), Coyle, Ma. Johansson – Wagner, Acciari, Nordström. Rozhodčí: Pochmara, McCauley – Kovachik, Daisy Počet diváků: 19 638 Stav série: 2:2