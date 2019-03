Anaheim prodloužil černou sérii San Jose, Washington padl s Minnesotou

Po čtvrtečním nezdaru s posledním Los Angeles o den později hokejisté San Jose padli i s dalším celkem Západní konference pohybujícím se hluboko pod čarou postupu do play off. Už pátou prohru za sebou do krize se propadajícím Sharks uštědřil Anaheim, který potěšil své fanoušky výsledkem 4:3 po prodloužení.

V řádné hrací době Ducks třikrát odskočili do vedení a hosté vždy museli dotahovat. Dvakrát se tak stalo během třetí třetiny a výraznou roli v tom sehrály přesilové hry. Trefu Adama Henriquea vymazal Timo Meier a na akci Rickarda Rakella z 56. minuty kontroval v čase 57:20 důležitým vyrovnáním na 3:3 Justin Braun.

Z prodloužení ovšem uběhlo jen dalších 38 vteřin, než definitivně rozhodl Jakob Silfverberg. Švédský forvard (1+2) domácích si stejně jako krajan Rakell (2+1) ze zápasu odnesl tři body. V dresu San Jose nastoupili Tomáš Hertl (20:44, -1, 1 střela) a Lukáš Radil (10:43, +/-: 0, 1 střela), do bodových statistik se ale nezapsali.

Podobně smolný osud jako Radima Šimka, jehož vážné zranění nohy s největší pravděpodobností připravilo o zbytek sezony, v týdnu potkal i washingtonského Michala Kempného. Opora obhájců Stanley Cupu si v předchozí partii s Tampou smolně přisedla levou nohu, doba absence zatím nebyla potvrzena ovšem proti Minnesotě v pátek dle očekávání nenastoupil.

Kempný byl s 25 body (6+19) suverénně nejproduktivnějším českým obráncem v lize, do které v letošní sezoně dosud naskočilo 11 krajanů na dané pozici. Pevné místo v sestavě však mělo jen pět borců a právě Kempný s Šimkem se řadili mezi ně. Ovšem zpátky k souboji Washingtonu s Minnesotou, která si překvapivě odvezla dva body po skóre 1:2.

Rozdílovou trefu gólově chudého střetnutí vstřelil v 53. minutě Luke Kunin. Po vysokém počtu 58 ran z předchozího duelu proti Tampě tentokrát Capitals na bránu soupeře vyslali jen 22 puků a Devana Dubnyka překonal pouze Brett Connolly. Jakub Vrána (14:40, +/-: 0, 1 střela) zůstal bez bodu a Dmitrij Jaškin vše sledoval jen jako náhradník.

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:3P (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0) Góly:

07:58 Rakell (Silfverberg, Getzlaf)

42:41 Henrique (Terry, Silfverberg)

55:05 Rakell (Fowler, Terry)

60:38 Silfverberg (Rakell, Fowler) Góly:

22:29 Labanc (Vlasic, Sörensen)

46:29 Meier (J. Thornton, Burns)

57:20 Braun (Vlasic, Nyquist) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson (A), Fowler, Welinski, J. Megna, Holzer – N. Ritchie, Getzlaf (C), Sprong – Rakell, D. Shore, Silfverberg – Perry (A), Henrique, Terry – Jones, D. Grant, Rowney. Sestavy:

Dell (M. Jones) – J. Ryan, Burns (A), Vlasic, Heed, Dillon, Braun – Meier, Hertl, Nyquist – E. Kane, Radil, Donskoi – Sörensen, J. Thornton (A), Labanc – Goodrow (A), M. Karlsson, Couture. Rozhodčí: Brad Meier, Graham Skilliter – Tony Sericolo, Pierre Racicot