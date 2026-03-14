Pastrňák se Zachou asistovali, Nečas mírnil prohru. Anaheim hrál bez Čechů

Martin Korbáš
Aktualizujeme   23:07aktualizováno  23:52
Hokejisté Bostonu v předehrávaném zápase sobotního programu NHL i díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězili 3:2 po nájezdech na ledě Washingtonu. V akci byl i Martin Nečas, jenž platil za jediného střelce Colorada. Nad lídrem soutěže se radoval z výhry 3:1 Winnipeg.
Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.

Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu. | foto: AP

Boston odčinil domácí zaváhání 2:4 se San Jose výhrou 3:2 po nájezdech z ledu Washingtonu. V řádné hrací době ale museli Bruins dvakrát dotahovat skóre. V obou případech se za hosty prosadil obránce Charlie McAvoy. Nejprve za asistence Davida Pastrňáka (24:24, 0+1, +1, 8 střel) a klíčovou trefu na 2:2 doručil v 51. minutě tečí střely Pavla Zachy (19:01, 0+1, +1, 1 střela).

O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž dlouho kralovali gólmani. Souboj Logana Thompsona s Jeremy Swaymanem rozsoudil až v deváté sérii hostující Fraser Minten. Mezi neúspěšnými exekutory Bruins byli i oba Češi, smutnit ale nakonec nemuseli.

Po dvou prohrách si hokejisté Winnipegu spravili náladu, když v sobotním programu NHL dokázali skolit průběžného lídra soutěže z Colorada. Favorit měl střeleckou převahu 29:17, gólmana Connora Hellebuycka však dokázal překonat jen Martin Nečas (26:48, 1+0, -1, 4 střely). Navíc až ze závěrečného tlaku bez brankáře v 59. minutě.

Český reprezentant svou 31. trefou sezony (vylepšený osobní rekord dosavadní kariéry) snižoval průběžný stav na 2:1, v pokračující power play Avalanche ale domácí dokázali vedení pojistit. Prázdnou klec trefil Cole Perfetti a navázal tak na předchozí zásahy Kylea Connora a Alexe Iafalloa. Produktivní Nečas odehrál téměř 27 minut čistého hracího času, více než Nathan MacKinnon (25:26) či Cale Makar (25:21).

Suspendovaný obránce Radko Gudas si v sobotu odpykával první z celkově pětizápasového trestu za nedávný faul kolenem na torontského Austona Matthewse, kterému kvůli zranění předčasně skončila sezona.

Anaheim bez služeb svého kapitána podlehl Ottawě 0:2. V sestavě Ducks tentokrát nefiguroval ani druhý Čech, brankářská jednička Lukáš Dostál. Šanci dostal Fin Ville Husso, jenž kryl 27 z 29 střel Senators. Branky kanadského týmu obstarali ve druhém dějství Michael Amadio a při hře v oslabení bek Thomas Chabot. Domácí gólman Linus Ullmark na čisté konto potřeboval 23 zákroků.

Výsledky

NHL
14. 3. 2026 21:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
22:05 Connor (Scheifele)
31:52 Iafallo (Scheifele, Connor)
59:18 Perfetti
Góly:
58:44 Nečas (MacKinnon, C. Makar)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Kadri – Ničuškin, Nelson, N. Roy – Kiviranta, Drury, Kelly – Bardakov, Brindley.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Baker, MacPherson

Počet diváků: 14756

NHL
14. 3. 2026 23:00
zápas probíhá
Minnesota Wild Minnesota Wild : New York Rangers New York Rangers 1:4 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
20:35 Boldy (Q. Hughes, Gustavsson)
Góly:
02:41 Laba (Perreault, Gavrikov)
15:00 Gavrikov (Kartye, Fox)
28:41 Chmelař
29:03 Gavrikov
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon, Brodin, Bogosian, J. Middleton, Zuccarello – Hartman, Kaprizov, Boldy – Eriksson Ek, M. Johansson, Tarasenko – Jurov, Trenin, Fabbri – McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Perreault, Zibanejad, J. Miller – Lafrenière, Trocheck, Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Brodzinski.

Rozhodčí: Schrader, Lee – O'Quinn, Mahon

NHL
14. 3. 2026 20:00
Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 2:2 (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
21:15 M. Roy (Sandin, Lapierre)
43:12 Sandin
Góly:
31:57 McAvoy (Pastrňák)
50:09 McAvoy (Zacha, Arvidsson)
65:00 Minten
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, Liljegren, Fehérváry – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, Dubois, Protas – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Sutherland, StLaurent – Murray, Oliver

Počet diváků: 18347

NHL
14. 3. 2026 18:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly:
23:54 Amadio (Pinto, Cousins)
29:21 Chabot (Pinto)
Góly:
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), I. Moore, Zellweger, Helleson, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, McTavish (A) – Viel, Poehling, Killorn (A) – Vatrano, Washe, Harkins.

Rozhodčí: L’Ecuyer, Charron – Grillo, Fournier

Počet diváků: 18381

NHL
15. 3. 2026 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
New York Islanders New York Islanders : Calgary Flames Calgary Flames 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
10:06 Palát (Cizikas, MacLean)
Góly:
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Barzal – Duclair, B. Schenn, Holmström – Anders Lee (C), Pageau, Ritchie – Palát, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Määttä, Kuzněcov, Whitecloud (A), Hanley, Parekh – Coleman (A), Backlund (C), Farabee – Gridin, Frost, Coronato – Šarangovič, R. Strome, Olofsson – Zary, Beecher, Klapka.

Rozhodčí: Rank, Lepkowski – Suchánek, Hughes

NHL
15. 3. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 3. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 3. 2026 0:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Brisebois, Faucher

NHL
15. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
02:01 Power (Benson, Carrick)
Góly:
06:09 Joshua (N. Robertson)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Metsa, Dahlin, Power, Byram, L. Schenn, Stanley – Tuch, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, P. Myers, Benoit – Nylander, Tavares, Maccelli – Cowan, Domi, Knies – N. Robertson, Groulx, Joshua – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.

Rozhodčí: Jean Hebert, Justin Kea – Andrew Smith, Mark Shewchyk

NHL
15. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
0:36 Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh, Černák, Hedman (C), D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov – Guentzel, Point, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Reilly, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Pochmara, Markovic – Berg, Cherrey

NHL
15. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, Texier.
Sestavy:
Nedeljkovic (Brossoit) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood, Wennberg (A), Graf – Toffoli (A), Misa, Eklund – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: South, Furlatt – Daisy, Flemiington

NHL
15. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
New Jersey Devils New Jersey Devils : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
07:57 Glass (Gricjuk)
11:04 Hischier (Meier, L. Hughes)
Góly:
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt (A), J. Hughes (A), C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Joseph, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Brenk, Dunning – Kelly, Blujus

15. března 2026

