Aktualizujeme 6:50

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali z výhry už počtvrté v řadě. Na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech nad Islanders se podíleli i Češi, Pastrňák (0+1) se Zachou (1+0). Jednu přihrávku ve stejný den bral i Martin Nečas z Colorada. Dařilo se rovněž tuzemským gólmanům. Výhru vychytal Karel Vejmelka z Utahu, Dan Vladař z Philadelphie i Lukáš Dostál z Anaheimu.