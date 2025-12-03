Už ve třetím zápase za sebou se hokejisté Bostonu museli vinou zranění obejít o služby svého nejlepšího hráče Davida Pastrňáka. V úterní partii na ledě Detroitu ztráceli Bruins o tři góly na startu druhého dějství a s posunutým skóre tomu bylo stejně i na začátku třetí třetiny, kdy Red Wings vedli 5:2.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 26z. - 33b. (13+20)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)
4. Zacha (BOS), 27z. - 18b. (5+13)
5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)
Fanoušci v Little Caesars Aréně ale nakonec byli ještě svědky dramatického závěru. V 55. minutě se totiž prosadil Marat Chusnutdinov a v čase 59:48 přidal kontaktní trefu svým druhým zásahem večera Alex Steeves.
Asistenci si připsal i Pavel Zacha (16:00, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Vyrovnat ale hosté již nestihli. Detroit tak po výsledku 5:4 soupeři oplatil víkendovou prohru 2:3 po nájezdech. Velkou zásluhu na tom měl německý obránce Moritz Seider, jenž zaznamenal tři body za gól a dvě přihrávky.
Roli velkého favorita naplnili hokejisté Colorada. Suverénní lídr Západní konference i celé soutěže, který z dosavadních 26 zápasů jen jednou prohrál po řádné hrací době, porazil 3:1 Vancouver a dva body bral podvanácté z posledních třinácti startů. Jako první ale v utkání skórovali hosté, které ve 3. minutě poslal do vedení Linus Karlsson.
Ještě před prvním odchodem do kabin ovšem bylo srovnáno. Gólem z času 19:23 favorita uklidnil hvězdný Nathan MacKinnon. Ve druhé třetině pak vývoj otočili Brock Nelson a podruhé slavící MacKinnon, který s 22 zásahy kraluje střelcům a s 46 body pro změnu ligové produktivitě. Martin Nečas (21:31, +1, 1 střela) tentokrát vyšel naprázdno a s 33 zápisy mu patří průběžná osmá pozice v produktivitě NHL.
Bojovník Ivan Ivan se do sestavy Colorada nevešel, na straně hostujících Canucks nechyběli centr David Kämpf (14:42, -1) a obránce Filip Hronek (25:12, -1, 1 střela). Role náhradního brankáře se opět zhostil Jiří Patera.
Výsledky
00:27 Barbašev (Bowman, Theodore)
37:19 Hutton (Stone)
57:32 Bowman (Theodore, Barbašev)
Theodore
01:23 O. Moore (Bertuzzi, Nazar)
31:22 Bertuzzi
44:45 Bedard (Burakovsky, Greene)
Hart (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Greene, Bedard (A), Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – Donato, C. Dach.
Rozhodčí: McIsaac, Schrader – Flemington, Oliver
Počet diváků: 17944
34:43 Reinhart (Lundell)
05:24 Stecher (McMann, Joshua)
07:54 Joshua (McMann, Stecher)
52:18 Laughton (Lorentz)
59:41 Tavares (Matthews, Domi)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Marchand (A) – Samoskevich, Bennett, Greer – J. Boqvist, Rodrigues, Gregor – Devine, Studnicka, Kunin.
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – N. Robertson, Laughton, Lorentz.
Rozhodčí: W. McCauley, G. Dwyer – B. Gawryletz, L. Suchánek
Počet diváků: 19268
03:37 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
28:50 Suzuki (Caufield, L. Hutson)
04:01 Zetterlund (Kleven, Spence)
16:52 Zub (B. Tkachuk, Zetterlund)
25:48 Sanderson (Amadio)
26:58 Batherson (Kleven, Spence)
52:43 B. Tkachuk (Stützle, Perron)
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Veleno, F. Xhekaj.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Greig.
Rozhodčí: Hebert, Lambert – Gibbons, Marquis
Počet diváků: 20962
20:55 Horvat (Šabanov)
45:30 Duclair (Ritchie, DeAngelo)
56:26 James (Lilleberg, Paul)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Drouin, Barzal, Lee (C) – Šabanov, Horvat (A), Heineman – Duclair, Ritchie, Holmström – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Santini, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Douglas, James.
Rozhodčí: Furman South, Trevor Hanson – Julien Fournier, Tommy Hughes
Počet diváků: 13014
19:23 MacKinnon (D. Toews, Malinski)
33:52 Nelson (Landeskog, Colton)
39:26 MacKinnon (Landeskog, Manson)
02:55 L. Karlsson (Räty, Bains)
Wedgewood (33. Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Kiviranta.
Lankinen (Patera) – Q. Hughes (C), Hronek, T. Myers (A), M. Pettersson, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Lekkerimäki – Boeser (A), Kämpf, Sherwood – O'Connor, Sasson, DeBrusk – Bains, Räty, L. Karlsson.
Rozhodčí: Dunning, Chmielewski – Toomey, Apperson
25:28 Kempe (Kopitar, T. Moore)
14:50 Wilson (Leonard, Ovečkin)
41:18 Beauvillier (McMichael, Ovečkin)
58:18 Protas (Fehérváry, Carlson)
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Moverare – Fiala, Byfield, Armia – Kempe (A), Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Danault (A), Laferriere – Perry, Turcotte, Malott.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Rozhodčí: Jake Brenk, Justin Kea – James Tobias, CJ Murray
Počet diváků: 16509
06:51 Soucy (Laba, Sheary)
57:47 Cuylle (Trocheck, Panarin)
61:09 Gavrikov (Panarin, Zibanejad)
09:02 Capobianco
49:30 Rantanen (W. Johnston)
Šesťorkin (Martin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Trocheck, Brodzinski – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Laba, Berard – Sheary, Carrick, T. Raddysh.
DeSmith (Oettinger) – Lindell, Heiskanen (A), Koljačonok, Ljubuškin, Capobianco, Petrovic – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Seguin – Bäck, Hryckowian, Bourque – Steel, Faksa, Blackwell.
Rozhodčí: Lee, Markovic – Kovachik, Kelly
Počet diváků: 16950
06:52 J. van Riemsdyk (A. Johansson, Seider)
13:49 Seider (P. Kane, DeBrincat)
21:35 DeBrincat
36:15 Chiarot (Larkin, Raymond)
43:55 Raymond (Seider, P. Kane)
31:09 Aspirot (Zadorov, Jeannot)
35:38 Steeves (H. Lindholm, M. Geekie)
54:57 Chusnutdinov (H. Lindholm, M. Geekie)
59:49 Steeves (Zacha, H. Lindholm)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Kasper.
Swayman (44. Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Peeke, Callahan, Lohrei – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Chusnutdinov, Kuraly, Eyssimont.
Rozhodčí: Rank, Beach – Smith, Murchison
Počet diváků: 18803
13:11 Brodin (Sturm)
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Mangiapane – Henrique, Nugent-Hopkins (A), Janmark – Clattenburg, Lazar, Frederic.
Wallstedt (Gustavsson) – J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Sturm, Tarasenko – Öhgren, B. Jones, Pitlick.
Rozhodčí: Rehman, Skilliter – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 18347
06:24 R. Schaefer (Svečkov, Hague)
25:04 Stamkos (Evangelista, O'Reilly)
34:25 Marchessault (Josi, Hague)
35:32 Wiesblatt (Bunting, Stastney)
42:59 Bunting (Wilsby, Jost)
53:39 Frost (Kadri, Huberdeau)
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Skjei, Wilsby, Stastney, Blankenburg – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – Bunting, Jost, Wiesblatt – R. Schaefer, Svečkov, Matthew Wood.
D. Cooley (41. Wolf) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Dryden Hunt, Beecher, Klapka.
Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Jackson, McNamara
Počet diváků: 17159