Zacha dvěma góly jistil výhru Bostonu, body Nečase Coloradu nestačily

Martin Korbáš
7:11aktualizováno  7:49
Hokejový útočník Pavel Zacha se blýskl dvěma góly u výhry Bostonu 5:2 nad St. Louis. Bruins počtvrté v řadě nastoupili bez zraněného Davida Pastrňáka. Naopak v akci nechyběl Martin Nečas, jenž zaznamenal gól a asistenci. Jeho Colorado však teprve podruhé v letošní sezoně prohrálo v řádné hrací době, když nestačilo 3:6 na Islanders. V divokém duelu Edmonton rozstřílel 9:4 Seattle.
Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis. | foto: Reuters

Hokejisté Bostonu se radují z vítězství nad St. Louis.
Connor McDavid zazářil proti Seattlu hatrrickem.
Connor McDavid se raduje z gólu proti Seattlu.
Auston Matthews v akci proti Carolině.
Ze čtyř startů bez zraněného Davida Pastrňáka dokázali hokejisté Bostonu urvat druhou výhru. Ve čtvrtek potěšili domácí publikum výsledkem 5:2 nad St. Louis, proti kterému řádil tříbodový kanonýr Morgan Geekie (1+2) a centr Elias Lindholm (0+3). Pozadu nezůstal ani český reprezentant Pavel Zacha (13:44, 2+0, +2, 3 střely).

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 27z. - 35b. (14+21)

2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)

3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)

4. Zacha (BOS), 28z. - 20b. (7+13)

5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)

Poprvé se střelecky prosadil v 33. minutě, kdy po individuální akci pálil z prostoru mezi kruhy. Další puk za záda brankáře Jordana Binningtona dostal téměř souběžně se sirénou po druhé třetině. Časomíra se zastavila na pouhých dvou desetinách sekundy před vypršením hrací doby, když poslal do odkryté části brány puk v přesilové hře - 5:1 pro Bruins.

V závěrečném dějství již hosté pouze kosmeticky upravili skóre snížením Piuse Sutera. Více jim domácí gólman Joonas Korpisalo, jenž zastavil 37 z 39 střel, nedovolil. Zámořští novináři jej vyhlásili první hvězdou duelu před produktivním Geekiem a dvougólovým Zachou.

Cenný skalp ve středu vybojovali hokejisté Islanders. V domácí UBS Aréně porazili 6:3 lídra soutěže z Colorada, který tak v dosavadním průběhu sezony klopýtl v řádné hrací době teprve podruhé. Bez bodu Avalanche zůstali po sedmnácti startech. Základ k úspěchu New Yorku položil brankář Ilja Sorokin s 35 zákroky. Gólovou produkci Ostrovanů pak dodali hlavně Mathew Barzal (1+2) a Bo Horvat s Andersem Leem (oba 1+1).

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.
Hokejisté Bostonu se radují z vítězství nad St. Louis.
Connor McDavid zazářil proti Seattlu hatrrickem.
Connor McDavid se raduje z gólu proti Seattlu.
V dresu Avalanche byl u dvou vstřelených gólů nejproduktivnější Čech v NHL Martin Nečas (20:04, 1+1, +/-: 0, 3 střely). Průběžně devátý muž kanadského bodování soutěže v polovině řádné hrací doby díky odrazu puku od bránícího hráče svým 14. gólem sezony upravoval stav na 4:2. Ve třetí třetině pak přidal ještě asistenci u finální trefy hostů z hole Artturiho Lehkonena.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
5. 12. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Rangers New York Rangers 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Góly:
18:30 Cozens (Batherson, Sanderson)
53:08 Batherson (B. Tkachuk, Sanderson)
Góly:
03:19 Zibanejad (J. Miller, Panarin)
09:45 Gavrikov (Schneider, J. Miller)
27:24 Borgen (Soucy, Brodzinski)
59:16 Panarin (J. Miller, Trocheck)
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle, Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Greig.
Sestavy:
Šesťorkin (S. Martin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Trocheck (A), Brodzinski – Panarin, Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Laba, Berard – Sheary, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Gibbons, Marquis

Počet diváků: 15533

NHL
5. 12. 2025 1:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 6:5N (1:0, 3:3, 1:2 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
17:55 Provorov (Gaunce)
25:18 Marčenko (Werenski, Monahan)
27:11 K. Johnson (C. Sillinger, Mateychuk)
33:50 Fantilli (Werenski, Monahan)
58:29 Fantilli (Werenski, Monahan)
65:00 K. Johnson
Góly:
21:09 Larkin (Seider, Raymond)
29:08 Raymond (Sandin-Pellikka, P. Kane)
30:20 J. van Riemsdyk (Copp, Finnie)
49:35 P. Kane (Seider, Copp)
51:38 DeBrincat
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), C. Sillinger – Lundeström, Coyle (A), Miles Wood – Činachov, Gaunce, Del Bel Belluz.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Kasper.

Rozhodčí: Luxmore, Markovic – Blujus, Murray

Počet diváků: 16818

NHL
5. 12. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
24:21 Huberdeau (Andersson, Coronato)
43:33 Coronato (Frost, Hanley)
46:18 Zary (Coleman, Backlund)
59:00 Andersson
Góly:
36:51 Trenin (Bogosian, Buium)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Bean – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Sturm, Tarasenko – Öhgren, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 16924

NHL
5. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Góly:
15:45 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
Góly:
00:53 McMann (N. Roy, McCabe)
11:45 Laughton (P. Myers, Benoit)
24:44 Knies (Domi, Rielly)
30:39 Matthews (Domi, Knies)
58:16 McMann (N. Roy)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Reilly, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov (A) – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Sestavy:
Woll (41. Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – N. Robertson, Laughton, Lorentz.

Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Jackson, McNamara

Počet diváků: 18299

NHL
5. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Nashville Predators Nashville Predators 1:2P (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
16:26 Verhaeghe (Bennett, Greer)
Góly:
53:20 O'Reilly (Bunting, Hague)
64:01 Stamkos (O'Reilly, Josi)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Sebrango, Balinskis – Marchand, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Greer – J. Boqvist, Rodrigues, Samoskevich – Gregor, Studnicka, Kunin.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Stastney, Josi, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby – Stamkos, O'Reilly, Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – R. Schaefer, Svečkov, Matthew Wood – Bunting, McCarron, Wiesblatt.

Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Blandina – Ben O’Quinn, Libor Suchanek

NHL
5. 12. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Góly:
38:46 Kučerov (D. Raddysh, Guentzel)
41:17 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
51:44 Hagel (Paul, Goncalves)
Góly:
06:12 Koivunen (Letang, Novak)
27:53 Malkin
29:49 Kindel (E. Karlsson, Malkin)
57:17 Malkin (Novak, Mantha)
Sestavy:
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Goncalves, James, Douglas.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Hayes – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Kindel, McGroarty – Imama, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: W. McCauley, C. Syvret – B. Gawryletz, D. Berg

Počet diváků: 19092

NHL
5. 12. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Góly:
50:38 T. Moore (Foegele)
Góly:
26:17 Bedard (Bertuzzi, Nazar)
39:54 Kaiser (Nazar, O. Moore)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, Doughty (A), B. Clarke, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), T. Moore – Armia, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Danault (A), Laferriere – Perry, Turcotte, Foegele.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Donato, C. Dach.

Rozhodčí: Mitch Dunning, Jake Brenk – Trent Knorr, Travis Toomey

Počet diváků: 16225

NHL
5. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Góly:
05:56 MacLean (Pulock, Gatcomb)
18:20 Lee (Barzal)
26:58 Horvat (M. Schaefer, Pulock)
27:59 Pelech (Barzal, Lee)
38:46 Barzal (Šabanov, Horvat)
58:45 Cizikas
Góly:
28:39 Ničuškin (Malinski, Nelson)
30:04 Nečas (Olofsson, Burns)
41:27 Lehkonen (C. Makar, Nečas)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Šabanov, Horvat (A), Heineman – Gatcomb, Barzal, Lee (C) – Holmström, Ritchie, Duclair – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Kiviranta, Bardakov, Kelly.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jordan Samuels-Thomas – Tommy Hughes, Brad Kovachik

Počet diváků: 14497

NHL
5. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Seattle Kraken Seattle Kraken 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Góly:
07:17 McDavid (Nugent-Hopkins)
07:34 Podkolzin (Draisaitl, Henrique)
11:27 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins)
22:28 Savoie (Bouchard, Henrique)
26:14 McDavid (Bouchard, Draisaitl)
28:53 Hyman (Ekholm)
42:03 Janmark (Mangiapane)
46:59 McDavid (Nugent-Hopkins, Draisaitl)
48:58 Savoie (Henrique, Ekholm)
Góly:
16:06 Tolvanen (Montour, Kakko)
19:33 Gaudreau
29:30 McCann (Eberle, Beniers)
59:56 Nyman (S. Wright, Kakko)
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Savoie – Janmark, Henrique, Mangiapane – Clattenburg, Lazar, Frederic.
Sestavy:
Daccord (27. Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Oleksiak, R. Evans – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Catton, Stephenson, Tolvanen – Nyman, S. Wright, Kakko – Kartye, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Shewchyk, Baker

Počet diváků: 17496

NHL
5. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Góly:
06:30 Steeves (M. Geekie, E. Lindholm)
11:25 M. Geekie (E. Lindholm, Steeves)
26:04 Arvidsson (Lohrei, Söderström)
32:25 Zacha (Arvidsson, Lohrei)
39:59 Zacha (E. Lindholm, M. Geekie)
Góly:
21:59 Bučněvič (Parayko)
49:07 Suter (Holloway, Kyrou)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov (A), Aspirot, Lohrei, Söderström – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Chusnutdinov, Kuraly, Eyssimont.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk, Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), R. Thomas (A), Neighbours – Holloway, Suter, Kyrou – Kaskimäki, Dvorský, Bučněvič – M. Joseph, Sundqvist, Bjugstad.

Rozhodčí: South, Lee – Cormier, Kelly

Počet diváků: 17850

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL,...

Obránce Shea Thedore proměnil vítězný nájezd, spoluhráči z Vegas ale nejeli za ním. Skoro všichni se vydali netradičně na druhou stranu, kde se radoval Carter Hart. Zdaleka nejen kvůli výhře nad...

3. prosince 2025  18:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

