Rozjetí hokejisté Bostonu urvali už desátou výhru z posledních dvanácti startů. Ve čtvrtek se na domácím ledě radovali po výsledku 6:3 nad Philadelphií. Hvězdný David Pastrňák (22:40, +3, 1 střela) po osmizápasové bodové sérii (3+10), během níž jako třetí Čech historie překonal 900 bodů v NHL, vyšel poprvé naprázdno.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 50z. - 69b. (22+47)
2. Nečas (COL), 52z. - 62b. (22+40)
3. Hertl (VGK), 53z. - 46b. (21+25)
4. Zacha (BOS), 54z. - 37b. (15+22)
5. Hronek (VAN), 54z. - 32b. (5+27)
Ofenzivu Bruins táhli především tříbodoví forvardi Fraser Minten a Casey Mittelstadt (oba 1+2) a prosadit se dokázal i centr Pavel Zacha (10:46, 1+0, +1, 1 střela). V 11. minutě zkrotil přihrávku v mezikruží a přesnou střelou nad lapačku Samuela Erssona zvyšoval průběžné skóre na 2:0.
Další zprávy o výkonu Zachy ovšem nebyly pozitivní poté, co ve druhé třetině kvůli zranění v horní části těla odstoupil. Vedení české hokejové reprezentace tak před blížící se olympiádou v Miláně musí být v pozoru.
Zdravotní potíže se nevyhnuly ani hostům. Brankáře Erssona pro třetí třetinu nahradil Dan Vladař, jenž ze zbylých šesti pokusů Bostonu neinkasoval.
Hokejisté Colorada sice stále vévodí Západní konferenci i celé NHL, po novém roce ale ztratili výkonnost. Z posledních osmi startů jen dvakrát zvítězili a ve třech případech inkasovali sedmigólový příděl. Shodnému debaklu 3:7 Avalanche nezabránili v souboji s Nashvillem, Philadelphií a nejnověji také s Montrealem.
Kanadský celek takto potěšil své početné řady fanoušků v nabitém čtvrtečním programu NHL. Nejvíce vidět byl elitní centr Canadiens Nick Suzuki s bilancí 2+1. Dva body brali Juraj Slafkovský a Kirby Dach (oba 1+1). Český gólman Jakub Dobeš zastavil 26 z 29 střel Colorada a dokázal tak vychytat vítězství už ve svém pátém startu za sebou.
Ve třech případech jeho pozornost ověřil i krajan Martin Nečas (20:57, -3, 3 střely), prosadit se však nedokázal a naopak společně s hvězdným spoluhráčem Nathanem MacKinnonem v každém z posledních dvou startů zapsal jen záporné tři zápisy do tabulky +/-.
V souboji Vancouveru s Anaheimem se dlouho čekalo na první gól. Konfrontaci Nikity Tolopila a Lukáše Dostála nakonec ovládl prvně jmenovaný gólman, jenž zastavil všech 32 střel Ducks. Za v tabulce NHL poslední Canucks se naopak prosadil v 51. minutě útočník Drew O’Connor a za asistence tradičně hodně vytíženého obránce Filipa Hronka (27:00, 0+1, +2, 2 střely) v 60. minutě do prázdné klece vše pojišťoval Teddy Blueger.
Dostál tak utkání zakončil s 24 zákroky proti 25 střelám Vancouveru. Jednou jej prověřil i Filip Chytil (14:59, +/-: 0, 1 střela) a do zakončení se dvakrát dostal i David Kämpf (15:32, +1, 2 střely), jenž se po dvou zápasech v roli náhradníka vrátil do sestavy. Na ledě nechyběl ani kapitán Anaheimu Radko Gudas (15:14, +/-: 0).
Výsledky
07:14 Tuch (McLeod, Quinn)
11:17 Samuelsson (Dahlin, Quinn)
26:29 Tuch (Byram, Benson)
59:00 Tuch (Quinn, McLeod)
27:47 Kempe (Fiala, B. Clarke)
Lyon (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson (A), Benson – Quinn, McLeod, Zucker – K. Helenius, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Kozak.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Perry – Foegele, Byfield, T. Moore – Kuzmenko, Armia, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: Lepkowski, Rank – Flemington, Tobias
Počet diváků: 19070
09:49 Arvidsson (Mittelstadt, Minten)
10:30 Zacha (M. Geekie, Aspirot)
22:27 Minten (Mittelstadt)
36:12 Mittelstadt (Peeke, Minten)
38:40 Jeannot (Peeke, Kuraly)
56:30 Chusnutdinov (McAvoy, Aspirot)
23:16 Konecny (Dvorak)
39:06 Grebjonkin (Konecny)
58:19 Mičkov (Barkey, Tippett)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), Minten, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Poitras, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Ersson (41. Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Brink, Cates, Mičkov – Hathaway, Deslauriers, Grebjonkin.
Rozhodčí: Francis Charron, Francois St-Laurent – Tyson Baker, David Brisebois
Počet diváků: 17850
50:18 O'Connor (DeBrusk)
59:33 Blueger
Tolopilo (21.–23. Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, P. Joseph, T. Myers (A) – E. Kane, Elias Pettersson (A), Garland – Öhgren, Blueger, Lekkerimäki – DeBrusk, Räty, O'Connor – Chytil, Kämpf, L. Karlsson.
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Helleson, Zellweger, Gudas (C) – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Harkins, Colangelo – Viel, Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, I. Moore.
Rozhodčí: Hanson, Samuels-Thomas – Knorr, Murchison
Počet diváků: 18774
02:42 Jurov (Tarasenko, Daemon Hunt)
10:37 Hinostroza (J. Middleton, Spurgeon)
57:17 Boldy (Kaprizov, Q. Hughes)
57:45 Kaprizov (Faber, Eriksson Ek)
45:49 Frost (Huberdeau)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, M. Foligno (A) – Hinostroza, Sturm, Trenin.
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Kirkland, Farabee.
Rozhodčí: O'Rourke, Hiff – Suchánek, Gawryletz
Počet diváků: 17278
04:46 Neighbours (Bučněvič, Kyrou)
07:51 Kyrou (Broberg)
14:27 Berggren (Faulk)
20:41 Sundqvist (Faulk)
59:52 Snuggerud (Bučněvič, Kyrou)
03:12 Greer (Kunin, Vilmanis)
09:22 Reinhart (M. Tkachuk, Balinskis)
36:52 M. Tkachuk (Luostarinen, Bennett)
38:39 M. Tkachuk (Reinhart, Marchand)
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk (A), Tucker, Mailloux, C. Fowler – Snuggerud, B. Schenn (C), Berggren – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – M. Joseph, Dvorský, Fabbri – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko – Sundqvist.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Samoskevich – Marchand, Lundell, Luostarinen – Vilmanis, Schwindt, Greer – Kunin.
Rozhodčí: Maaskant, Brenk – Deschamps, McNamara
Počet diváků: 18096
24:07 Kolesar (Marner)
44:04 R. Smith (Kolesar)
53:54 Barbašov (Andersson, Stone)
59:11 Marner (Hertl)
01:37 Duchene (Steel, Benn)
28:46 Bourque (Hintz, J. Robertson)
34:16 Bourque (Benn, Steel)
36:43 W. Johnston (Rantanen)
J. Robertson
Hill (Schmid) – Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), R. Smith – Bowman, Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl (A), Barbašov – Holtz, Laczynski, Reinhardt.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Bourque, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Benn (C), Duchene, Steel – Erne, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Graedy Hamilton – CJ Murray, Matt MacPherson
Počet diváků: 17888
30:01 Hamilton (Hämeenaho, Gricjuk)
50:42 Bratt (Mercer)
60:42 Hischier (Mercer)
5:05 McCarron (Marchessault, C. Smith)
41:34 F. Forsberg (Wilsby)
Markström (Allen) – Siegenthaler, Kovacevic, Pesce, Hamilton, Dillon, Nemec – Dadonov, J. Hughes, Bratt – Gricjuk, Hischier (C), Cyplakov – Meier, Mercer, Hämeenaho – Cotter, Glendening, C. Brown.
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Blankenburg, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Wiesblatt, McCarron, Matthew Wood – C. Smith, Marchessault, Jost.
Rozhodčí: Pochmara, Markovic – Blujus, Daisy
Počet diváků: 15788
01:21 Beniers (McCann, Eberle)
26:23 S. Wright (Schwartz, Larsson)
26:54 Montour (Gaudreau)
48:32 S. Wright (Montour)
57:23 McCann
15:02 N. Robertson
46:04 Rielly (Domi)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Kakko, S. Wright, Schwartz – Melanson, Gaudreau, Winterton.
Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, McCabe, Carlo, Rielly (A), Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), McMann – Knies, Tavares (A), Maccelli – Järnkrok, N. Roy, N. Robertson – Cowan, Laughton, Lorentz.
Rozhodčí: MacPhee, Rehman – Mills, O’Quinn
Počet diváků: 17151
03:04 Svečnikov
37:36 Gostisbehere (Svečnikov, Jarvis)
58:01 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
58:33 Gostisbehere (Blake, Slavin)
59:30 Staal (Martinook, Chatfield)
24:10 Yamamoto (McBain)
28:24 Yamamoto (DeSimone, Carcone)
37:55 Peterka (Hayton)
47:11 Carcone (McBain, Yamamoto)
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Kotkaniemi.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Yamamoto – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Sutherland, Halkidis – Fournier, Marquis
Počet diváků: 18302
41:34 Draisaitl (Bouchard, K. Kapanen)
56:55 McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins)
59:02 Bouchard (Draisaitl, Ekholm)
61:06 Hyman (McDavid, Bouchard)
00:26 Graf (W. Smith, Celebrini)
01:35 Gaudette (Eklund)
11:40 Misa (Liljegren, S. Dickinson)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Walman, Ekholm, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Frederic, Lazar, Janmark.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Gaudette, Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Gibbons, Apperson
Počet diváků: 18347
11:23 Dewar (Acciari, Lizotte)
25:53 Kindel (Mantha, Wotherspoon)
35:30 Činachov (Malkin)
36:01 Mantha (Kindel, Shea)
39:30 Shea (Solovjov, Mantha)
53:59 Dewar (Acciari, Lizotte)
09:32 Murphy (Greene, Nazar)
54:31 Bedard (Nazar)
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang, Solovjov, Shea – Rakell, Crosby, Brazeau – Činachov, Novak, Malkin – McGroarty, Kindel, Mantha – Dewar, Lizotte, Acciari.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Nazar, Bedard, Teräväinen – Greene, O. Moore, Burakovsky – Bertuzzi, J. Dickinson, Michejev – Donato, N. Foligno, C. Dach.
Rozhodčí: Furlatt, South – Murray, Oliver
Počet diváků: 16715
42:48 Zibanejad (Gavrikov, J. Miller)
37:18 Soucy (Šabanov, Mayfield)
38:53 M. Schaefer (Horvat)
Quick (S. Martin) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Morrow – J. Miller, Zibanejad, Perreault – Cuylle, Trocheck, Lafrenière – Othmann, Laba, T. Raddysh – Berard, Carrick, Rempe.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Palát, Horvat, Heineman – Drouin, Barzal, Duclair – Anders Lee, Pageau, Holmström – Šabanov, MacLean, Gatcomb.
Rozhodčí: TJ Luxmore, Riley Brace – Brad Kovachik, Andrew Smith
Počet diváků: 18006
29:52 Chiarot (DeBrincat, P. Kane)
58:20 DeBrincat (Larkin, Copp)
59:08 DeBrincat (Seider)
06:27 Dowd (McMichael, Chychrun)
49:36 D. Strome (Ovečkin, Chychrun)
54:44 Chisholm (Chychrun, D. Strome)
65:00 Dowd
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
C. Lindgren (Stevenson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Protas, Sourdif, Wilson (A) – McMichael, Dowd, R. Leonard – Duhaime, Lapierre, Frank.
Rozhodčí: McCauley, Schrader – Alphonso, Kelly
Počet diváků: 19515
14:58 James (D. Raddysh, Moser)
21:37 D. Raddysh (Gourde, Girgensons)
35:17 Gourde (Kučerov, D. Raddysh)
58:52 Kučerov (Gourde, Girgensons)
32:25 Connor (Samberg, Scheifele)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Finley, Paul, Bjorkstrand.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: J. Hebert, Ch. Lee – B. Grillo, S. Cherrey
Počet diváků: 19092
00:56 Dobson (L. Hutson, Slafkovský)
05:51 Suzuki (Děmidov, L. Hutson)
07:33 Suzuki (O. Kapanen, Matheson)
36:36 J. Evans (Guhle, Z. Bolduc)
37:16 K. Dach (Z. Bolduc)
45:45 A. Carrier (Suzuki, K. Dach)
49:55 Slafkovský (O. Kapanen, Děmidov)
04:09 Nelson (Manson, Girard)
38:06 Kiviranta (Malinski, Drury)
44:38 Colton (Ničuškin)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, K. Middleton, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Brindley, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Bardakov.
Rozhodčí: Kea, L'Ecuyer – Cormier, Berg
Počet diváků: 20962