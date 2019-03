NHL nabídla dva osmigólové debakly, obránce Kempný asistoval u výhry

Osmigólové debakly se v NHL nerodí často. V pátek byly k vidění hned dva. Největší překvapení ale vzbuzuje, že se jim neubránily celky usilující o play off na divokých kartách Východní konference. Nejhůře si vedla Carolina, která na domácím ledě schytala lekci od Winnipegu.

Český gólman Petr Mrázek zůstal jen na střídačce a sledoval trápení svého kolegy Curtise McElhinneyho, který lovil ze sítě osm puků z 29 střel. Jets o svém triumfu rozhodli už v první třetině, jíž ovládli čtyřmi góly. V závěru druhého dějství přidali pátou branku a po snížení Grega McKegga z 50. minuty skóre ještě navýšili. Poslední dvě trefy kanadský celek proti odevzdaným Hurricanes zaznamenal v 60. minutě.

Nejvíce si za Winnipeg vylepšili osobní statistiky útočníci Nikolaj Ehlers (1+2) a Andrew Copp (2+0). Domácí lídr Sebastian Aho byl naopak na ledě u pěti obdržených branek a Nino Niederreiter dokonce u šesti (nový černý klubový rekord). Jets (84 bodů) výhra posunula do čela Centrální divize před Nashville (83 bodů), Hurricanes (79 bodů) pak zůstávají na divoké kartě Východní konference s dvoubodovým odstupem na první nepostupující celek Columbus (77 bodů).

Podobně jako Carolina dopadl i Montreal, který roznesli domácí hokejisté Anaheimu. U výhry 8:2 se za Ducks nejvíce dařilo Adamu Henriqueovi (2+0) a Troyi Terrymu (1+2).

Naopak co nejrychleji zapomenout se na zápas bude snažit brankář Canadiens Carey Price, jenž osmkrát inkasoval z 29 střel domácích. Jasná jednička kanadského celku se v případě výhry mohla osamostatnit od Jacquese Plantea (314 vychytaných výher) na čele klubového rekordu, Anaheim byl ovšem rázně proti.

Slavit pro změnu mohl domácí Cam Fowler, jenž jednou asistoval a s 265 zápisy se stal historicky nejproduktivnějším bekem klubu. Slovenský útočník Montrealu Tomáš Tatar do zápasu kvůli chřipce nanastoupil.

Už šestou výhru v řadě si připsali obhájci Stanley Cupu z Washingtonu. Naposledy si poradili 3:0 s New Jersey a na čele Metropolitní divize odskočili o dva body od Islanders. S 25 zákroky předvedl bezchybný výkon brankář Braden Holtby, pro kterého to byla 35. nula kariéry a na čele klubového rekordu tak vyrovnal Olafa Kölziga.

Capitals šli do vedení už ve 3. minutě zásluhou Andre Burakovskyho, kterému asistoval Michal Kempný (15:11, 0+1, +1, 1 střela). Hubené skóre 1:0 vydrželo až do třetí třetiny, kdy nejprve z přesilovky v 45. minutě zvyšoval Nicklas Bäckström a v 60. minutě vše do prázdné klece uzavřel Lars Eller.

Domácí Jakub Vrána (10:36, +/-: 0) se bodově neprosadil, Dmitrij Jaškin zůstal opět jen mezi náhradníky a Pavel Zacha nadále figuruje mezi zraněnými hráči Devils.

Výsledky:

Florida Panthers Florida Panthers : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) Góly:

01:01 Huberdeau (Barkov)

16:51 Weegar (Barkov, Dadonov)

18:31 Weegar (Dadonov)

23:34 Hoffman (Barkov, Huberdeau)

37:40 Matheson (Huberdeau, Barkov)

50:23 Matheson (Barkov, Huberdeau) Góly:

29:02 J.T. Brown (Brodin, Fehr)

37:55 M. Foligno (Seeler) Sestavy:

Montembeault (Luongo) – Matheson, Ekblad, Yandle, Weegar, McCoshen, Pysyk – Huberdeau, Barkov, Dadonov – Vatrano, Trocheck, Hoffman – MacKenzie, Sheahan, Brouwer – Hunt, Borgström, Hawryluk. Sestavy:

Dubnyk (21. Stalock) – Suter, Spurgeon, Brodin, Hunt, Pateryn, Seeler – Donato, E. Staal, Zucker – Parise, Greenway, Fiala – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Åberg – Read, Fehr, J.T. Brown. Rozhodčí: Charron, Peel – Nowak, Brisebois Počet diváků: 12.388

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:8 (0:4, 0:1, 1:3) Góly:

49:37 McKegg (de Haan, D. Hamilton) Góly:

02:58 K. Hayes (Ehlers, T. Myers)

05:48 Wheeler (Laine)

09:16 Chiarot (Connor, Little)

18:44 Ehlers (K. Hayes, D. Kulikov)

39:30 Copp (Roslovic, Perreault)

53:45 Connor (Wheeler, Trouba)

59:00 Copp (Roslovic, Beaulieu)

59:41 Lowry (Chiarot, Ehlers) Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin, Faulk (A), Pesce, T. van Riemsdyk, de Haan – Williams (C), Aho, Niederreiter – T. Teräväinen, J. Staal (A), Ferland – Martinook, B. McGinn, Svečnikov – Mäenalanen, Wallmark, McKegg. Sestavy:

Brossoit (Hellebuyck) – Trouba, Beaulieu, T. Myers, D. Kulikov, Niku, Chiarot – Wheeler (C), Scheifele (A), Laine – Ehlers, K. Hayes, Connor – Little (A), Lowry, B. Tanev – Roslovic, Copp, Perreault. Rozhodčí: Herbert, Brenk – Sericolo, Berg Počet diváků: 18 730

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 8:2 (2:1, 3:1, 3:0) Góly:

06:39 Sprong (Ja. Larsson)

17:17 Henrique (Terry, N. Ritchie)

23:01 D. Shore (Perry, N. Ritchie)

31:53 Terry (Fowler, Ja. Larsson)

37:50 Perry (Rowney, D. Grant)

54:06 Rakell (Silfverberg, D. Shore)

55:45 Henrique (Terry)

59:49 Jones (Manson) Góly:

17:47 Byron (A. Shaw, S. Weber)

30:51 S. Weber (Danault, Gallagher) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Ja. Larsson, Fowler (A), Jaycob Megna, Holzer – Getzlaf (C), Perry (A), N. Ritchie – Rakell, Silfverberg, D. Shore – Henrique, Terry, Jones – D. Grant, Rowney, Sprong. Sestavy:

Price (Niemi) – Mete, S. Weber (C), Jo. Benn, Petry, Reilly, Folin – Drouin, Danault, Gallagher (A) – Byron (A), Domi, A. Shaw – Lehkonen, Kotkaniemi, Armia – N. Thompson, Weal, Weise. Rozhodčí: MacDougall P., Rooney Ch. – Gawryletz T., Murchison K Počet diváků: 16.580

Washington Capitals Washington Capitals : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

02:40 Burakovsky (Kempný, Boyd)

44:35 Bäckström (Carlson, Kuzněcov)

59:01 Eller Góly:

Sestavy:

Holtby (Copley) – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Jensen, Orpik (A) – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), J. Vrána – Connolly, Eller, Hagelin – Boyd, Dowd, Burakovsky. Sestavy:

Blackwood (Schneider) – Severson, A. Greene (C), C. Carrick, Butcher, Santini, J. Jakovlev – Palmieri (A), Zajac (A), Agostino – Stafford, Coleman, Noesen – J. Anderson, M. McLeod, Lappin – Gabriel, Pietila, Quenneville. Rozhodčí: Rank, Schlenker – Gawryletz, Nansen Počet diváků: 18 506