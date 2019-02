Zacha překonal Mrázka a pomohl přerušit vítěznou sérii Caroliny

Po třech výhrách v řadě se hokejisté Caroliny z první nepostupové pozice tabulky Východní konference přiblížili Pittsburghu s divokou kartou na rozdíl jediného bodu. Těsnou ztrátu navíc mohli Hurricanes smazat v neděli na ledě nevýrazného New Jersey, kde se představili po sobotním triumfu 3:0 nad Rangers.

Do brány se posílen vychytanou nulou o víkendu podruhé postavil Petr Mrázek. Tentokrát však vydržel s čistým kontem jen do 12. minuty, než jej v přesilovce propálil krajan Pavel Zacha (12:39, 1+0, +/-: 0, 1 střela). Byl to jeho desátý zásah v sezoně.

Těsně před prvním odchodem do kabin navíc na 2:0 pro Devils zvyšoval Marcus Johansson. Stejný hráč se prosadil podruhé v 56. minutě, kdy upravoval stav na 3:1. Poslední slovo pak ještě patřilo hostujícímu lídrovi ofenzivy Sebastianu Ahovi, jenž v 59. minutě využil přesilovku.

Na vyrovnání již ale Carolině nezbyl čas. U všech tří branek vítězů si připsal asistenci švýcarský mladík Nico Hischier. Mrázek utkání zakončil s bilancí tří inkasovaných gólů z 21 střel.

Stejně jako Carolina se o víkendu dvakrát představil i Boston. Ze dvou domácích startů vybojoval dvě výhry, vždy z prodloužení. Po sobotním výsledku 5:4PP nad Los Angeles, proti kterému se prosadili i Češi David Pastrňák (0+1) s Davidem Krejčím (1+0), v neděli uspěl 2:1PP nad Coloradem.

Jako první skórovali hostující Avalanche, které poslal v závěru první třetiny do trháku Nathan MacKinnon. Bruins vrátil do hry vyrovnáním z 24. minuty obránce John Moore. Stejný hráč se o několik minut později již začal radovat podruhé. Po jeho nahození ze středního pásma totiž puk po odrazu od mantinelu ku překvapení všech včetně brankáře Semjona Varlamova skončil až v síti. Rozhodčí však branku neuznali, puk totiž při odrazu od mantinelu na konci domácí střídačky již na chvíli opustil hrací plochu.

Smírný stav 1:1 tak vydržel až do prodloužení, v jehož poslední minutě udeřil produktivní Brad Marchand. Útočníci domácích Pastrňák (20:42, +/-: 0, 2 střely) s Krejčím (18:31, +/-: 0, 2 střely) tentokrát vyšli naprázdno. Prvně jmenovaný suverénně nejproduktivnější Čech v soutěži tak přišel o bodovou sérii osmi zápasů v řadě.

Výsledky:

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Góly:

32:01 Eichel (Dahlin, Skinner) Góly:

23:01 Copp (Little)

56:05 Wheeler (Morrissey, Scheifele)

59:54 Scheifele (Wheeler, Trouba) Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen, Scandella, Hunwick (A), Dahlin, McCabe, Pilut – Pominville, Eichel (C), Skinner – S. Reinhart, Mittelstadt, Sheary – Okposo (A), Jo. Larsson, Girgensons – T. Thompson, Rodrigues, Sobotka. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Trouba, Morrissey, Byfuglien (A), Chiarot, T. Myers, Morrow – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Roslovic, Little, Laine – B. Tanev, Lowry, Perreault – Appleton, Copp, Lemieux. Rozhodčí: Meier, Nicholson – Knorr, Amell Počet diváků: 17 966

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Góly:

11:35 Zacha (R. Murphy, Hischier)

19:03 Ma. Johansson (Hischier, Palmieri)

55:56 Ma. Johansson (Bratt, Hischier) Góly:

27:22 D. Hamilton (Williams, Niederreiter)

58:33 T. Teräväinen (Niederreiter, Aho) Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – A. Greene (C), Severson, Butcher, Lovejoy, Müller, R. Murphy – Ma. Johansson, Hischier, Bratt – Coleman, Zajac (A), Palmieri (A) – Stafford, Zacha, Lappin – Seney, Rooney, Gabriel. Sestavy:

Mrázek (McElhinney) – Slavin (A), D. Hamilton, Pesce, Faulk (A), de Haan, T. van Riemsdyk – Niederreiter, Aho, Williams (C) – Ferland, Wallmark, T. Teräväinen – Svečnikov, Martinook, B. McGinn – Foegele, McKegg, Mäenalanen. Rozhodčí: Kelly Sutherland, Garrett Rank – James Tobias, Brian Murphy Počet diváků: 16 514

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Góly:

11:04 Kahun (DeBrincat, D. Strome)

18:03 D. Strome (Kahun, DeBrincat)

47:45 Kahun (D. Strome, DeBrincat)

56:27 P. Kane (J. Toews)

57:59 J. Toews (P. Kane, Seabrook) Góly:

35:00 Ehn

55:30 Nyquist Sestavy:

C. Ward (Delia) – Seabrook (A), Keith (A), C. Murphy, Koekkoek, E. Gustafsson, Dahlström – P. Kane, J. Toews (C), Caggiula – Kahun, D. Strome, DeBrincat – Perlini, Anisimov, Saad – Hayden, Krüger, Kunitz. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Green, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser, Cholowski, Ericsson – Nyquist, D. Larkin, Abdelkader (A) – Vanek, Nielsen (A), Mantha – Helm, Glendening, Athanasiou – Rasmussen, J. de La Rose, Ehn. Rozhodčí: Justin St. Pierre, Dan O'Halloran – Brandon Gawryletz, Ryan Galloway Počet diváků: 21 941 (vyprodáno)

Boston Bruins Boston Bruins : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1P (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Góly:

23:40 J. Moore (McAvoy, Marchand)

64:04 Marchand (Bergeron, Krug) Góly:

19:28 MacKinnon (Landeskog, Compher) Sestavy:

Halák (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), K. Miller, Krug, Carlo, J. Moore – Heinen, Bergeron (A), Marchand – Pastrňák, Krejčí (A), Cehlárik – Frederic, Kuraly, DeBrusk – Wagner, Acciari, Nordström. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – E. Johnson (A), Girard, Zadorov, Barrie, Graves, Nemeth – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – C. Wilson, Compher, Kerfoot – Calvert, Söderberg, Nieto – Andrighetto, Dries, Greer. Rozhodčí: Hebert, Morton – Miller, Gibbs Počet diváků: 17 565

New York Islanders New York Islanders : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly:

14:05 Beauvillier (Filppula, Komarov)

22:01 D. Toews (Pulock, Filppula) Góly:

20:38 Mikael Granlund (Zucker, E. Staal) Sestavy:

Greiss (Lehner) – Boychuk, Leddy, Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews – Eberle, B. Nelson, Lee – Jo. Bailey, Barzal, Dal Colle – Komarov, Filppula, Beauvillier – Kühnhackl, Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter, Bitetto, Brodin, Pateryn, Seeler – Coyle, Mikael Granlund, Parise – Zucker, E. Staal, Greenway – Kunin, J. Eriksson Ek, M. Foligno – Fehr, V. Rask, Rau. Rozhodčí: Chmielewski, Kozari – Cherrey, Racicot Počet diváků: 13 825

Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:5P (0:0, 1:3, 3:1 - 0:1) Góly:

25:06 Arvidsson (Ellis, Josi)

42:48 Josi (Fiala, Ellis)

46:10 Arvidsson (Johansen, Ekholm)

52:53 F. Forsberg (Johansen) Góly:

22:56 Pietrangelo (Thomas, R. O'Reilly)

24:41 Tarasenko (Bouwmeester, Parayko)

25:51 Bozak (Schwartz, Steen)

47:06 Tarasenko (R. O'Reilly, Bouwmeester)

60:16 Tarasenko (R. O'Reilly, Parayko) Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Hamhuis – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg (A) – C. Smith, Bonino, Fiala – Järnkrok, Turris, Sissons – Hartman, B. Boyle, C. McLeod. Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Dunn – Tarasenko (A), R. O'Reilly, B. Schenn – Steen (A), Bozak, Schwartz – Maroon, Sundqvist, Sanford – Thomas, Barbašev, MacEachern. Rozhodčí: Francois StLaurent, Chris Schlenker – Steve Barton, Tony Sericolo

New York Rangers New York Rangers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Góly:

00:28 Zibanejad (Zuccarello, Kreider)

14:05 Vesey (Kreider, R. Strome)

51:59 McQuaid (Zuccarello)

59:40 K. Hayes Góly:

10:35 Kapanen Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – M. Staal (A), DeAngelo, Skjei, McQuaid, Br. Smith, Shattenkirk, Pionk – Kreider (A), Zibanejad (A), Zuccarello – Bučněvič, K. Hayes, Fast – Chytil, R. Strome, Naměstnikov – Vesey, Nieves. Sestavy:

Sparks (Andersen) – Muzzin, Rielly (A), Gardiner, N. Zajcev, Dermott, Hainsey – Hyman, Tavares (A), Marner – Marleau (A), Matthews, Kapanen – Co. Brown, Kadri, W. Nylander – P. Lindholm, F. Gauthier, A. Johnsson. Rozhodčí: Rehman K., Dwyer G. – Murray J., Shewchyk M Počet diváků: 17.445