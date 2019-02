Chytil opět skóroval, Faksa dal vítězný gól. Simonova trefa nestačila

Gólman David Rittich kryl v Edmontonu 22 střel a dovedl Calgary k výhře 5:2. U rozdílové branky asistoval Michael Frolík. Ve vzájemném duelu si připsali po jedné přihrávce Radim Šimek a Ondřej Palát, který se radoval s Tampou Bay z výhry 6:3 nad San Jose. Philadelphia uspěla i s přispěním asistence Jakuba Voráčka 5:2 v Montrealu.

Gól, kterým Chytil vyrovnal na 1:1, byl velmi podobný tomu z minulého utkání. Devatenáctiletý český útočník nabral na pravé straně rychlost, natlačil se před obránce a střelou do horního rohu překonal Tuukku Raska. Celá akce však měla nepříjemnou dohru: obránce Bostonu Charlie McAvoy se s Chytilem srazil hned po jeho zakončení a český hokejista při nekontrolovaném pádu poslal Raska k ledu.

Finský gólman po kolizi, při níž ho Chytil zasáhl do hlavy, zůstal chvíli ležet a z utkání odstoupil. „Vypadalo to hrozivě,“ reagoval McAvoy. „Vyvíjelo se to na situaci dva na jednoho, chtěl jsem zabránit přihrávce, ale on vletěl před branku. Ani nemám pocit, že bych ho nějak zasáhl. Bylo to nešťastné,“ doplnil. Podle kouče Bostonu Bruce Cassidyho je Rask otřesený a podstoupí vyšetření.

Pastrňák se blýskl hezkou křížnou přihrávkou, po které zakončoval Brad Marchand do odkryté branky a vyrovnal na 2:2. Nerozhodný stav zlomil v 50. minutě druhým gólem v zápase Mika Zibanejad. Umožnil tím Henriku Lundqvistovi, aby se posunul v počtu vychytaných výher v historickém pořadí na šesté místo před Terryho Sawchuka. Švédský gólman jich má na kontě 446.

„Není to něco, nad čím byste na začátku kariéry přemýšleli. Až když se dostanete mezi nejlepších deset, tak je to pravděpodobně poprvé, co se na tabulku podíváte. A je tam mnoho gólmanů, kteří pro mě hodně znamenali, když jsem vyrůstal. Inspirovali mě. Jsem pyšný, že můžu mezi nimi,“ řekl Lundvist.

Faksa se prosadil z přečíslení tři na dva. Protiútok vedl po návratu z trestné lavice Polák, který krajanovi přenechal puk zpětnou přihrávkou, a Faksa se trefil z levého kruhu přesně do horního rohu střelou na vzdálenější tyč. Český útočník zvyšoval ve 34. minutě na 3:0.

Dallas prohrál předchozí čtyři zápasy a jeho trenéru Jimu Montgomerymu vyšel tah, že zamíchal se složením formací. K Faksovi zařadil kapitána Jamieho Benna a jejich útok, který doplňoval Blake Comeau, vstřelil dvě branky. „Dřeli jsme a hráli jednoduše. Nic speciálního,“ řekl Benn.

Pittsburgh smazal v úvodu druhé třetiny dvoubrankovou ztrátu. Už po 16 sekundách dal kontaktní gól Simon, který hezkou kombinaci zakončoval do odkryté branky. Český útočník je v novém roce produktivní, zaznamenal sedm bodů (3+4) v devíti zápasech. Vzápětí vyrovnal Sidney Crosby, ale hráči Vegas ještě v prostřední části opět odskočili na rozdíl dvou branek a vedení už nepustili. Hattrick dal Jonathan Marchessault.

Rittich inkasoval oba góly v rozmezí 40. až 45. minuty, kterými Edmonton snížil na 2:3. Nejdříve ho překonal zblízka Ryan Nugent-Hopkins a při druhé brance nestačil na teč Milana Lucice. Calgary ale v 55. a 57. minutě upravilo na konečných 5:2 a v tabulce Západní konference zvýšilo náskok na pět bodů před Winnipegem.

Anaheim zapomíná na rekordní sérii proher, uspěl v New Jersey

Po dvanácti prohraných zápasech v řadě se hokejisté Anaheimu radovali podruhé za sebou. Na temný klubový rekord jim pomáhá zapomenout sobotní výhra 3:2 nad New Jersey.

V předehrávaném zápase sobotního programu NHL šlo New Jersey do vedení nad Anaheimem už v 7. minutě po gólu Marcuse Johanssona. Poprvé do kabin šli ale spokojenější hosté, když slepenými trefami z 10. a 11. minuty vývoj otočili Daniel Sprong a Troy Terry.

Stav 1:2 vydržel až do třetí třetiny, v jejímž úvodu náskok Ducks navýšil Derek Grant. Domácí s Pavlem Zachou (17:32, +/-: 0, 2 střely) v sestavě dokázali již jen zkorigovat na nejtěsnější rozdíl brankou Jespera Bratta z 60. minuty.

Anaheim tak navázal na předchozí výhru 3:0 z ledu Minnesoty, kterou uťal 12zápasovou sérii nezdarů. V jeho sestavě chyběl český útočník Ondřej Kaše, jenž vinou zranění v horní části těla nedohrál ani proti Wild. Obránce Andrej Šustr byl jen mezi náhradníky.

Jednoznačným výsledkem skončil souboj Colorada s Los Angeles. Díky divoké šestigólové druhé třetině uhráli domácí Avalanche výsledek 7:1. K nezastavení byl opět nejúdernější útok ligy Gabriel Landeskog (1+1) - Nathan MacKinnon (0+2) - Mikko Rantanen (2+0).

Výsledky:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) Góly:

09:57 Söderberg (Barrie)

20:32 Landeskog (MacKinnon, Barrie)

22:27 Barrie (Kerfoot, Calvert)

27:18 Rantanen (MacKinnon, Landeskog)

28:34 Dries (Calvert)

34:35 Rantanen

35:49 C. Wilson (Söderberg, Compher) Góly:

47:52 Kovalčuk (Kopitar, Doughty) Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson (A), Cole, Barrie, Nemeth, Zadorov – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – C. Wilson, Söderberg, Compher – Andrighetto, Kerfoot, Calvert – Nieto, Dries, G. Bourque. Hlavní trenér: Jared Bednar. Sestavy:

Quick (29. J. Campbell) – Forbort, Doughty (A), Muzzin, Martinez, Phaneuf, Walker – Hagelin, Kopitar (C), D. Brown – Iafallo, J. Carter (A), Leipsic – Kovalčuk, Kempe, Toffoli – Clifford, N. Thompson, Wagner. Hlavní trenér: Willie Desjardins. Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Jean Hebert. Čároví: Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz Počet diváků: 18043

New Jersey Devils New Jersey Devils : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) Góly:

06:50 Ma. Johansson (Bratt, Butcher)

59:04 Bratt (Butcher) Góly:

09:10 Sprong (N. Ritchie, Henrique)

10:38 Terry (H. Lindholm, Sprong)

45:11 D. Grant (Terry) Sestavy:

Blackwood (Kinkaid) – A. Greene (C), Severson, Butcher, Vatanen, Müller, Santini – Ma. Johansson, Hischier, Bratt – Coleman, Zajac (A), Palmieri (A) – Seney, Zacha, Stafford – Boyle, Rooney, Bastian. Sestavy:

Gibson (Ch. Johnson) – H. Lindholm, Montour, Fowler (A), Manson (A), Ja. Larsson, Welinski – Rakell, Getzlaf (C), D. Shore – N. Ritchie, Henrique, Sprong – Gibbons, Rowney, Kloos – Jones, D. Grant, Terry. Rozhodčí: Eric Furlatt, TJ Luxmore – Kory Nagy, Darren Gibbs Počet diváků: 15 231

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) Góly:

39:42 Nugent-Hopkins (Puljujärvi)

44:16 Lucic (Puljujärvi, Jones) Góly:

20:44 J. Gaudreau (E. Lindholm, Giordano)

27:29 Giordano (Monahan, Hanifin)

35:30 Kylington (Backlund, Frolík)

54:15 Backlund

56:03 Monahan (Tkachuk, J. Gaudreau) Sestavy:

Koskinen (Talbot) – A. Larsson (A), Jones, K. Russell, Nurse, Benning, Manning – Chiasson, McDavid (C), Draisaitl – Yamamoto, Nugent-Hopkins (A), Khaira – Kassian, Cave, Lucic – Puljujärvi, Brodziak, Rieder. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Kylington – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund (A), Tkachuk – Neal, Jankowski, S. Bennett – Hathaway, D. Ryan, Mangiapane. Rozhodčí: Garrett Rank, Graham Skilliter – Tony Sericolo, Tim Nowak Počet diváků: 18347

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) Góly:

06:09 Theodore (Schmidt, Stastny)

15:20 Pacioretty (Stastny, Tuch)

16:03 O. Lindberg (Carpenter, Eakin)

32:26 Marchessault

36:16 Marchessault (W. Karlsson, C. Miller)

53:45 W. Karlsson (C. Miller)

59:39 Marchessault (Pacioretty, M.-A. Fleury) Góly:

03:51 Kessel (Määttä, Malkin)

20:16 Simon (Guentzel, Dumoulin)

26:00 Crosby (Guentzel, Letang) Sestavy:

M.-A. Fleury (Lagacé) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, C. Miller, Holden – Marchessault, W. Karlsson, Pirri – Pacioretty, Stastny, Tuch – Nosek, Eakin, Carpenter – O. Lindberg, Bellemare, Reaves. Sestavy:

DeSmith (M. Murray) – Dumoulin, Letang, Määttä, Riikola, J. Johnson, M. Pettersson – Guentzel, Crosby, Rust – Sheahan, Malkin, Kessel – Pearson, Brassard, Simon – Blandisi, Cullen, Hörnqvist. Rozhodčí: MacDougall, Hanson – Gibbons, Shewchyk Počet diváků: 18 511

Minnesota Wild Minnesota Wild : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

16:07 Greenway (E. Staal, Coyle)

17:36 Parise (Åberg, V. Rask) Góly:

23:07 Panarin (S. Jones, Dubois) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Pateryn, Seeler, Belpedio – Zucker, M. Koivu (C), Mikael Granlund – Greenway, E. Staal, Coyle – Parise (A), V. Rask, Åberg – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Kunin. Hlavní trenér: Bruce Boudreau. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones (A), R. Murray, Nutivaara, Harrington, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – N. Foligno (C), Jenner (A), J. Anderson – Bjorkstrand, Wennberg, Duclair – Sedlák, Dubinsky, Riley Nash. Hlavní trenér: John Tortorella. Rozhodčí: Jake Brenk, Brad Watson. Čároví: Brian Murphy, Trent Knorr Počet diváků: 19054

Nashville Predators Nashville Predators : Florida Panthers Florida Panthers 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Góly:

42:45 Bonino (Josi, Watson)

43:23 Watson (Bonino) Góly:

04:05 Ekblad (Trocheck, Borgström)

13:16 Vatrano (Ekblad, Dadonov)

22:59 Trocheck (Sceviour)

51:38 McCann (Sceviour, Hawryluk) Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi, P. K. Subban, Ekholm, Ellis, Hamhuis, Y. Weber – F. Forsberg, Järnkrok, Arvidsson – Hartman, Bonino, Watson – Blackwell, Sissons, C. Smith – Fiala, F. Gaudreau, Grimaldi. Sestavy:

Reimer (Luongo) – Yandle, Ekblad, Matheson, Pysyk, McCoshen, Brown – Vatrano, Barkov, Dadonov – Huberdeau, Trocheck, Bjugstad – Hoffman, Borgström, Malgin – Sceviour, McCann, Hawryluk. Rozhodčí: Hebert, Meier – Berg, MacPherson Počet diváků: 17 716

Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly:

17:28 Heinen (Forsbacka-Karlsson)

43:24 Marchand (Pastrňák, Bergeron) Góly:

18:32 Chytil

25:22 Zibanejad (Skjei, Zuccarello)

49:05 Zibanejad (Zuccarello, Shattenkirk) Sestavy:

T. Rask (19. Halák) – McAvoy, Chára, Carlo (C), Krug, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – DeBrusk, Krejčí, Cehlárik – Wagner, Acciari, Kuraly – Backes (A), Forsbacka-Karlsson, Heinen. Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – McQuaid, Skjei, DeAngelo, M. Staal (A), Shattenkirk, R. Lindgren – Zuccarello (A), Zibanejad (A), Kreider – Fast, R. Strome, Chytil – Naměstnikov, Nieves, Vesey – Bučněvič, B. Howden, C. McLeod.

St. Louis Blues St. Louis Blues : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Góly:

07:50 Tarasenko (R. O'Reilly)

37:28 Dunn (Bortuzzo, B. Schenn)

52:16 Gunnarsson (R. O'Reilly, Maroon) Góly:

04:34 N. Paul (Bødker, Tierney)

41:00 Pääjärvi (Z. Smith, DeMelo) Sestavy:

Binnington (Allen) – Gunnarsson, Pietrangelo, Bouwmeester, Parayko, Dunn, Bortuzzo – Maroon, R. O'Reilly, Tarasenko – Schwartz, B. Schenn, Steen – Blais, Sundqvist, Kyrou – MacEachern, Barbašev, Nolan. Sestavy:

C. Anderson (A. Nilsson) – Chabot, DeMelo, Harpur, Ceci, Wolanin, Jaroš – B. Tkachuk, Tierney, Mark Stone – Dzingel, Duchene, B. Ryan – Balcers, Pageau, Bødker – Pääjärvi, N. Paul, Z. Smith.

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:5 (0:0, 0:2, 2:3) Góly:

47:36 Domi (Tatar, Lehkonen)

56:00 Kulak (Gallagher, Drouin) Góly:

37:01 Konecny (Gostisbehere, Couturier)

38:34 J. van Riemsdyk (Hägg, Konecny)

47:06 Patrick (Simmonds, Laughton)

49:31 Patrick (Voráček, Gostisbehere)

59:08 M. Raffl (Couturier) Sestavy:

Niemi (Price) – Mete, S. Weber, Reilly, Petry, Kulak, Jo. Benn – Drouin, Danault, Gallagher – Tatar, Domi, Lehkonen – Hudon, Kotkaniemi, Armia – Agostino, Chaput, Deslauriers. Sestavy:

Hart (McKenna) – Provorov, Sanheim, Gostisbehere, MacDonald, Hägg, Gudas – J. van Riemsdyk, Giroux, Konecny – Lindblom, Couturier, Voráček – Laughton, Patrick, Simmonds – Lehterä, Varone, M. Raffl.

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Góly:

03:32 Joseph (Cirelli, J. T. Miller)

17:51 Killorn

27:29 Gourde (Stamkos, Palát)

32:01 Hedman (Kučerov)

45:08 Stamkos (Kučerov, McDonagh)

54:15 Stamkos (Hedman, B. Point) Góly:

19:40 E. Kane (Meier, J. Thornton)

20:58 E. Kane (Donskoi, R. Šimek)

59:24 Sörensen (Heed, Labanc) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Girardi, Hedman (A), Černák, McDonagh, Strålman, Coburn – Gourde, Stamkos (C), Palát – Kučerov, B. Point, Killorn – J. T. Miller, Cirelli, Joseph – Callahan (A), Paquette, Erne. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns, R. Šimek, J. Ryan, Dillon, Braun, Heed – Pavelski (C), J. Thornton (A), Sörensen – Meier, Couture (A), Labanc – Donskoi, Hertl, E. Kane – M. Karlsson, Goodrow, Radil. Rozhodčí: Lambert, St. Laurent – Racicot, Cameron Počet diváků: 19 092

Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Góly:

07:53 B. Ritchie (J. Klingberg, Seguin)

20:22 Comeau (Lindell, Ja. Benn)

33:36 Faksa (R. Polák, Lindell)

58:14 Seguin (J. Klingberg, Radulov) Góly:

43:25 Lemieux (Appleton)

43:46 Connor (Wheeler) Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg, Lindell, R. Polák, Heiskanen, Fedun, C. Carrick – Radulov, Seguin, Janmark – Comeau, Faksa, Ja. Benn – Spezza, Dickinson, Cogliano – B. Ritchie, Hintz, Gurjanov. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Trouba, Morrissey, T. Myers, D. Kulikov, Morrow, Niku – Wheeler, Scheifele, Connor – Roslovic, Little, Laine – B. Tanev, Lowry, Perreault – Appleton, Copp, Lemieux. Rozhodčí: McIsaac, Morton – Tobias, Cormier