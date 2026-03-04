Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15aktualizováno  7:54
V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1. Do statistik se zapsali i další čeští útočníci, po jedné asistenci brali Pavel Zacha z Bostonu a Adam Klapka z Calgary. Z brankářů byli v akci ještě Jakub Dobeš z Montrealu a Karel Vejmelka z Utahu, výhru však slavil jen posledně jmenovaný. Po zranění se vrátil Tomáš Nosek z Floridy.
Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks. | foto: Gary A. VasquezReuters

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks
Marat Chusnutdinov (92) a David Pastrňák (88) oslavují gól Boston Bruins.
Karel Vejmelka (70) v bráně Utah Mammoth během zápasu s Washington Capitals...
David Pastrňák z Boston Bruins před bránou Pittsburgh Penguins
12 fotografií

Brankář Lukáš Dostál po pěti vítězných startech za sebou narazil se spoluhráči z Anaheimu na přemožitele. V úterním nabitém programu NHL byl nad síly Ducks lídr soutěže z Colorada. Výhru 5:1 dvěma góly podpořil útočník Parker Kelly, tři zápisy si odnesl ofenzivní bek Cale Makar (1+2).

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 55z. - 72b.(22+50)

2. Nečas (COL), 57z. - 72b.(27+45)

3. Hertl (VGK), 61z. - 51b.(23+28)

4. Zacha (BOS), 57z. - 39b.(15+24)

5. Hronek (VAN), 60z. - 32b.(5+27)

Ve skvělé formě hrající český útočník Martin Nečas (21:29, 1+0, +1, 2 střely) bodoval popáté za sebou, když v 15. minutě bombou z vrcholu levého kruhu využil přesilovou hru. S průběžnými 72 zápisy dotáhl na čele produktivity Čechů bostonského Davida Pastrňáka.

Nečasův hvězdný parťák Nathan MacKinnon v zápase bral jednu asistenci a zaokrouhlil svůj bodový zisk na 100 bodů (41+59). Lepší je jen další Kanaďan, edmontonský Connor McDavid se 105 zápisy (35+70).

Domácí kapitán Radko Gudas (17:54, -2) se bodově neprosadil, Dostál utkání zakončil s bilancí 21 zákroků proti 26 střelám Avalanche.

V zápase Bostonu s Pittsburghem bylo o všem podstatném rozhodnuto už po úvodních šesti minutách hry. Na otevírací branku hostujícího Erika Karlssona, jenž se prosadil už po 42 vteřinách od zahajovacího buly, odpověděli v 6. minutě v rozmezí pouhých 50 vteřin domácí útočníci Marat Chusnutdinov a Casey Mittelstadt.

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks
Marat Chusnutdinov (92) a David Pastrňák (88) oslavují gól Boston Bruins.
Karel Vejmelka (70) v bráně Utah Mammoth během zápasu s Washington Capitals zasahuje před Alexem Ovečkinem (8).
David Pastrňák z Boston Bruins před bránou Pittsburgh Penguins
12 fotografií

Druhému jmenovanému na rozdílové akci zápasu asistoval i Pavel Zacha (16:10, 0+1, +1). Gólman Jeremy Swayman Bruins podržel 34 zákroky, těsnou výhru tak domácí uhájili i bez bodového příspěvku hvězdného Davida Pastrňáka (19:49, -1, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
4. 3. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Nashville Predators Nashville Predators 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly:
14:23 Fantilli (Marčenko, Marchment)
41:52 Monahan
46:07 Coyle (Severson, Mateychuk)
Góly:
19:32 F. Forsberg (Stamkos, Evangelista)
34:39 O'Reilly
Sestavy:
Greaves (8.–17. Merzļikins) – Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk, Severson, Zamula, Fabbro – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan (A), Heinen – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Blankenburg, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Marchessault – F. Forsberg, Haula, Evangelista – Bunting, Jost, Matthew Wood – C. Smith, Wiesblatt, L'Heureux.

Rozhodčí: Furlatt, Blandina – Marquis, Murray

Počet diváků: 16526

NHL
4. 3. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
12:10 Gricjuk (C. Brown)
21:35 Hamilton (J. Hughes, Bratt)
28:13 Glass (Hämeenaho, Hamilton)
56:23 Mercer
59:20 Nemec (C. Brown, J. Hughes)
Góly:
14:37 Lundell (Rodrigues, Balinskis)
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Kulikov, Björnfot – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Samoskevich – Greer, Nosek, Vilmanis.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jordan Samuels-Thomas – Steve Barton, Matt MacPherson

Počet diváků: 15080

NHL
4. 3. 2026 3:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly:
03:46 Faber (M. Johansson, Boldy)
24:59 Zuccarello (Q. Hughes, Boldy)
37:10 Trenin (Zuccarello)
46:53 Q. Hughes
56:41 Kaprizov (Faber, Boldy)
Góly:
35:07 Kučerov (Point, Guentzel)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Fabbri, Sturm, Hinostroza.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), D'Astous, Lilleberg – Guentzel, Point, Kučerov (A) – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, Sabourin.

Rozhodčí: Hebert, Lee – Alphonso, Baker

Počet diváků: 18101

NHL
4. 3. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly:
24:50 C. Gauthier (LaCombe)
Góly:
11:33 C. Makar (Ničuškin, Nelson)
14:05 Nečas (Nelson, C. Makar)
35:03 Kelly (C. Makar, Drury)
44:35 Landeskog (MacKinnon)
50:06 Kelly (Drury, Kulak)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Helleson, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Poehling, Killorn (A) – Harkins, McTavish, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Olofsson – Polin, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Bardakov.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher

Počet diváků: 15000

NHL
4. 3. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly:
04:01 Zucker (McLeod, Dahlin)
20:44 Power (Östlund)
25:44 T. Thompson (Tuch, Dahlin)
Góly:
26:50 Barbašov (Theodore, Eichel)
28:26 Dorofejev (R. Smith)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Samuelsson, Dahlin, Byram, Power, Metsa, Kesselring – Krebs, T. Thompson, Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Doan – Benson, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Schmid (Hill) – Lauzon, Theodore, Andersson, Hanifin, McNabb, Korczak – Barbašov, Eichel, Bowman – R. Smith, Marner, Dorofejev – Saad, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Lavoie, Sissons.

Rozhodčí: Luxmore, Nicholson – Tobias, Kovachik

Počet diváků: 19070

NHL
4. 3. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2P (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
03:59 Samberg (Scheifele, Connor)
59:21 Perfetti (Scheifele, Stanley)
62:06 Scheifele (Samberg)
Góly:
18:48 Teräväinen (Nazar, Bedard)
40:32 Greene (Bedard, Rinzel)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Stanley, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Donato – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Slaggert, O. Moore, N. Foligno (C).

Rozhodčí: Rank, McIsaac – Kelly, Brisebois

Počet diváků: 13929

NHL
4. 3. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Góly:
15:32 Graf (W. Smith, Celebrini)
30:28 Misa
38:23 Celebrini (Graf)
38:48 Wennberg (Sherwood)
43:29 W. Smith (Celebrini, Orlov)
56:34 Sherwood (Kurashev, Eklund)
59:56 Gaudette (Celebrini)
Góly:
06:18 O. Kapanen (Slafkovský, Matheson)
25:09 Danault (Matheson, J. Evans)
45:02 Děmidov (L. Hutson, Suzuki)
45:20 Newhook (J. Evans, Guhle)
50:56 Newhook (Gallagher, Guhle)
Sestavy:
Askarov – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Eklund, Misa, Toffoli – Kurashev, Wennberg, Sherwood – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Sestavy:
Dobeš – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – Z. Bolduc, J. Evans, Newhook.

Rozhodčí: Francois St. Laurent, Tom Chmielewski – Trent Knorr, Devin Berg

NHL
4. 3. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:4P (2:2, 0:2, 2:0 - 1:0)
Góly:
05:03 Draisaitl (Ekholm, Savoie)
16:48 Draisaitl
41:52 Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid)
58:35 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
61:50 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
Góly:
03:34 Cozens (Cousins, Chabot)
06:34 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
24:30 Batherson (Stützle)
25:11 Amadio (Jensen)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Walman, Emberson, Nurse, Stastney, Ekholm – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl (A), Savoie – Frederic, Samanski, Podkolzin – K. Kapanen, Lazar, Henrique.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Toomey, Apperson

Počet diváků: 18347

NHL
4. 3. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
05:10 Chusnutdinov (Eyssimont)
06:00 Mittelstadt (Zadorov, Zacha)
Góly:
00:42 E. Karlsson (Rust)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Shea, Letang (A), Clifton, Girard – Rust (A), Kindel, Rakell – Činachov, Novak, Malkin (A) – Brazeau, K. Hayes, Mantha – Acciari, A. Hayes, Dewar.

Rozhodčí: McCauley, Lepkowski – Daisy, Hughes

Počet diváků: 17850

NHL
4. 3. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Góly:
19:27 Dubois (Sandin)
46:31 R. Leonard (D. Strome, Chychrun)
Góly:
11:12 Guenther (Keller, Schmaltz)
13:23 Sergačov (Keller, Guenther)
38:24 Peterka (L. Cooley, Durzi)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, M. Roy, Chychrun, McIlrath, T. van Riemsdyk – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, McMichael – R. Leonard, Dowd (A), Sourdif – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Guenther, Schmaltz, Keller (C) – Crouse (A), L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Ch. Rooney, L. Maaskant – B. O ́Quinn, L. Suchánek

Počet diváků: 17387

NHL
4. 3. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Dallas Stars Dallas Stars 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Góly:
09:52 Frost (Coleman, Klapka)
Góly:
08:44 Steel (Duchene, Benn)
11:54 Benn (Duchene, Steel)
22:26 Bourque (J. Robertson, W. Johnston)
26:02 Steel (Duchene, Lindell)
28:48 Bastian (Lundkvist, Harley)
39:41 W. Johnston (Duchene, J. Robertson)
Sestavy:
Wolf (27. D. Cooley) – Weegar (A), Bahl, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh, Hanley – Farabee, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Coleman (A) – Gridin, Frost, Šarangovič – Klapka, Beecher, Lomberg.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Erne – Bastian, Hyry, Bäck.

Rozhodčí: Charron, Beach – Cherrey, Mahon

Počet diváků: 16725

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Zlín vs. Pardubice BHokej - 2. kolo - 4. 3. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
K. Vary vs. KometaHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.93
Litvínov vs. TřinecHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Litvínov vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 4.43
  • 4.81
  • 1.59
Sparta vs. KladnoHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 1.70
  • 4.47
  • 4.00
Vítkovice vs. PardubiceHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.64
  • 4.19
  • 2.26
Liberec vs. Hradec Kr.Hokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Liberec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.24
  • 3.60
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Aktualizujeme
Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  7:54

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov....

3. března 2026  16:50

Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...

3. března 2026

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Premium
Hokejista Joe Hall v roce 1917

Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního...

2. března 2026

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom...

2. března 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.