Výsledky
33:45 Barbašev (Saad, Lauzon)
Schmid (Lindbom) – Theodore, McNabb (A), Whitecloud, Hanifin, Korczak, Lauzon – Howden, Eichel (A), Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, W. Karlsson (A), Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Nicholson, Hamilton – Knorr, Berg
Počet diváků: 18025
25:11 Duclair (Cizikas, MacLean)
33:06 Horvat (Barzal, Heineman)
45:05 Horvat (Schaefer, Palmieri)
32:21 Arvidsson (H. Lindholm, Mittelstadt)
37:29 Zacha (McAvoy, M. Geekie)
55:06 Chusnutdinov (Minten, Pastrňák)
Chusnutdinov
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov – Barzal, Horvat (A), Heineman – Palmieri, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Lee (C) – Duclair, Cizikas, MacLean.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.
Rozhodčí: Kea, McCauley – Murray, Tobias
Počet diváků: 15585
13:51 Olofsson (MacKinnon, Nečas)
24:08 Olofsson (Drury, Landeskog)
25:21 Colton (Malinski, Nelson)
01:35 Kučerov
43:32 Point (D'Astous, Hedman)
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Ahcan, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Nielsen, Bardakov.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg, Crozier – Hagel, Point, Kučerov (A) – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – James, Goncalves, Girgensons – Gourde, Holmberg.
Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Mills, Faucher
Počet diváků: 18071
03:09 C. Gauthier (Leo Carlsson)
15:17 C. Gauthier (Terry)
35:36 C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson)
37:19 Nesterenko (Poehling, Killorn)
51:43 Trouba (C. Gauthier, McTavish)
53:21 Kreider (Nesterenko, Terry)
54:47 Harkins
10:14 Marchand (Petry)
25:21 Rodrigues (Samoskevich, Forsling)
30:37 Luostarinen (Rodrigues, Bennett)
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn (A) – R. Johnston, Harkins, Vatrano.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart (A) – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Greer, Schwindt, Gregor.
Rozhodčí: Schlenker, Rehman – Gawryletz, Toomey
Počet diváků: 14514
13:30 Ehlers (S. Walker, Sebastian Aho)
37:07 S. Walker (Reilly, Jankowski)
58:21 Jarvis (Staal, Reilly)
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Borgen, Soucy, M. Robertson, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, J. Miller (C) – Cuylle, Laba, Lafrenière – Sheary, Pärssinen, T. Raddysh – Edström, Carrick, Brodzinski.
Kočetkov (Bussi) – Nikišin, S. Walker, Chatfield, Nyström, Reilly, Legault – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Hall – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Jankowski, Nadeau.
Rozhodčí: Hebert, MacPhee – Smigh, Deschamps
Počet diváků: 17147
47:50 Östlund (I. Rosén)
43:58 Schmaltz (Keller, Marino)
60:47 Keller (Sergačjov, Vejmelka)
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – Quinn, T. Thompson (A), Greenway – Tuch (A), McLeod, Doan – I. Rosén, Krebs, Östlund – Malenstyn, Dunne, Geertsen.
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: TJ Luxmore, M. Dunning – S. Oliver, M. Shewchyk
Počet diváků: 16202
17:09 Kempe (Armia, M. Anderson)
55:00 Fiala (Perry, Byfield)
59:06 Doughty
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Malott.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, H. Fleury, C. Miller – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Naměstnikov – Pearson, Lowry (C), Niederreiter – Lambert, Ford, Koepke.
Rozhodčí: Jordan Samuels-Thomas, Tom Chmielewski – Julien Fournier, Ryan Gibbons
29:10 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
48:35 Rantanen (W. Johnston, Petrovic)
52:20 Heiskanen (Rantanen, W. Johnston)
W. Johnston
03:40 Podkolzin (Roslovic, Bouchard)
07:07 Draisaitl (Roslovic, McDavid)
47:51 McDavid (Nugent-Hopkins, Mangiapane)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Steel, Seguin (A) – Blackwell, Hryckowian, Bäck – Bastian, Erne.
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Regula, Kulak – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Philp, Howard.
Rozhodčí: Francis Charron, Jake Brenk – Tyson Baker, Ben O'Quinn
Počet diváků: 18532
10:44 Kaprizov (Spurgeon, Tarasenko)
36:01 Buium (Faber, M. Johansson)
63:38 M. Johansson (Kaprizov, Faber)
25:16 Matthew Wood (McCarron, Jost)
59:59 Stamkos (Blankenburg)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Trenin.
Annunen (Saros) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Rozhodčí: South, Hanson – Gawryletz, McNamara
Počet diváků: 16253
23:12 K. Dach (Dobson, Gallagher)
24:15 Suzuki (Děmidov, Caufield)
33:28 K. Dach (L. Hutson, Struble)
35:57 Děmidov (Slafkovský, L. Hutson)
01:56 Brink (Sanheim, York)
07:07 York (Zegras, Konecny)
07:50 Brink (Cates, Zegras)
50:51 Grebjonkin (Konecny, Drysdale)
Zegras
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Vladař (Kolosov) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Tippett, Dvorak, Zegras – Mičkov, Couturier (C), Brink – Grebjonkin, Cates, Konecny (A) – Abols, Gaucher, Deslauriers – Hathaway.
Rozhodčí: Rank, Lambert – Kovachik, Jackson
Počet diváků: 20962