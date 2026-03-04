Brankář Lukáš Dostál po pěti vítězných startech za sebou narazil se spoluhráči z Anaheimu na přemožitele. V úterním nabitém programu NHL byl nad síly Ducks lídr soutěže z Colorada. Výhru 5:1 dvěma góly podpořil útočník Parker Kelly, tři zápisy si odnesl ofenzivní bek Cale Makar (1+2).
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 55z. - 72b.(22+50)
2. Nečas (COL), 57z. - 72b.(27+45)
3. Hertl (VGK), 61z. - 51b.(23+28)
4. Zacha (BOS), 57z. - 39b.(15+24)
5. Hronek (VAN), 60z. - 32b.(5+27)
Ve skvělé formě hrající český útočník Martin Nečas (21:29, 1+0, +1, 2 střely) bodoval popáté za sebou, když v 15. minutě bombou z vrcholu levého kruhu využil přesilovou hru. S průběžnými 72 zápisy dotáhl na čele produktivity Čechů bostonského Davida Pastrňáka.
Nečasův hvězdný parťák Nathan MacKinnon v zápase bral jednu asistenci a zaokrouhlil svůj bodový zisk na 100 bodů (41+59). Lepší je jen další Kanaďan, edmontonský Connor McDavid se 105 zápisy (35+70).
Domácí kapitán Radko Gudas (17:54, -2) se bodově neprosadil, Dostál utkání zakončil s bilancí 21 zákroků proti 26 střelám Avalanche.
V zápase Bostonu s Pittsburghem bylo o všem podstatném rozhodnuto už po úvodních šesti minutách hry. Na otevírací branku hostujícího Erika Karlssona, jenž se prosadil už po 42 vteřinách od zahajovacího buly, odpověděli v 6. minutě v rozmezí pouhých 50 vteřin domácí útočníci Marat Chusnutdinov a Casey Mittelstadt.
Druhému jmenovanému na rozdílové akci zápasu asistoval i Pavel Zacha (16:10, 0+1, +1). Gólman Jeremy Swayman Bruins podržel 34 zákroky, těsnou výhru tak domácí uhájili i bez bodového příspěvku hvězdného Davida Pastrňáka (19:49, -1, 1 střela).
Výsledky
14:23 Fantilli (Marčenko, Marchment)
41:52 Monahan
46:07 Coyle (Severson, Mateychuk)
19:32 F. Forsberg (Stamkos, Evangelista)
34:39 O'Reilly
Greaves (8.–17. Merzļikins) – Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk, Severson, Zamula, Fabbro – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan (A), Heinen – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Blankenburg, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Marchessault – F. Forsberg, Haula, Evangelista – Bunting, Jost, Matthew Wood – C. Smith, Wiesblatt, L'Heureux.
Rozhodčí: Furlatt, Blandina – Marquis, Murray
Počet diváků: 16526
12:10 Gricjuk (C. Brown)
21:35 Hamilton (J. Hughes, Bratt)
28:13 Glass (Hämeenaho, Hamilton)
56:23 Mercer
59:20 Nemec (C. Brown, J. Hughes)
14:37 Lundell (Rodrigues, Balinskis)
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Kulikov, Björnfot – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Samoskevich – Greer, Nosek, Vilmanis.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jordan Samuels-Thomas – Steve Barton, Matt MacPherson
Počet diváků: 15080
03:46 Faber (M. Johansson, Boldy)
24:59 Zuccarello (Q. Hughes, Boldy)
37:10 Trenin (Zuccarello)
46:53 Q. Hughes
56:41 Kaprizov (Faber, Boldy)
35:07 Kučerov (Point, Guentzel)
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Fabbri, Sturm, Hinostroza.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), D'Astous, Lilleberg – Guentzel, Point, Kučerov (A) – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, Sabourin.
Rozhodčí: Hebert, Lee – Alphonso, Baker
Počet diváků: 18101
24:50 C. Gauthier (LaCombe)
11:33 C. Makar (Ničuškin, Nelson)
14:05 Nečas (Nelson, C. Makar)
35:03 Kelly (C. Makar, Drury)
44:35 Landeskog (MacKinnon)
50:06 Kelly (Drury, Kulak)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Helleson, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Poehling, Killorn (A) – Harkins, McTavish, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Olofsson – Polin, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Bardakov.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher
Počet diváků: 15000
04:01 Zucker (McLeod, Dahlin)
20:44 Power (Östlund)
25:44 T. Thompson (Tuch, Dahlin)
26:50 Barbašov (Theodore, Eichel)
28:26 Dorofejev (R. Smith)
Lyon (Ellis) – Samuelsson, Dahlin, Byram, Power, Metsa, Kesselring – Krebs, T. Thompson, Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Doan – Benson, Kozak, Malenstyn.
Schmid (Hill) – Lauzon, Theodore, Andersson, Hanifin, McNabb, Korczak – Barbašov, Eichel, Bowman – R. Smith, Marner, Dorofejev – Saad, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Lavoie, Sissons.
Rozhodčí: Luxmore, Nicholson – Tobias, Kovachik
Počet diváků: 19070
03:59 Samberg (Scheifele, Connor)
59:21 Perfetti (Scheifele, Stanley)
62:06 Scheifele (Samberg)
18:48 Teräväinen (Nazar, Bedard)
40:32 Greene (Bedard, Rinzel)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Stanley, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Donato – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Slaggert, O. Moore, N. Foligno (C).
Rozhodčí: Rank, McIsaac – Kelly, Brisebois
Počet diváků: 13929
15:32 Graf (W. Smith, Celebrini)
30:28 Misa
38:23 Celebrini (Graf)
38:48 Wennberg (Sherwood)
43:29 W. Smith (Celebrini, Orlov)
56:34 Sherwood (Kurashev, Eklund)
59:56 Gaudette (Celebrini)
06:18 O. Kapanen (Slafkovský, Matheson)
25:09 Danault (Matheson, J. Evans)
45:02 Děmidov (L. Hutson, Suzuki)
45:20 Newhook (J. Evans, Guhle)
50:56 Newhook (Gallagher, Guhle)
Askarov – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Eklund, Misa, Toffoli – Kurashev, Wennberg, Sherwood – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Dobeš – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – Z. Bolduc, J. Evans, Newhook.
Rozhodčí: Francois St. Laurent, Tom Chmielewski – Trent Knorr, Devin Berg
05:03 Draisaitl (Ekholm, Savoie)
16:48 Draisaitl
41:52 Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid)
58:35 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
61:50 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
03:34 Cozens (Cousins, Chabot)
06:34 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
24:30 Batherson (Stützle)
25:11 Amadio (Jensen)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Walman, Emberson, Nurse, Stastney, Ekholm – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl (A), Savoie – Frederic, Samanski, Podkolzin – K. Kapanen, Lazar, Henrique.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.
Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Toomey, Apperson
Počet diváků: 18347
05:10 Chusnutdinov (Eyssimont)
06:00 Mittelstadt (Zadorov, Zacha)
00:42 E. Karlsson (Rust)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Shea, Letang (A), Clifton, Girard – Rust (A), Kindel, Rakell – Činachov, Novak, Malkin (A) – Brazeau, K. Hayes, Mantha – Acciari, A. Hayes, Dewar.
Rozhodčí: McCauley, Lepkowski – Daisy, Hughes
Počet diváků: 17850
19:27 Dubois (Sandin)
46:31 R. Leonard (D. Strome, Chychrun)
11:12 Guenther (Keller, Schmaltz)
13:23 Sergačov (Keller, Guenther)
38:24 Peterka (L. Cooley, Durzi)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, M. Roy, Chychrun, McIlrath, T. van Riemsdyk – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, McMichael – R. Leonard, Dowd (A), Sourdif – Frank, Lapierre, Duhaime.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Guenther, Schmaltz, Keller (C) – Crouse (A), L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Ch. Rooney, L. Maaskant – B. O ́Quinn, L. Suchánek
Počet diváků: 17387
09:52 Frost (Coleman, Klapka)
08:44 Steel (Duchene, Benn)
11:54 Benn (Duchene, Steel)
22:26 Bourque (J. Robertson, W. Johnston)
26:02 Steel (Duchene, Lindell)
28:48 Bastian (Lundkvist, Harley)
39:41 W. Johnston (Duchene, J. Robertson)
Wolf (27. D. Cooley) – Weegar (A), Bahl, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh, Hanley – Farabee, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Coleman (A) – Gridin, Frost, Šarangovič – Klapka, Beecher, Lomberg.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Erne – Bastian, Hyry, Bäck.
Rozhodčí: Charron, Beach – Cherrey, Mahon
Počet diváků: 16725