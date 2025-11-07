Pátá výhra v řadě postupně katapultovala hokejisty Bostonu ze dna Atlantické divize na průběžné třetí místo. Prodloužení vítězné jízdy Bruins ve čtvrtek zařídil český centr Pavel Zacha (18:49, 1+0, +/-: 0, 2 střely), jenž pouhých šest vteřin před koncem nastavení dorazil na brankovišti volný puk po předchozí individuální akci obránce Charlieho McAvoye.
Tým české hvězdy Davida Pastrňáka (22:53, +1, 2 střely), jenž vyšel bodově naprázdno teprve popáté z úvodních šestnácti startů v sezoně, měl blíže k úspěchu proti Ottawě i v řádné hrací době. Díky trefám Morgana Geekieho a Seana Kuralyho ze druhého dějství průběžně vedl 2:1. Senators však zachránil vyrovnáním z 52. minuty veterán Claude Giroux.
Až v sedmém startu v sezoně narazil gólman Montrealu Jakub Dobeš na přemožitele. Stalo se tak ale až po prodloužení, v řádné hrací době tak 24letý rodák z Ostravy stále neodcházel se skloněnou hlavou.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 14z. - 18b. (9+9)
2. Pastrňák (BOS), 16z. - 18b. (7+11)
3. Zacha (BOS), 16z. - 14b. (4+10)
4. Hertl (VGK), 13z. - 11b. (5+6)
5. Hronek (VAN), 15z. - 7b. (0+7)
V zápase na ledě New Jersey Dobeše, jenž kryl 24 z 28 střel, v řádné hrací době u remízy 3:3 překonal i krajan Ondřej Palát (15:24, 1+0, +1, 1 střela). Rodák z Frýdku-Místku svou první trefu sezony zaznamenal ve 29. minutě, kdy po přihrávce slovenského beka Šimona Nemece upravoval stav na 2:1.
Kanadský celek ve třetím dějství odskočil do trháku. Na góly Jakea Evanse a Oilivera Kapanena ovšem v 59. minutě odpovídal vyrovnáním Timo Meier. V následném prodloužení pak strhl výsledek na stranu Devils Jesper Bratt.
Anaheim se v NHL rozehrál do parádní formy. Po úterním debaklu 7:3 obhájců Stanley Cupu z Floridy si rozjetí Ducks poradili sedmi góly i s domácím Dallasem. Výsledek 7:5 tak byl pro tým českého gólmana Lukáše Dostála, který v přestřelce kryl 21 z 26 střel Stars, již pátým dvoubodovým ziskem v řadě.
Dvěma góly se za Anaheim, hrající dále bez zraněného kapitána Radka Gudase, blýskl zkušený forvard Chris Kreider, na hattrick proti Floridě navazoval pro změnu bilancí 1+1 Cutter Gauthier. Za domácí Dallas výsledek pomohli alespoň zkorigovat tříbodový Wyatt Johnston (2+1) a dokonce čtyři asistence posbíral bek Miro Heiskanen. Po zdravotních komplikacích se do sestavy Stars vrátil centr Radek Faksa (7:03, +/-: 0, 1 střela), s minimálním vytížením se však bodově neprosadil.
Výsledky
09:23 Kopitar (Kempe, Byfield)
11:00 Perry (M. Anderson, Edmundson)
02:06 Bennett (Petry, J. Boqvist)
17:30 Marchand (Ekblad)
31:47 Reinhart (Verhaeghe, Mikkola)
48:41 Lundell (Luostarinen)
52:36 Marchand
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Malott.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, J. Boqvist – Greer, Schwindt, Gregor.
Rozhodčí: Syvret, Sutherland – Knorr, Faucher
Počet diváků: 16909
07:24 Barbašev (Hanifin, Marner)
15:51 Barbašev (Marner, Eichel)
43:37 Marner (Eichel, Barbašev)
20:36 Goncalves (James)
23:28 James (Bjorkstrand, Moser)
42:49 Kučerov (Bjorkstrand, Guentzel)
44:22 Hagel (James)
54:13 Kučerov (Hedman, Hagel)
59:13 Hagel (Kučerov)
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Marner – Saad, Hertl, Dorofejev – Howden, W. Karlsson (A), R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg, D. Raddysh – Hagel, Kučerov (A), Point – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – James, Goncalves, Girgensons – Gourde, Holmberg.
Rozhodčí: Chmielewski, Nicholson – Berg, Toomey
Počet diváků: 17717
01:44 O'Reilly (F. Forsberg, Blankenburg)
24:39 Mičkov (York, Couturier)
37:37 Cates (Drysdale, Konecny)
58:48 Konecny (Dvorak, York)
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Blankenburg, Hague, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Mičkov, Couturier (C), Brink – Konecny (A), Cates, Grebjonkin – Zegras, Dvorak, Tippett – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Marquis, Baker
Počet diváků: 17159
05:49 W. Johnston (Rantanen, Heiskanen)
16:16 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
28:19 Seguin (Steel, Heiskanen)
41:50 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
56:39 Hintz (Rantanen, Heiskanen)
21:16 Kreider (Leo Carlsson)
22:48 I. Moore (Poehling, Nesterenko)
34:07 C. Gauthier (Killorn)
37:05 Zellweger (Sennecke, Killorn)
40:16 Kreider (Helleson, Terry)
49:22 Leo Carlsson (Terry)
58:07 McTavish (Sennecke, C. Gauthier)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Erne, Faksa, Blackwell.
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn (A) – R. Johnston, Harkins, Vatrano.
Rozhodčí: South, Furlatt – Barton, McNamara
Počet diváků: 18532
12:38 M. Joseph
22:42 Bjugstad (Faulk, M. Joseph)
58:58 Faulk (M. Joseph)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – T. Thompson (A), Östlund, I. Rosén – Tuch (A), McLeod, Doan – Quinn, Kozak, Greenway – Malenstyn, Krebs, Dunne.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Texier, R. Thomas (A), Bučněvič – B. Schenn (C), Suter, Holloway – Snuggerud, Dvorský, Toropčenko – N. Walker, Bjugstad, M. Joseph.
Rozhodčí: F. Charron, C. Sandlak – R. Jackson, J. Murray
Počet diváků: 16020
01:53 Glass
28:05 Palát (Nemec, Cholowski)
58:53 Meier (Mercer, J. Hughes)
61:33 Bratt
02:59 K. Dach (Dobson, Matheson)
40:59 J. Evans (Josh Anderson, Dobson)
50:33 O. Kapanen (Newhook)
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, Cholowski, Nemec – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Lammikko, Glendening.
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Rozhodčí: McIsaac, Maaskant – Murray, Tobias
Počet diváků: 16514
12:53 Blake (S. Walker)
13:45 Svečnikov (Nikišin, Sebastian Aho)
16:51 S. Walker (Jarvis, K. Miller)
20:46 Ehlers (Blake)
05:34 Boldy
13:24 Faber (Kaprizov, M. Johansson)
20:37 Boldy (Tarasenko, Spurgeon)
Andersen (Bussi) – S. Walker, Nikišin, Chatfield, K. Miller, Nyström, Reilly – Hall, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Jankowski.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Hunt, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov – Tarasenko (A), Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Trenin.
Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Brisebois, Kelly
Počet diváků: 18299
02:22 Crosby (Kindel, Rust)
11:32 Crosby (Rust, E. Karlsson)
22:08 Mantha (Novak, Lizotte)
51:16 Rust (Malkin, Kindel)
57:56 Dewar (Letang)
29:41 D. Strome (Ovečkin)
34:55 Sandin (D. Strome, Ovečkin)
39:56 Wilson (D. Strome, Carlson)
Šilovs (Murašov) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Rust, Crosby (C), Kindel – Novak, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Heinen, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Dewar.
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Rozhodčí: Brenk, Blandina – Flemington, MacPherson
Počet diváků: 18384
21:22 M. Geekie (Peeke)
36:03 Kuraly (Jeannot, Peeke)
64:54 Zacha (McAvoy)
05:42 Amadio (Pinto, Giroux)
51:52 Giroux (Perron, Chabot)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Batherson, Stützle, Cousins – Perron, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – Zetterlund, Eller, MacDermid.
Rozhodčí: Mitch Dunning, Thomas John Luxmore – Brad Kovachik, Ben O'Quinn
Počet diváků: 17850