Útočníci Hertl, Voráček a Vrána se v NHL blýskli vstřelenými góly

Po nedávné sérii sedmi proher v řadě už obhájci Stanley Cupu z Washingtonu opět pravidelně sbírají body. Z posledních šesti startů vyšli naprázdno jen jednou a naposledy uspěli 6:4 nad Los Angeles, proti kterému řádili hlavně ruští útočníci domácích.

K nezastavení byl především čtyřbodový Jevgenij Kuzněcov (2+2) a výrazně si ve statistikách polepšil i kapitán Alex Ovečkin (1+2). Ve čtvrté minutě v přesilovce otevíral skóre a svou 38. trefou sezony si upevnil prvenství v tabulce střelců před trojicí pronásledovatelů s 33 zásahy: Patrickem Kanem (Chicago), Johnem Tavaresem (Toronto) a Jeffem Skinnerem (Buffalo).

V tabulce Západní konference předposlední Kings však s favoritem dlouho drželi krok. Rozhodující trhák Capitals předvedli až v závěru druhé dvacetiminutovky a výrazně k němu přispěla i česká dvojice v jejich sestavě. V 33. minutě totiž konečnou rozdílovou trefu zápasu obstaral útočník Jakub Vrána (14:15, 1+0, +/-: 0, 3 střely) za asistence Michala Kempného (18:18, 0+1, -1, 1 střela). Nejproduktivnější český bek v soutěži (53 zápasů, 18 bodů - 5+13) našel mladého střelce volného na pravém kruhu a ten ranou z první dosáhl své již 17. branky sezony.

Ve třetí třetině svou druhou trefou večera snížil na nejtěsnější rozdíl Austin Wagner, krátce na to se ale podruhé prosadil i domácí Kuzněcov a stav 6:4 již vydržel až do finální sirény. Pouze jako divák utkání sledoval nehrající náhradník Washingtonu Dmitrij Jaškin.

V pennsylvánském derby v pondělí přivítala Philadelphia na svém ledě Pittsburgh a po devíti výhrách z posledních deseti startů vstupovala do souboje s v tabulce výše postaveným soupeřem v roli mírného favorita.

Výsledky a české zářezy Philadelphia - Pittsburgh 1:4 (dom. Voráček 1+0), Washington - Los Angeles 6:4 (dom. Vrána 1+0, Kempný 0+1), Vancouver - San Jose 2:7 (host. Hertl 1+1)

Výhodu domácího ledu ani formu z posledních dní však tentokrát Flyers prodat nedokázali. Proti byl hlavně gólman Penguins Matt Murray, jenž pochytal 50 z 51 střel a vytvořil si tak nové osobní maximum kariéry v NHL. Hosty poslal do vedení už v 9. minutě kapitán Sidney Crosby a ve druhé třetině jej navýšil Nick Bjugstad. Když se pak v 55. minutě o třetí branku utkání opět zasloužili Penguins, zdálo se být po akci Jakea Guentzela hotovo.

Krátce na to ale po zbytečném vyloučení navrátilce z marodky Jevgenije Malkina (po souboji u mantinelu neudržel nervy a vysokou holí se ohnal po Michaelu Rafflovi, za což byl vykázán do kabin) v přesilové hře vykřesal naději snížením Jakub Voráček. Ve formě hrající český forvard bodoval už posedmé za sebou poté, co u levé tyče dorážel od zadního mantinelu odražený puk.

Za stavu 1:3 Flyers zkoušeli hru bez brankáře, prosadit se však již nedokázali a Kris Letang v 60. minutě do prázdné klece ještě navýšil vedení Pittsburghu. Díky asistenci si třetí bod večera připsal Crosby (1+2), jenž byl s domácím Voráčkem zařazen mezi tři hvězdy zápasu za skvěle chytajícím Murraym.

Ve třetím útoku Penguins (65 bodů), kteří si tak po předchozích čtyřech porážkách před dotírající Carolinou (62 bodů) a právě Philadelphií (57 bodů) upevnili pozici s divokou kartou, operoval útočník Dominik Simon (8:49, +/-: 0). Za domácí kromě zmiňovaného Voráčka (25:14, 1+0, -4, 7 střel), který byl společně s dalším útočníkem Seanem Couturierem na ledě u všech inkasovaných branek, ještě v obraně nastoupil Radko Gudas (15:31, +/-: 0, 2 střely).

V jednoznačnou záležitost se proměnil souboj Vancouveru se San Jose. Hostující Sharks si odvezli dva body po triumfu 7:2. Dvěma zápisy se na tom podílel Tomáš Hertl (18:22, 1+1, +2, 3 střely), jehož zámořští novináři i před dvougólovým Evanderem Kanem vyhlásili první hvězdou večera.

Sharks vyšel nástup do utkání, když už v 9. minutě vedli o tři góly. Prosadili se Timo Meier, Kane a Melker Karlsson. Ve druhé hrací části se navíc vše opakovalo, když rozjeté San Jose přidalo další tři zásahy. Za asistence Hertla se podruhé radoval Kane, v 31. minutě se pak český útočník sám zapsal i mezi střelce. Své 26. trefy sezony docílil po skvělém pasu od Joonase Donskoie, který jej uvolnil v nájezdu prohozením mezi bránícími hráči Canucks.

Pošesté debutujícího gólmana Canucks Mikea DiPietra překonal v 38. minutě Kevin Labanc. Asistence putovala na konto Joe Thorntona, pro kterého to byla přihrávka číslo 1 050. Na deváté příčce historické tabulky tak přeskočil legendárního Gordie Howea. V bodech pak Thornton s 1 457 zápisy vyrovnal pro změnu 15. Teemu Selänneho.

Ve třetí třetině pak ještě za domácí snížil Derrick Pouliot a poslední slovo si vzal v 55. minutě sedmou brankou vítězných Sharks Joe Pavelski. Společně s Hertlem výhru slavil i obránce Radim Šimek (17:28, +3, 1 střela) a z pozice náhradníka do sestavy navrátivší Lukáš Radil (10:37, +2, 2 střely).

Výsledky:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:7 (1:3, 0:3, 1:1) Góly:

19:53 Horvat (Pettersson, Stecher)

52:06 D. Pouliot (Macewen, Goldobin) Góly:

01:14 Meier (Couture)

03:22 E. Kane (Couture)

08:48 M. Karlsson (Burns, Goodrow)

24:36 E. Kane (Hertl)

31:00 Hertl (Donskoi, E. Kane)

37:30 Labanc (J. Thornton)

54:05 Pavelski (Dillon, Heed) Sestavy:

Markström (DiPietro) – B. Hutton, Stecher, Ch. Tanev, Gudbranson, D. Pouliot, Biega – Leivo, Pettersson, Boeser – Roussel, Horvat, Goldobin – M. Granlund, Virtanen, Eriksson – Beagle, Motte, Macewen. Sestavy:

M. Jones (Dell) – R. Šimek, Burns, Vlasic, Heed, Dillon, Braun – Meier, Couture, Pavelski – E. Kane, Hertl, Donskoi – Sörensen, J. Thornton, Labanc – Goodrow, Radil, M. Karlsson. Rozhodčí: Joannette, Hebert – Alphonso, Cameron Počet diváků: 18 576

Washington Capitals Washington Capitals : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 6:4 (2:2, 3:1, 1:1) Góly:

03:07 Ovečkin (Kuzněcov, Oshie)

15:17 Connolly (Burakovsky, Niskanen)

26:39 Kuzněcov (T. Wilson)

30:31 Djoos (Ovečkin, Kuzněcov)

33:09 J. Vrána (Kempný, Oshie)

55:13 Kuzněcov (Ovečkin) Góly:

04:50 Wagner (Forbort, Clifford)

17:22 Toffoli (Kopitar, Doughty)

23:42 Fantenberg (Martinez, Kempe)

50:25 Wagner (Lewis, Clifford) Sestavy:

Copley (Holtby) – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik (A) – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), J. Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Dowd, Stephenson. Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty (A), Forbort, Fantenberg, Martinez, LaDue, Phaneuf – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, Amadio, Leipsic – Kovalčuk, Kempe, Hagelin – Wagner, Lewis, Clifford. Rozhodčí: Watson, Meier – Racicot, Shewchyk Počet diváků: 18 506

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

55:26 Voráček (Gostisbehere, Giroux) Góly:

08:19 Crosby (Rust)

27:04 Bjugstad (Malkin, Kessel)

54:46 Guentzel (Letang, Crosby)

59:47 Letang (Crosby) Sestavy:

Hart (Stolarz) – Provorov, Sanheim, MacDonald, Gostisbehere, Hägg, Gudas – J. van Riemsdyk, Giroux (C), Konecny – Lindblom, Couturier (A), Voráček – Laughton, Patrick, Simmonds (A) – Varone, M. Vorobjov, M. Raffl. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – M. Pettersson, Letang (A), Dumoulin, J. Johnson, Määttä, Riikola – Guentzel, Crosby (C), Rust – Kessel, Malkin (A), Bjugstad – Pearson, McCann, Simon – G. Wilson, Cullen, Hörnqvist. Rozhodčí: Furlatt E., Rehman K. – Berg D., Murray J Počet diváků: 19.103