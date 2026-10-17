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Zacha s Nečasem asistencemi režírovali výhry, Pastrňák byl i mezi střelci

Martin Korbáš
  6:49aktualizováno  7:46
Elias Lindholm slaví s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou gól do brány Anaheimu.

Elias Lindholm slaví s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou gól do brány Anaheimu. | foto: AP

Nathan MacKinnon slaví s lavičkou Colorada vedení nad Pittsburghem.
Nathan MacKinnon (29) slaví se spoluhráči z Colorada trefu do sítě Pittsburghu.
Bostonský kapitán David Pastrňák diskutuje s rozhodčím a Alexem Killornem z...
David Pastrňák odváží puk z blízkosti bostonské branky.
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Čeští útočníci v pátečním programu hokejové NHL předvedli skvělé výkony. Centr Pavel Zacha dvakrát asistoval u výhry Bostonu 4:2 na ledě Anaheimu. Lukáše Dostála v bráně Ducks jednou překonal i David Pastrňák (1+1), jenž byl zvolen první hvězdou duelu. Dařilo se rovněž Martinu Nečasovi, jenž dokonce třemi přihrávkami režíroval pro změnu triumf Colorada 5:2 nad Pittsburghem.

Už čtvrtou výhru v řadě zapsali rozjetí hokejisté Bostonu. Naposledy uspěli 4:2 na ledě Anaheimu s Lukášem Dostálem v bráně. Ten pochytal 18 z 22 střel Bruins.

Vstup do zápasu přitom vyšel lépe domácím Ducks, kteří dvěma góly do šatny odskočili do dvougólového trháku. V čase 19:22 skóroval Tim Washe a o pouhých 21 vteřin později na něj navázal kanonýr Beckett Sennecke.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 8z. - 10b. (3+7)

2. Nečas (COL), 8z. - 10b. (4+6)

3. Hertl (VGK), 9z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 9z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 8z. - 5b. (2+3)

Ve druhém dějství dostal Boston do kontaktu využitou přesilovkou premiérový střelec v NHL Frederic Brunet, asistenci si připsal i David Pastrňák (20:35, 1+1, +/-: 0, 4 střely). Ve třetí třetině pak česká hvězda Bostonu promluvila i do tabulky střelců. Opět za početní výhody v 44. minutě Pastrňák nezvykle bekhendem zakončil po rychlé výměně puku s Eliasem Lindholmem.

Druhá přihrávka putovala za Pavlem Zachou (17:04, 0+2, +/-: 0, 1 střela), který se v 49. minutě během další přesilovky hostů zapojil do rychlé kombinace. Na jejím konci byl do odkryté brány vyšachovaného Dostála zakončující Elias Lindholm. Boston tak potrestal třetí vyloučení soupeře a otočil skóre, které v 57. minutě ještě pojistil Matthew Poitras.

Pro Pastrňáka byla jeho třetí trefa sezony celkově 423. dosavadní kariéry v NHL, kterou spojil jen s Bostonem (841 zápasů). V historické tabulce střelců tradičního klubu tak na čtvrté pozici přeskočil bývalého parťáka Brada Marchanda. Aktuálně zraněný útočník Floridy v minulosti za Bruins nasázel v 1090 startech 422 branek. Před českou „88“ tak zůstali jen další bývalý parťák Patrice Bergeron (1294 zápasů - 427 gólů) a legendy Phil Esposito (625 zápasů - 459 gólů) a Johnny Bucyk (1436 zápasů - 545 gólů).

Po dvou vyrovnaných bitvách se silným Dallasem, proti kterému vytěžili tři ze čtyř bodů, se hokejisté Colorada poměřili s Pittsburghem. Přestože favorité rychle prohrávali o dva góly, nakonec domácí hvězda Nathan MacKinnon (1+3) zcela zastínila svého parťáka z kanadské reprezentace Sidneyho Crosbyho (0+1) a dovedla výběr Avalanche k triumfu 5:2.

Osobní statistiky si za Avs výrazně vylepšovali také dvougólový Artturi Lehkonen a autor tří přihrávek Martin Nečas (20:58, 0+3, +1, 1 střela).

Malou útěchou pro hostujícího kapitána Crosbyho byl zápis do historických tabulek, když se svou asistencí číslo 1110. kariéry osamostatnil na sedmé příčce ligy.

Zároveň jej nyní dělí jen jedna další přihrávka od vyrovnání rekordu Raye Bourquea, který zvládl neuvěřitelných 1111 asistencí za jeden klub a sice v dresu Bostonu.

Výsledky NHL

NHL
17. 10. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Boston Bruins Boston Bruins 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Góly:
19:22 Washe (LaCombe, Luneau)
19:42 Sennecke (Nesterenko, Gauthier)
Góly:
23:15 Brunet (Hagens, Pastrňák)
43:25 Pastrňák (E. Lindholm, Zacha)
48:17 E. Lindholm (Zacha, M. Geekie)
56:20 Poitras (Hagens)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Minťukov, Luneau, Helleson, Hinds – Killorn, Carlsson, Klepov – Nesterenko, Gauthier, Sennecke – Vatrano, Caulfield, Malott – Washe, Greer.
Sestavy:
DiPietro (Swayman) – H. Lindholm, McAvoy, Zadorov, Borgen, Brunet, Lohrei – M. Geekie, Zacha, Pastrňák – Chusnutdinov, Minten, Peterka – Mittelstadt, E. Lindholm, Hagens – Jeannot, Poitras, Kastelic.

Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Brisebois, Gibbons

Počet diváků: 17174

NHL
17. 10. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Góly:
11:01 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
20:25 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
24:24 Landeskog (Nelson, Kadri)
34:57 T. Hughes (MacKinnon, Makar)
55:06 MacKinnon (Makar, Nečas)
Góly:
08:28 Malkin (Koivunen, E. Karlsson)
08:57 Rust (Crosby, Girard)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar (A), Kulak, Malinski, Manson, Burns, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Kelly, Brindley.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Carlile, E. Karlsson, Girard, Korczak, Stastney, Letang (A) – Rakell, Crosby (C), Rust – Koivunen, Novak, Malkin (A) – Kuzmenko, Kindel, N. Robertson – Dewar, Lizotte, E. Söderblom.

Rozhodčí: Rooney, Chmielewski – Cherrey, Gawryletz

Počet diváků: 18111

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