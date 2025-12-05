Ze čtyř startů bez zraněného Davida Pastrňáka dokázali hokejisté Bostonu urvat druhou výhru. Ve čtvrtek potěšili domácí publikum výsledkem 5:2 nad St. Louis, proti kterému řádil tříbodový kanonýr Morgan Geekie (1+2) a centr Elias Lindholm (0+3). Pozadu nezůstal ani český reprezentant Pavel Zacha (13:44, 2+0, +2, 3 střely).
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 27z. - 35b. (14+21)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)
4. Zacha (BOS), 28z. - 20b. (7+13)
5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)
Poprvé se střelecky prosadil v 33. minutě, kdy po individuální akci pálil z prostoru mezi kruhy. Další puk za záda brankáře Jordana Binningtona dostal téměř souběžně se sirénou po druhé třetině. Časomíra se zastavila na pouhých dvou desetinách sekundy před vypršením hrací doby, když poslal do odkryté části brány puk v přesilové hře - 5:1 pro Bruins.
V závěrečném dějství již hosté pouze kosmeticky upravili skóre snížením Piuse Sutera. Více jim domácí gólman Joonas Korpisalo, jenž zastavil 37 z 39 střel, nedovolil. Zámořští novináři jej vyhlásili první hvězdou duelu před produktivním Geekiem a dvougólovým Zachou.
Cenný skalp ve středu vybojovali hokejisté Islanders. V domácí UBS Aréně porazili 6:3 lídra soutěže z Colorada, který tak v dosavadním průběhu sezony klopýtl v řádné hrací době teprve podruhé. Bez bodu Avalanche zůstali po sedmnácti startech. Základ k úspěchu New Yorku položil brankář Ilja Sorokin s 35 zákroky. Gólovou produkci Ostrovanů pak dodali hlavně Mathew Barzal (1+2) a Bo Horvat s Andersem Leem (oba 1+1).
V dresu Avalanche byl u dvou vstřelených gólů nejproduktivnější Čech v NHL Martin Nečas (20:04, 1+1, +/-: 0, 3 střely). Průběžně devátý muž kanadského bodování soutěže v polovině řádné hrací doby díky odrazu puku od bránícího hráče svým 14. gólem sezony upravoval stav na 4:2. Ve třetí třetině pak přidal ještě asistenci u finální trefy hostů z hole Artturiho Lehkonena.
Výsledky
18:30 Cozens (Batherson, Sanderson)
53:08 Batherson (B. Tkachuk, Sanderson)
03:19 Zibanejad (J. Miller, Panarin)
09:45 Gavrikov (Schneider, J. Miller)
27:24 Borgen (Soucy, Brodzinski)
59:16 Panarin (J. Miller, Trocheck)
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle, Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Greig.
Šesťorkin (S. Martin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Trocheck (A), Brodzinski – Panarin, Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Laba, Berard – Sheary, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Gibbons, Marquis
Počet diváků: 15533
17:55 Provorov (Gaunce)
25:18 Marčenko (Werenski, Monahan)
27:11 K. Johnson (C. Sillinger, Mateychuk)
33:50 Fantilli (Werenski, Monahan)
58:29 Fantilli (Werenski, Monahan)
65:00 K. Johnson
21:09 Larkin (Seider, Raymond)
29:08 Raymond (Sandin-Pellikka, P. Kane)
30:20 J. van Riemsdyk (Copp, Finnie)
49:35 P. Kane (Seider, Copp)
51:38 DeBrincat
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), C. Sillinger – Lundeström, Coyle (A), Miles Wood – Činachov, Gaunce, Del Bel Belluz.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Kasper.
Rozhodčí: Luxmore, Markovic – Blujus, Murray
Počet diváků: 16818
24:21 Huberdeau (Andersson, Coronato)
43:33 Coronato (Frost, Hanley)
46:18 Zary (Coleman, Backlund)
59:00 Andersson
36:51 Trenin (Bogosian, Buium)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Bean – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Gustavsson (Wallstedt) – J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Sturm, Tarasenko – Öhgren, B. Jones, Pitlick.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 16924
15:45 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
00:53 McMann (N. Roy, McCabe)
11:45 Laughton (P. Myers, Benoit)
24:44 Knies (Domi, Rielly)
30:39 Matthews (Domi, Knies)
58:16 McMann (N. Roy)
Andersen (Bussi) – S. Walker, Reilly, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov (A) – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Woll (41. Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – N. Robertson, Laughton, Lorentz.
Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Jackson, McNamara
Počet diváků: 18299
16:26 Verhaeghe (Bennett, Greer)
53:20 O'Reilly (Bunting, Hague)
64:01 Stamkos (O'Reilly, Josi)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Sebrango, Balinskis – Marchand, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Greer – J. Boqvist, Rodrigues, Samoskevich – Gregor, Studnicka, Kunin.
Saros (Annunen) – Stastney, Josi, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby – Stamkos, O'Reilly, Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – R. Schaefer, Svečkov, Matthew Wood – Bunting, McCarron, Wiesblatt.
Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Blandina – Ben O’Quinn, Libor Suchanek
38:46 Kučerov (D. Raddysh, Guentzel)
41:17 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
51:44 Hagel (Paul, Goncalves)
06:12 Koivunen (Letang, Novak)
27:53 Malkin
29:49 Kindel (E. Karlsson, Malkin)
57:17 Malkin (Novak, Mantha)
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Goncalves, James, Douglas.
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Hayes – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Kindel, McGroarty – Imama, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: W. McCauley, C. Syvret – B. Gawryletz, D. Berg
Počet diváků: 19092
50:38 T. Moore (Foegele)
26:17 Bedard (Bertuzzi, Nazar)
39:54 Kaiser (Nazar, O. Moore)
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, Doughty (A), B. Clarke, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), T. Moore – Armia, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Danault (A), Laferriere – Perry, Turcotte, Foegele.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Donato, C. Dach.
Rozhodčí: Mitch Dunning, Jake Brenk – Trent Knorr, Travis Toomey
Počet diváků: 16225
05:56 MacLean (Pulock, Gatcomb)
18:20 Lee (Barzal)
26:58 Horvat (M. Schaefer, Pulock)
27:59 Pelech (Barzal, Lee)
38:46 Barzal (Šabanov, Horvat)
58:45 Cizikas
28:39 Ničuškin (Malinski, Nelson)
30:04 Nečas (Olofsson, Burns)
41:27 Lehkonen (C. Makar, Nečas)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Šabanov, Horvat (A), Heineman – Gatcomb, Barzal, Lee (C) – Holmström, Ritchie, Duclair – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Kiviranta, Bardakov, Kelly.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jordan Samuels-Thomas – Tommy Hughes, Brad Kovachik
Počet diváků: 14497
07:17 McDavid (Nugent-Hopkins)
07:34 Podkolzin (Draisaitl, Henrique)
11:27 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins)
22:28 Savoie (Bouchard, Henrique)
26:14 McDavid (Bouchard, Draisaitl)
28:53 Hyman (Ekholm)
42:03 Janmark (Mangiapane)
46:59 McDavid (Nugent-Hopkins, Draisaitl)
48:58 Savoie (Henrique, Ekholm)
16:06 Tolvanen (Montour, Kakko)
19:33 Gaudreau
29:30 McCann (Eberle, Beniers)
59:56 Nyman (S. Wright, Kakko)
Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Savoie – Janmark, Henrique, Mangiapane – Clattenburg, Lazar, Frederic.
Daccord (27. Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Oleksiak, R. Evans – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Catton, Stephenson, Tolvanen – Nyman, S. Wright, Kakko – Kartye, Gaudreau, Winterton.
Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Shewchyk, Baker
Počet diváků: 17496
06:30 Steeves (M. Geekie, E. Lindholm)
11:25 M. Geekie (E. Lindholm, Steeves)
26:04 Arvidsson (Lohrei, Söderström)
32:25 Zacha (Arvidsson, Lohrei)
39:59 Zacha (E. Lindholm, M. Geekie)
21:59 Bučněvič (Parayko)
49:07 Suter (Holloway, Kyrou)
Korpisalo (Swayman) – H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov (A), Aspirot, Lohrei, Söderström – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Chusnutdinov, Kuraly, Eyssimont.
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk, Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), R. Thomas (A), Neighbours – Holloway, Suter, Kyrou – Kaskimäki, Dvorský, Bučněvič – M. Joseph, Sundqvist, Bjugstad.
Rozhodčí: South, Lee – Cormier, Kelly
Počet diváků: 17850