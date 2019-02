Hertl vyprodukoval tři body, Voráček zařídil v 60. minutě vyrovnání

V souboji prvního s druhým týmem Pacifické divize se radovalo níže postavené San Jose, když na ledě Calgary uspělo 5:2. V dobrém na zápas rozhodně nebude vzpomínat domácí brankář David Rittich. Toho sice mohlo těšit nabyté vedení už z 5. minuty, kdy do brány Martina Jonese zapadla teč Marka Jankowskiho.

Ve 13. minutě jej však překvapil slabou střelou z otočky přes obránce Evander Kane - 1:1 - a o minutu později při hře v oslabení inkasoval jihlavský rodák další zbytečnou branku. Rittich nejistě vybruslil z brány proti nahozenému puku a nastřelil jej přímo do nohy sprintujícího Brenta Burnse. Pro kanadského ofenzivního obránce pak bylo jednoduchým úkolem trefit zcela prázdnou bránu Calgary.

Už ve 14. minutě tak do akce na místo Ritticha naskočil veterán Mike Smith. Přivítaní ve velkém stylu mu už po pár vteřinách pobytu na ledě nachystali čeští hráči v sestavě Sharks, od modré střílející Radim Šimek (18:22, 0+1, +2, 2 střely) a před bránou tečující Tomáš Hertl (19:01, 2+1, +2, 2 střely). Když se ve druhé třetině po přihrávce Hertla podruhé v zápase prosadil Evander Kane, vedli hosté už o tři branky. Gólem do šatny T.J. Brodieho se Flames ještě dostali zpátky do hry, víc jim ale Martin Jones ve třetí třetině nedovolil.

Poslední slovo si pak ještě vzal produktivní Hertl. V 59. minutě dorážel v přesilovce a zaznamenal už svůj 24. gól sezony. Za svůj výkon byl po bostonském Davidu Pastrňákovi druhý nejproduktivnější Čech v soutěži vyhlášen třetí hvězdou utkání. Domácí Michale Frolík (15:06, +/-: 0, 4 střely) se neprosadil a Lukáš Radil zůstal znova jen mezi náhradníky Sharks.

Po osmi výhrách v řadě přivítali hokejisté Philadelphie na domácím ledě v tabulce Západní konference poslední Los Angeles. Tomu se ovšem začalo rovněž dařit a Kings to potvrdili i proti rozjetým Flyers, které zachraňoval vyrovnávací trefou na 2:2 Jakub Voráček gólem až z 60. minuty.

Výsledky a české zářezy Buffalo - Carolina 5:6PP, Florida - Pittsburgh 3:2PP, New Jersey - Islanders 1:2SN, Philadelphia - Los Angeles 2:3SN (za dom. Voráček 1+0), Washington - Colorado 4:3PP (za dom. Vrána 0+1), Montreal - Winnipeg 5:2, Arizona - Columbus 2:4, Detroit - Vegas 3:4, Tampa Bay - St. Louis 0:1PP, Nashville - Dallas 3:2PP (za hosty Polák 0+1), Minnesota - Edmonton 1:4, Chicago - Vancouver 4:3PP, Calgary - San Jose 2:5 (Rittich odchytal 14 minut a z 6 střel dvakrát inkasoval - Hertl 2+1, Šimek 0+1), Ottawa - Anaheim 4:0.

Zkušený útočník bodoval v pátém utkání za sebou, když si při závěrečné hře bez brankáře na levém kruhu zpracoval přihrávku kapitána Claudea Girouxe a přes ležícího obránce Drew Doughtyho napálil puk nad ramenem Jonathana Quicka pod horní tyč. Třetí nejproduktivnější Čech v soutěži si tak vylepšil střeleckou bilanci na 13 průběžných zásahů.

Utkání nakonec dospělo až do nájezdů, ve kterých nejprve vládli střelci. Kromě Anže Kopitara s Voráčkem se totiž v úvodních třech sériích radovali Giroux s Kovalčukem a Nolan Patrick s Adrianem Kempem. Rozhodnutí nakonec nabídla až šestá dvojice exekutorů, v níž domácího Seana Couturiera předčil Tyler Toffoli. Kings tak brali dva body už potřetí za sebou a ze dna Západní konference ztrácí již pouhý bod na Anaheim s Arizonou.

Kromě Voráčka (24:01, 1+0, +2, 3 střely), jenž odehrál na útočníka nadprůměrných 24 minut čistého hracího času, za Flyers na ledě bojoval i obránce Radko Gudas (17:29, -1).

Divoký zápas byl k vidění v Buffalu, kam zavítala Carolina. Hostující Hurricanes posíleni předešlým triumfem s nulou z ledu Pittsburghu opět nasadili do brány na místo Petra Mrázka náhradníka Curtise McElhinneyho. Tentokrát sice pětkrát inkasoval, opět z toho ale byla výhra.

Sabres smazali ztrátu v samotném závěru řádné hrací doby, když v 56. minutě skóroval Marco Scandella a v 60. minutě se podruhé v zápase radoval kanonýr Jeff Skinner - 5:5. S 33 zásahy se tak osamostatnil na druhé příčce ligové tabulky střelců za lídrem Alexem Ovečkinem z Washingtonu s 37 góly. Také hosté měli ovšem v sestavě dvoubrankového střelce, když se v 64. minutě o vítězný gól duelu postaral Teuvo Teräväinen. Domácí útočník Vladimír Sobotka (12:46, +/-: 0, 1 střela) se ze čtvrté formace bodově neprosadil.

Bez zraněného Jevgenije Malkina hrající Pittsburgh padl už potřetí v řadě a v tabulce Východní konference se na úkor Columbusu propadl již na pozici zajišťující play-off jen z divoké karty. Naposledy si na Penguins vyšlápla Florida, která své fanoušky potěšila výsledkem 3:2 z prodloužení. To rozhodl v jeho poslední minutě Michael Matheson. Utkání bylo pikantní pro dvojici hráčů na obou stranách. Jen před pár dny si totiž prohodili dresy aktuálně floridští Derick Brassard s Rileym Sheahanem (oba v zápase 0+1) za Jareda McCanna (1+0) s Nickem Bjugstadem. Jediný český zástupce v utkání, útočník Pittsburghu Dominik Simon (13:20, +/-: 0, 1 střela), nebodoval.

V nájezdech se rozhodovalo o vítězi duelu mezi New Jersey a Islanders. Už v první třetině stanovili smírný stav 1:1 Kevin Rooney a Mathew Barzal. Čekání na další trefu uťal až ve čtvrté sérii rozstřelu hostující Josh Bailey. V bráně Devils se po dvouměsíční pauze vinou zranění objevil Cory Schneider, své první výhry od prosince 2017 se ovšem znova nedočkal. Nic na tom nezměnil ani jeho spoluhráč z útoku New Jersey Pavel Zacha (19:03, -1, 1 střela).

Washington byl blízko domácí výhry nad propadajícím se Coloradem už v řádné hrací době, když i díky asistenci aktivního Jakuba Vrány (15:23, 0+1, +1, 6 střel) vedl na startu třetí třetiny 3:1. Avalanche ale nesložili zbraně a v závěru si vybojovali vyrovnání. V 46. minutě dal kontaktní trefu Mikko Rantanen a v 58. minutě poslal zápas do prodloužení Colin Wilson. Nakonec si ale Capitals vzali vedení zpět, když v poslední minutě nastavení za asistence Ovečkina skóroval Jevgenij Kuzněcov. Avs tak padli popáté v řadě. Kromě Vrány výhru slavil i obránce Michal Kempný (16:43, +/-: 0, 1 střela), Dmitrij Jaškin zůstal jen mezi náhradníky.

Pozice nehrajícího náhradníka ve čtvrtek připadla i na Martina Frka z Detroitu, který sledoval domácí prohru Red Wings 3:4 proti Vegas s Tomášem Noskem (12:40, -1), a také Davida Kämpfa z Chicaga. Blackhawks i bez něj potvrdili nárůst formy z posledních dní další výhrou, tentokrát po výsledku 4:3 po prodloužení nad Vancouverem. V 64. minutě rozhodl kapitán Jonathan Toews.

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) Góly:

04:36 Jankowski (Giordano, Brodie)

37:42 Brodie (D. Ryan, Neal) Góly:

12:40 E. Kane (J. Thornton, Burns)

13:42 Burns

14:04 Hertl (R. Šimek, Donskoi)

36:27 E. Kane (Donskoi, Hertl)

58:37 Hertl (E. Kane, Burns) Sestavy:

Rittich (14. M. Smith) – Giordano (C), Brodie, Hanifin, Hamonic, R. Andersson, Prout – J. Gaudreau, Monahan (A), E. Lindholm – Tkachuk, Backlund (A), Frolík – S. Bennett, Jankowski, Neal – Mangiapane, D. Ryan, Hathaway. Sestavy:

M. Jones (Dell) – R. Šimek, Burns, Vlasic, Heed, Dillon, Braun – Meier, Couture (A), Pavelski (C) – E. Kane, Hertl, Donskoi – Sörensen, J. Thornton (A), Labanc – Goodrow, Gambrell, M. Karlsson. Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Kevin Pollock – Lonnie Cameron, Ryan Daisy

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) Góly:

24:20 Oesterle (Cousins, Fischer)

26:03 Garland (Oesterle) Góly:

03:02 Sedlák (Hännikäinen)

17:13 D. Savard (J. Anderson, Jenner)

30:24 J. Anderson (S. Jones, Wennberg)

53:52 Jenner Sestavy:

Kuemper (Pickard) – Hjalmarsson (A), Ekman-Larsson (C), Oesterle, Goligoski, Capobianco, Connauton – Hinostroza, Stepan (A), Pánik – Fischer, Cousins, Keller – Garland, Weal, Galchenyuk – J. Archibald, Kempe, Crouse. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones (A), R. Murray, D. Savard, Werenski, Nutivaara, Harrington – Atkinson, Dubois, Panarin – J. Anderson, Jenner (A), N. Foligno (C) – Bjorkstrand, Wennberg, Duclair – Hännikäinen, Riley Nash, Sedlák. Rozhodčí: Skilliter, O ́Rourke – Suchánek, Brisebois Počet diváků: 15 319

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3P (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0) Góly:

17:59 DeBrincat (D. Strome, P. Kane)

18:58 Saad (Anisimov, Seabrook)

34:01 DeBrincat (D. Strome, C. Murphy)

63:21 J. Toews (D. Strome) Góly:

22:20 Biega (Boeser, Leivo)

24:41 Leivo (Virtanen, Ch. Tanev)

58:08 Pettersson (Stecher, Leivo) Sestavy:

Delia (C. Ward) – Seabrook (A), Keith (A), C. Murphy, Forsling, E. Gustafsson, Koekkoek – P. Kane, J. Toews (C), Caggiula – Kahun, D. Strome, DeBrincat – Perlini, Krüger, Saad – Hayden, Anisimov, Kunitz. Sestavy:

Markström (DiPietro) – Gudbranson, Ch. Tanev (A), Stecher, B. Hutton, Biega, D. Pouliot – Leivo, Horvat (A), M. Granlund – Boeser, Pettersson, Goldobin – Virtanen, B. Sutter (A), Roussel – Motte, Beagle, Eriksson. Rozhodčí: Sutherland, McIsaac – Mach, Kovachik Počet diváků: 21540

Nashville Predators Nashville Predators : Dallas Stars Dallas Stars 3:2P (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0) Góly:

17:48 C. Smith (Fiala, Y. Weber)

48:41 Arvidsson (F. Forsberg, Johansen)

60:47 Johansen (Arvidsson, Josi) Góly:

44:05 Heiskanen (Seguin, R. Polák)

49:46 Fedun (Cogliano, Dickinson) Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Hamhuis, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen (A), Arvidsson – B. Boyle, Turris, Järnkrok – Fiala, Bonino, C. Smith – C. McLeod, Sissons, Hartman. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

Chudobin (Bow) – Lindell, J. Klingberg (A), Heiskanen, R. Polák, Oleksiak, Fedun – Ja. Benn (C), Faksa, Comeau – Janmark, Seguin (A), Radulov – Cogliano, Dickinson, Spezza – Gurjanov, Hintz, B. Ritchie. Hlavní trenér: Jim Montgomery. Rozhodčí: Pierre Lambert, Wes McCauley. Čároví: Derek Amell, Andrew Smith Počet diváků: 17174

Minnesota Wild Minnesota Wild : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

42:50 J. Eriksson Ek (Zucker, Kunin) Góly:

02:15 Nurse (McDavid, Kassian)

24:32 Rattie (Nugent-Hopkins)

45:35 Draisaitl (Chiasson, Nugent-Hopkins)

58:40 Kassian (McDavid) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter (A), Pateryn, Brodin, Bitetto, Seeler – Mikael Granlund, E. Staal (A), Zucker – Coyle, V. Rask, Parise (A) – Kunin, J. Eriksson Ek, Greenway – M. Foligno, Fehr, Rau. Sestavy:

Talbot (Koskinen) – A. Larsson (A), Klefbom, K. Russell, Nurse, Benning, Manning – Rattie, McDavid (C), Draisaitl – Chiasson, Nugent-Hopkins (A), Lucic – Kassian, Malone, Khaira – Puljujärvi, Cave, Rieder. Rozhodčí: Luxmore, Walsh – Pancich, MacPherson Počet diváků: 18 904

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Góly:

07:50 Drouin (Gallagher, Danault)

20:43 Drouin (Danault)

44:02 S. Weber (Drouin, Danault)

51:23 Danault (Gallagher, Mete)

54:04 Kotkaniemi (Danault, S. Weber) Góly:

04:54 Scheifele (Connor, Chiarot)

59:10 Lemieux (Copp, Trouba) Sestavy:

Price (Niemi) – S. Weber, Mete, Petry, Reilly, Jo. Benn, Kulak – Gallagher, Danault, Drouin – Peca, Domi, Tatar – Armia, Kotkaniemi, Lehkonen – Hudon, Chaput, Deslauriers. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien, D. Kulikov, T. Myers – Connor, Scheifele, Wheeler – Laine, Little, Roslovic – Perreault, Lowry, B. Tanev – Lemieux, Copp, Appleton. Rozhodčí: Rehman, Watson – Murray, Nowak

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) Góly:

Góly:

64:01 B. Schenn (Parayko, Tarasenko) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Girardi, McDonagh (A), Strålman (A), Coburn, Sergačjov – Palát, Stamkos (C), Gourde – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, J. T. Miller – Erne, Paquette, Joseph. Sestavy:

Binnington (Allen) – Edmundson, Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Dunn, Bortuzzo – B. Schenn, R. O'Reilly, Tarasenko (A) – Schwartz, Bozak, Steen (A) – Sanford, Sundqvist, Maroon – MacEachern, Barbašev, Thomas. Rozhodčí: Francis Charron, Tom Chmielewski – Mark Shewchyk, Ryan Gibbons Počet diváků: 19 092

Ottawa Senators Ottawa Senators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Góly:

07:23 B. Tkachuk (Mark Stone, White)

38:08 Duchene (Tierney, Chabot)

46:26 Mark Stone (Tierney, Ceci)

59:29 Duchene (Ceci) Góly:

Sestavy:

A. Nilsson (C. Anderson) – Chabot, DeMelo, Lajoie, Ceci, Borowiecki, Harpur – B. Tkachuk, White, Mark Stone – Dzingel, Duchene, B. Ryan – Rodewald, Tierney, Balcers – Z. Smith, Pageau, Pääjärvi. Sestavy:

Gibson (41. Ch. Johnson) – H. Lindholm, Manson, Fowler, Montour, Del Zotto, Jaycob Megna – Rakell, Getzlaf, Perry – Rowney, Henrique, Silfverberg – D. Shore, Kesler, Cracknell – N. Ritchie, Sprong, D. Grant. Rozhodčí: Hebert, Rank – Driscoll, Devorski Počet diváků: 12 617

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) Góly:

11:19 Nyquist (Abdelkader, D. Larkin)

44:41 Rasmussen (Nielsen, Green)

59:57 Vanek (Rasmussen, D. Larkin) Góly:

22:04 Marchessault (W. Karlsson, C. Miller)

27:08 W. Karlsson (Stastny, Schmidt)

30:22 Marchessault (R. Smith, Engelland)

51:07 McNabb Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Kronwall (A), Green, DeKeyser, Cholowski, Ericsson, Jensen – Nyquist, Athanasiou, Abdelkader (A) – Vanek, Nielsen (A), Mantha – Helm, Glendening, Ehn – Rasmussen, J. de La Rose, D. Larkin (A). Hlavní trenér: Jeff Blashill. Sestavy:

M.-A. Fleury (Lagacé) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland (A), Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, Zykov – Pacioretty, Stastny, Tuch – O. Lindberg, Eakin, R. Smith (A) – Nosek, Bellemare (A), Reaves. Hlavní trenér: Gerard Gallant. Rozhodčí: Dean Morton, Kendrick Nicholson. Čároví: Scott Cherrey, Brandon Gawryletz Počet diváků: 18889

Florida Panthers Florida Panthers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2P (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Góly:

05:22 Dadonov (Matheson, Brassard)

37:32 Sceviour (Barkov, Sheahan)

64:15 Matheson (Huberdeau, Barkov) Góly:

33:51 McCann (Letang, Dumoulin)

48:17 M. Pettersson (Letang, Guentzel) Sestavy:

Luongo (Reimer) – Ekblad, Yandle (A), Pysyk, Matheson, Brown, McCoshen – Dadonov, Barkov (C), Vatrano – Brassard, Trocheck (A), Huberdeau – Sheahan, Borgström, Hoffman – Sceviour, Malgin, Brouwer. Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), M. Pettersson, J. Johnson, Dumoulin, Riikola, Määttä – Bjugstad, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Cullen (A), Rust – Hörnqvist, McCann, Simon – G. Wilson, Blueger, Pearson. Rozhodčí: Rooney, Furlatt – Murphy, Nansen

Washington Capitals Washington Capitals : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:3P (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0) Góly:

06:31 Burakovsky (Oshie, Niskanen)

28:38 Kuzněcov (Ovečkin, Carlson)

40:34 Niskanen (J. Vrána, Kuzněcov)

64:12 Kuzněcov (Ovečkin) Góly:

20:35 MacKinnon (Barrie, Landeskog)

45:10 Rantanen (Landeskog)

57:53 C. Wilson (Calvert) Sestavy:

Copley (Holtby) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Orpik (A), Bowey – Ovečkin (C), Bäckström (A), Oshie – J. Vrána, Kuzněcov, T. Wilson – Connolly, Eller, Smith-Pelly – Stephenson, Boyd, Burakovsky. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Cole, E. Johnson (A), Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Kerfoot, Compher, C. Wilson – Nieto, Söderberg, Calvert – Greer, Dries, Andrighetto. Rozhodčí: Peel T., Dwyer G. – Gibbs D., Racicot P Počet diváků: 18.506

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 1:2N (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

05:32 Rooney (Gabriel, Bratt) Góly:

13:42 Barzal (Pulock, B. Nelson)

Jo. Bailey Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – Severson, A. Greene (C), Butcher, Müller, Gryba, Lovejoy – Palmieri (A), Hischier (A), Ma. Johansson – Coleman, Zajac, Wood – Stafford, Zacha, Bratt – Gabriel, Rooney, Seney. Sestavy:

Greiss (Lehner) – Boychuk, Leddy, Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Jo. Bailey (A), Barzal, Beauvillier – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin – Komarov, Filppula, Dal Colle. Rozhodčí: Lee, Brenk – Berg, Cormier

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) s.n.2:3 Góly:

27:00 Couturier (Giroux, Provorov)

59:42 Voráček (Giroux, Gostisbehere) Góly:

08:46 Wagner (Clifford, Walker)

32:33 Kempe (Leipsic, Toffoli)

Toffoli Sestavy:

Stolarz (Hart) – Sanheim, Provorov, Gostisbehere, MacDonald, Gudas, Hägg – Konecny, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Voráček, Couturier (A), Lindblom – Simmonds (A), Patrick, Laughton – Varone, M. Vorobjov, M. Raffl. Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty (A), Forbort, Fantenberg, Martinez, Walker, LaDue – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – Leipsic, Amadio, Toffoli – Hagelin, Kempe, Kovalčuk – Wagner, N. Thompson, Clifford. Rozhodčí: St. Laurent, Meier – Miller, Murchison Počet diváků: 18 982

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:6P (0:1, 2:1, 3:3 - 0:1) Góly:

28:15 Rodrigues (Sheary, Ristolainen)

35:14 Pominville (Bogosian)

45:48 Skinner (Ristolainen, Pilut)

55:41 Scandella (S. Reinhart, Mittelstadt)

59:05 Skinner (S. Reinhart, Eichel) Góly:

04:04 Faulk (Aho, Williams)

21:37 T. Teräväinen (Martinook, Svečnikov)

41:54 McKegg (T. van Riemsdyk, de Haan)

51:03 B. McGinn (Martinook, Svečnikov)

54:58 Niederreiter (T. Teräväinen, Aho)

63:25 T. Teräväinen Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Dahlin, Bogosian (A), Pilut, McCabe, Scandella – Pominville, Eichel (C), Skinner – S. Reinhart, Mittelstadt, Sheary – Okposo (A), Rodrigues, C.J. Smith – Sobotka, Jo. Larsson, Girgensons. Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Faulk (A), Pesce, T. van Riemsdyk, de Haan – Williams (C), Aho, Niederreiter – T. Teräväinen, Wallmark, Ferland – B. McGinn, Martinook, Svečnikov – Mäenalanen, McKegg, Foegele. Rozhodčí: St. Pierre, Hebert – Nagy, T. Gawryletz Počet diváků: 17 588