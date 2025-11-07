Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:33aktualizováno  7:30
Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New Jersey, jenž tak přispěl k ukončení neporazitelnosti krajana v bráně Montrealu Jakuba Dobeše. Výhry naopak vychytali Dan Vladař z Philadelphie a Lukáš Dostál z Anaheimu.
Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa). | foto: AP

Montrealský gólman Jakub Dobeš se snaží lapit pokus Stefana Noesena z New...
Matthew Boldy z Minnesoty vyváží puk.
Ben Kindel (Pittsburgh) si na brankáře Charlieho Lindgrena (Washington)...
Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.
10 fotografií

Pátá výhra v řadě postupně katapultovala hokejisty Bostonu ze dna Atlantické divize na průběžné třetí místo. Prodloužení vítězné jízdy Bruins ve čtvrtek zařídil český centr Pavel Zacha (18:49, 1+0, +/-: 0, 2 střely), jenž pouhých šest vteřin před koncem nastavení dorazil na brankovišti volný puk po předchozí individuální akci obránce Charlieho McAvoye.

Tým české hvězdy Davida Pastrňáka (22:53, +1, 2 střely), jenž vyšel bodově naprázdno teprve popáté z úvodních šestnácti startů v sezoně, měl blíže k úspěchu proti Ottawě i v řádné hrací době. Díky trefám Morgana Geekieho a Seana Kuralyho ze druhého dějství průběžně vedl 2:1. Senators však zachránil vyrovnáním z 52. minuty veterán Claude Giroux.

Až v sedmém startu v sezoně narazil gólman Montrealu Jakub Dobeš na přemožitele. Stalo se tak ale až po prodloužení, v řádné hrací době tak 24letý rodák z Ostravy stále neodcházel se skloněnou hlavou.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 14z. - 18b. (9+9)

2. Pastrňák (BOS), 16z. - 18b. (7+11)

3. Zacha (BOS), 16z. - 14b. (4+10)

4. Hertl (VGK), 13z. - 11b. (5+6)

5. Hronek (VAN), 15z. - 7b. (0+7)

V zápase na ledě New Jersey Dobeše, jenž kryl 24 z 28 střel, v řádné hrací době u remízy 3:3 překonal i krajan Ondřej Palát (15:24, 1+0, +1, 1 střela). Rodák z Frýdku-Místku svou první trefu sezony zaznamenal ve 29. minutě, kdy po přihrávce slovenského beka Šimona Nemece upravoval stav na 2:1.

Kanadský celek ve třetím dějství odskočil do trháku. Na góly Jakea Evanse a Oilivera Kapanena ovšem v 59. minutě odpovídal vyrovnáním Timo Meier. V následném prodloužení pak strhl výsledek na stranu Devils Jesper Bratt.

Anaheim se v NHL rozehrál do parádní formy. Po úterním debaklu 7:3 obhájců Stanley Cupu z Floridy si rozjetí Ducks poradili sedmi góly i s domácím Dallasem. Výsledek 7:5 tak byl pro tým českého gólmana Lukáše Dostála, který v přestřelce kryl 21 z 26 střel Stars, již pátým dvoubodovým ziskem v řadě.

Montrealský gólman Jakub Dobeš se snaží lapit pokus Stefana Noesena z New Jersey.
Matthew Boldy z Minnesoty vyváží puk.
Ben Kindel (Pittsburgh) si na brankáře Charlieho Lindgrena (Washington) nepřišel.
Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.
10 fotografií

Dvěma góly se za Anaheim, hrající dále bez zraněného kapitána Radka Gudase, blýskl zkušený forvard Chris Kreider, na hattrick proti Floridě navazoval pro změnu bilancí 1+1 Cutter Gauthier. Za domácí Dallas výsledek pomohli alespoň zkorigovat tříbodový Wyatt Johnston (2+1) a dokonce čtyři asistence posbíral bek Miro Heiskanen. Po zdravotních komplikacích se do sestavy Stars vrátil centr Radek Faksa (7:03, +/-: 0, 1 střela), s minimálním vytížením se však bodově neprosadil.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
7. 11. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Florida Panthers Florida Panthers 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Góly:
09:23 Kopitar (Kempe, Byfield)
11:00 Perry (M. Anderson, Edmundson)
Góly:
02:06 Bennett (Petry, J. Boqvist)
17:30 Marchand (Ekblad)
31:47 Reinhart (Verhaeghe, Mikkola)
48:41 Lundell (Luostarinen)
52:36 Marchand
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Malott.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, J. Boqvist – Greer, Schwindt, Gregor.

Rozhodčí: Syvret, Sutherland – Knorr, Faucher

Počet diváků: 16909

NHL
7. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:6 (2:0, 0:2, 1:4)
Góly:
07:24 Barbašev (Hanifin, Marner)
15:51 Barbašev (Marner, Eichel)
43:37 Marner (Eichel, Barbašev)
Góly:
20:36 Goncalves (James)
23:28 James (Bjorkstrand, Moser)
42:49 Kučerov (Bjorkstrand, Guentzel)
44:22 Hagel (James)
54:13 Kučerov (Hedman, Hagel)
59:13 Hagel (Kučerov)
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Marner – Saad, Hertl, Dorofejev – Howden, W. Karlsson (A), R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg, D. Raddysh – Hagel, Kučerov (A), Point – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – James, Goncalves, Girgensons – Gourde, Holmberg.

Rozhodčí: Chmielewski, Nicholson – Berg, Toomey

Počet diváků: 17717

NHL
7. 11. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly:
01:44 O'Reilly (F. Forsberg, Blankenburg)
Góly:
24:39 Mičkov (York, Couturier)
37:37 Cates (Drysdale, Konecny)
58:48 Konecny (Dvorak, York)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Blankenburg, Hague, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Mičkov, Couturier (C), Brink – Konecny (A), Cates, Grebjonkin – Zegras, Dvorak, Tippett – Hathaway, Abols, Deslauriers.

Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Marquis, Baker

Počet diváků: 17159

NHL
7. 11. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:7 (2:0, 1:4, 2:3)
Góly:
05:49 W. Johnston (Rantanen, Heiskanen)
16:16 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
28:19 Seguin (Steel, Heiskanen)
41:50 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
56:39 Hintz (Rantanen, Heiskanen)
Góly:
21:16 Kreider (Leo Carlsson)
22:48 I. Moore (Poehling, Nesterenko)
34:07 C. Gauthier (Killorn)
37:05 Zellweger (Sennecke, Killorn)
40:16 Kreider (Helleson, Terry)
49:22 Leo Carlsson (Terry)
58:07 McTavish (Sennecke, C. Gauthier)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Erne, Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn (A) – R. Johnston, Harkins, Vatrano.

Rozhodčí: South, Furlatt – Barton, McNamara

Počet diváků: 18532

NHL
7. 11. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
12:38 M. Joseph
22:42 Bjugstad (Faulk, M. Joseph)
58:58 Faulk (M. Joseph)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – T. Thompson (A), Östlund, I. Rosén – Tuch (A), McLeod, Doan – Quinn, Kozak, Greenway – Malenstyn, Krebs, Dunne.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Texier, R. Thomas (A), Bučněvič – B. Schenn (C), Suter, Holloway – Snuggerud, Dvorský, Toropčenko – N. Walker, Bjugstad, M. Joseph.

Rozhodčí: F. Charron, C. Sandlak – R. Jackson, J. Murray

Počet diváků: 16020

NHL
7. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:3P (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
01:53 Glass
28:05 Palát (Nemec, Cholowski)
58:53 Meier (Mercer, J. Hughes)
61:33 Bratt
Góly:
02:59 K. Dach (Dobson, Matheson)
40:59 J. Evans (Josh Anderson, Dobson)
50:33 O. Kapanen (Newhook)
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, Cholowski, Nemec – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Lammikko, Glendening.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.

Rozhodčí: McIsaac, Maaskant – Murray, Tobias

Počet diváků: 16514

NHL
7. 11. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Góly:
12:53 Blake (S. Walker)
13:45 Svečnikov (Nikišin, Sebastian Aho)
16:51 S. Walker (Jarvis, K. Miller)
20:46 Ehlers (Blake)
Góly:
05:34 Boldy
13:24 Faber (Kaprizov, M. Johansson)
20:37 Boldy (Tarasenko, Spurgeon)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Nikišin, Chatfield, K. Miller, Nyström, Reilly – Hall, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Jankowski.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Hunt, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov – Tarasenko (A), Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Trenin.

Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Brisebois, Kelly

Počet diváků: 18299

NHL
7. 11. 2025 1:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Góly:
02:22 Crosby (Kindel, Rust)
11:32 Crosby (Rust, E. Karlsson)
22:08 Mantha (Novak, Lizotte)
51:16 Rust (Malkin, Kindel)
57:56 Dewar (Letang)
Góly:
29:41 D. Strome (Ovečkin)
34:55 Sandin (D. Strome, Ovečkin)
39:56 Wilson (D. Strome, Carlson)
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Rust, Crosby (C), Kindel – Novak, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Heinen, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.

Rozhodčí: Brenk, Blandina – Flemington, MacPherson

Počet diváků: 18384

NHL
7. 11. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2P (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
21:22 M. Geekie (Peeke)
36:03 Kuraly (Jeannot, Peeke)
64:54 Zacha (McAvoy)
Góly:
05:42 Amadio (Pinto, Giroux)
51:52 Giroux (Perron, Chabot)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Batherson, Stützle, Cousins – Perron, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – Zetterlund, Eller, MacDermid.

Rozhodčí: Mitch Dunning, Thomas John Luxmore – Brad Kovachik, Ben O'Quinn

Počet diváků: 17850

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.30
  • 4.31
  • 1.85
NY Islanders vs. MinnesotaHokej - - 8. 11. 2025:NY Islanders vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
8. 11. 01:00
  • 2.21
  • 3.89
  • 2.84
Detroit vs. NY RangersHokej - - 8. 11. 2025:Detroit vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
8. 11. 01:00
  • 2.45
  • 3.95
  • 2.51
Calgary vs. ChicagoHokej - - 8. 11. 2025:Calgary vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
8. 11. 03:00
  • 2.09
  • 4.05
  • 2.98
San Jose vs. WinnipegHokej - - 8. 11. 2025:San Jose vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
8. 11. 04:00
  • 3.49
  • 4.23
  • 1.86
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - 2. kolo - 8. 11. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
8. 11. 12:00
  • 1.79
  • 4.35
  • 3.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Aktualizujeme
Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  7:30

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Česko - Švédsko 1:3. Nepovedený vstup do olympijské sezony, jediný gól dal Lauko

Isac Hedqvist bojuje o puk s Marianem Adámkem.

Zápasem proti Švédsku zahájili Češi ve čtvrtek Finské hokejové hry. První reprezentační utkání v olympijské sezoně skončilo pro český výběr prohrou 1:3, jediný gól střelil ve druhé třetině Jakub...

6. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:50

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, v sobotu je čeká domácí...

6. listopadu 2025  21:27

Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska vyhráli v úvodním zápase Finských her v Tampere nad domácím Finskem 3:1 a v sérii Euro Hockey Tour porazili Suomi podruhé za sebou. Navázali na vítězství ze začátku května z...

6. listopadu 2025  20:39

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Premium
Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají...

6. listopadu 2025

Jako první v dějinách. Ovečkin vstřelil gól číslo 900, soupeř mu chtěl ukrást puk

Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v...

Historický rekord NHL i nadále posouvá. V nočním duelu proti St. Louis (6:1) se vyhoupl na kulaté číslo 900. Ruský útočník Alexandr Ovečkin zapsal jubilejní trefu, zastavit se na ní ale nehodlá....

6. listopadu 2025  8:37

Vaněček čelil ofenzivě Toronta, Ovečkin vstřelil jubilejní 900. gól

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól a start jednoho tuzemského gólmana. Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka jednou trefou podpořil triumf kanadského celku 5:1 nad Columbusem....

6. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  7:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.