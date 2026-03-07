Premium

Pastrňák dvakrát asistoval, Zacha výhru Bostonu podpořil gólem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:23
V otevíracím zápase sobotního programu hokejové NHL si Boston poradil 3:1 s konkurentem o postupové pozice do play off Washingtonem. U dvou gólů Bruins asistoval David Pastrňák, centr Pavel Zacha v 25. minutě z přesilovky otevíral skóre duelu.
Bostonský útočník David Pastrňák střílí v utkání proti Washingtonu.

Bostonský útočník David Pastrňák střílí v utkání proti Washingtonu. | foto: Reuters

Casey Mittelstadt z Bostonu si hlídá puk před washingtonským Mattem Royem.
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Pavla Zachy (čelem) v utkání proti...
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Viktora Arvidssona.
Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Trevorem van Riemsdykem z...
Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
7. 3. 2026 23:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 3. 2026 23:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
01:06 Bratt (Glass, Kovacevic)
Góly:
06:26 Borgen (Trocheck)
Gavrikov (Laba)
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier, Meier – C. Brown, J. Hughes, Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck, Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Brodzinski, Edström.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Nicholson – Hughes, Deschamps

NHL
7. 3. 2026 18:30
Boston Bruins Boston Bruins : Washington Capitals Washington Capitals 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly:
24:07 Zacha (McAvoy, Pastrňák)
44:28 Arvidsson (Mittelstadt, H. Lindholm)
59:36 E. Lindholm (Pastrňák)
Góly:
27:20 Protas (Chychrun, R. Leonard)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Harris, McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (C), Lohrei – Chusnutdinov, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Eyssimont, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic – Steeves.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy, Fehérváry – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, Dubois, Wilson (A) – McMichael, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Frank.

Rozhodčí: Rooney, Pochmara – Kovachik, MacPherson

Počet diváků: 17850

NHL
8. 3. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 3. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 3. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander, Matthews, Maccelli – Cowan, Tavares, Knies – Joshua, Domi, N. Robertson – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, D'Astous, Hedman – Kučerov, Point, Guentzel – Hagel, Cirelli, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – C. Geekie, Sabourin.
NHL
8. 3. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 3. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 3. 2026 1:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 3. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Výsledky

