Hokejisté Edmontonu uhráli šestou výhru z posledních osmi startů poté, co ve čtvrtek dobyli 3:1 led Bostonu. Kaňkou na jejich úspěchu však bylo odstoupení zraněného brankáře Tristana Jarrryho, jenž nedávno přišel výměnou z Pittsburghu a hned přispěl ke třem výhrám Oilers.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 33z. - 45b. (14+31)
2. Pastrňák (BOS), 30z. - 38b. (13+25)
3. Zacha (BOS), 34z. - 24b. (9+15)
4. Hertl (VGK), 32z. - 23b. (13+10)
5. Hronek (VAN), 33z. - 17b. (2+15)
V první třetině oba celky proměnily početní výhodu. Nejprve ve 14. minutě Connor McDavid s Leonem Draisaitlem připravili otevírací branku pro Ryana Nugent-Hopkinse a za domácí Bruins v 17. minutě po vysunutí od Eliase Lindholma uspěl sám proti Jarrymu český reprezentant Pavel Zacha (15:26, 1+0, -1, 1 střela).
Ve druhé dvacetiminutovce vrátil Edmontonu náskok svou premiérovou trefou v soutěži nováček Quinn Hutson. Poslední slovo utkání si pak vzal v 42. minutě hvězdný McDavid, jenž ujel během přesilovky Bostonu a bekhendovým blafákem přelstil Jeremy Swaymana. S 58 body (21+37) tak kapitán kanadského celku vyrovnal na čele ligové produktivity lídra Colorada Nathana MacKinnona (58 bodů, 28+30). David Pastrňák (22:07, -2, 1 střela) v zápase nebodoval, hostující Čech David Tomášek plnil opět jen roli nehrajícího náhradníka.
Brankář Jakub Dobeš podruhé za sebou slavil s Montrealem výhru 4:1. Na víkendový úspěch proti Edmontonu navázal ve čtvrtečním duelu s Chicagem. Oslabenému soupeři, který nastupuje bez zraněné hvězdy Connora Bedarda, český mladík pochytal 14 z 15 střel. V utkání ale inkasoval jako první, když jej už v 8. minutě překonal Frank Nazar.
Canadiens krátce na to vrátil zpátky do hry Zack Bolduc. Stav 1:1 však následně vydržel až do úvodu třetího dějství, kdy střelecky výrazně aktivnější domácí podruhé potěšil Bolduc. Pojistku v podobě třetího gólu Montrealu doručil v 50. minutě obránce Noah Dobson a do prázdné klece se v samém závěru prosadil ještě Nick Suzuki. Zadák Canadiens Lane Hutson posbíral celkově tři asistence a společně se střelcem Bolducem (2+0) a Suzukim (1+1) byli zvoleni mezi tři hvězdy duelu.
Výsledky
16:27 Zacha (E. Lindholm, McAvoy)
13:38 Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl)
34:38 Q. Hutson (M. Jones)
41:41 McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Söderström, Lohrei – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Jarry (37. Pickard) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Nurse, Emberson, Stillman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Henrique, Mangiapane – Q. Hutson, Frederic, M. Jones.
Rozhodčí: MacDougall, Dunning – Brisebois, Barton
Počet diváků: 17850
21:43 Muchamadullin (Dellandrea)
36:44 Graf (Celebrini)
44:32 Graf (Černišev, Celebrini)
12:25 Hintz (Rantanen, Lindell)
17:38 W. Johnston (Heiskanen, Lindell)
28:40 W. Johnston (Rantanen, Hintz)
39:17 Hryckowian
58:42 Benn
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro, Iorio, Muchamadullin – Černišev, Celebrini (A), Graf – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Cardwell, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Ljubuškin – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Duchene – Bourque, Steel, Hryckowian – Blackwell, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Sutherland, Hamilton – Gibbons, Murchison
Počet diváků: 15808
15:20 Werenski (Coyle, C. Sillinger)
37:39 Werenski
33:30 Hartman (Kaprizov, Faber)
36:15 Tarasenko (Trenin, Jurov)
51:50 Eriksson Ek (Trenin, Boldy)
58:08 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
58:46 Boldy (Kaprizov)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, B. Smith – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Činachov, Monahan (A), Jenner (C) – C. Sillinger, Coyle, Miles Wood – K. Johnson, Lundeström, Aston-Reese.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Kiersted, Jiříček, Lambos – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Tarasenko, Jurov, Trenin – Aube-Kubel, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Rozhodčí: W. McCauley, M. Sullivan – K. McNamara, D. Kelly
Počet diváků: 14845
30:20 Backlund (Andersson, Hanley)
50:04 Kadri (Andersson, Frost)
51:19 Coronato (Andersson, Huberdeau)
59:52 Backlund (Kadri, Farabee)
27:52 Stephenson (Tolvanen, Gaudreau)
37:16 Kakko (R. Evans, Nyman)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans, Mahura – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Marchment, Beniers (A), Eberle (C) – Nyman, S. Wright, Kakko – Kartye, Meyers, Melanson.
Rozhodčí: Schlenker, Syvret – Apperson, Toomey
Počet diváků: 17449
12:54 Bjorkstrand (Cirelli, Guentzel)
25:21 Kempe (Kopitar, Perry)
35:58 Kempe
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Crozier, Carlile, D'Astous – Guentzel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Goncalves, Point, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Douglas, Paul, James.
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, T. Moore – Armia, Helenius, Perry.
Rozhodčí: McIsaac, Rank – Smith, Hughes
Počet diváků: 19092
13:53 Protas (Sourdif, Carlson)
16:16 Chychrun (Frank, McMichael)
44:02 Chychrun (Carlson, Dowd)
48:57 Carlson (Sourdif, Wilson)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, McMichael, Milano – Trinějev, Dowd, Duhaime.
Hildeby (Woll) – Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit, Thrun – Knies, Matthews (C), Nylander – N. Robertson, Tavares (A), Cowan – Joshua, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, Domi.
Rozhodčí: Brenk, Schrader – Tobias, O'Quinn
Počet diváků: 18347
14:23 Z. Bolduc (Caufield, L. Hutson)
40:20 Z. Bolduc (L. Hutson, Suzuki)
50:00 Dobson (Děmidov, L. Hutson)
56:29 Suzuki
07:27 Nazar (Grzelcyk, Burakovsky)
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, L. Hutson, Dobson, Struble, Engström, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson (A), Beck, Texier – Gallagher (A), J. Evans, Veleno.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser – Burakovsky, Nazar, Bertuzzi – Lardis, Greene, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Donato, Toninato, C. Dach.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Luxmore – Deschamps, Shewchyk
Počet diváků: 20962
07:40 Quinn (Samuelsson, Benson)
36:54 T. Thompson (Dahlin)
39:30 Östlund (Power, Tuch)
50:20 Norris (Benson)
59:52 McLeod (Samuelsson)
08:38 Cates (Brink)
31:01 York (Zegras, Brink)
54:28 Konecny (Drysdale, Andrae)
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Byram, Timmins, Power, Kesselring – Krebs, T. Thompson, Doan – Östlund, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Couturier (C), Tippett – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: Hanson, Markovic – MacPherson, Berg
Počet diváků: 16055
18:58 Berggren (Dvorský)
26:02 Perreault (Cuylle, Laba)
62:21 J. Miller (Trocheck, Gavrikov)
Binnington (Hofer) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Kessel, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Stenberg, B. Schenn (C), M. Joseph – Berggren, Dvorský, Suter – Luff, Sundqvist, Toropčenko.
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Othmann – Perreault.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Rehman – Grillo, Baker
Počet diváků: 18096
02:16 B. Tkachuk (Batherson, Stützle)
21:34 Perron (Spence, Batherson)
24:50 Giroux (Amadio, Greig)
53:55 B. Tkachuk (Jensen, Matinpalo)
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, MacDermid.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, St. Ivany, Kulak – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Hayes, Kindel, McGroarty – Acciari, Heinen, Dewar.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Beau Halkidis – Brad Kovachik, Jeremy Faucher
Počet diváků: 17260