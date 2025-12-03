Premium

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15aktualizováno  7:57
V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez zraněného lídra Davida Pastrňáka nakonec o gól padli. V suverénní jízdě základní částí pokračuje Colorado, naposledy tým Martina Nečase přehrál 3:1 Vancouver. Dvakrát skóroval lídr střelecké tabulky i bodování NHL Nathan MacKinnon.
Pavel Zacha s pukem na holi. | foto: Reuters

Už ve třetím zápase za sebou se hokejisté Bostonu museli vinou zranění obejít o služby svého nejlepšího hráče Davida Pastrňáka. V úterní partii na ledě Detroitu ztráceli Bruins o tři góly na startu druhého dějství a s posunutým skóre tomu bylo stejně i na začátku třetí třetiny, kdy Red Wings vedli 5:2.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 26z. - 33b. (13+20)

2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)

3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)

4. Zacha (BOS), 27z. - 18b. (5+13)

5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)

Fanoušci v Little Caesars Aréně ale nakonec byli ještě svědky dramatického závěru. V 55. minutě se totiž prosadil Marat Chusnutdinov a v čase 59:48 přidal kontaktní trefu svým druhým zásahem večera Alex Steeves.

Asistenci si připsal i Pavel Zacha (16:00, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Vyrovnat ale hosté již nestihli. Detroit tak po výsledku 5:4 soupeři oplatil víkendovou prohru 2:3 po nájezdech. Velkou zásluhu na tom měl německý obránce Moritz Seider, jenž zaznamenal tři body za gól a dvě přihrávky.

Roli velkého favorita naplnili hokejisté Colorada. Suverénní lídr Západní konference i celé soutěže, který z dosavadních 26 zápasů jen jednou prohrál po řádné hrací době, porazil 3:1 Vancouver a dva body bral podvanácté z posledních třinácti startů. Jako první ale v utkání skórovali hosté, které ve 3. minutě poslal do vedení Linus Karlsson.

Ještě před prvním odchodem do kabin ovšem bylo srovnáno. Gólem z času 19:23 favorita uklidnil hvězdný Nathan MacKinnon. Ve druhé třetině pak vývoj otočili Brock Nelson a podruhé slavící MacKinnon, který s 22 zásahy kraluje střelcům a s 46 body pro změnu ligové produktivitě. Martin Nečas (21:31, +1, 1 střela) tentokrát vyšel naprázdno a s 33 zápisy mu patří průběžná osmá pozice v produktivitě NHL.

Tomáš Hertl drží u mantinelu puk před Connorem Bedardem.
Martin Nečas bráněný Kieferem Sherwoodem.
Filip Hronek u mantinelu obírá o puk Nathana MacKinnona.
Pavel Zacha s pukem na holi.
Bojovník Ivan Ivan se do sestavy Colorada nevešel, na straně hostujících Canucks nechyběli centr David Kämpf (14:42, -1) a obránce Filip Hronek (25:12, -1, 1 střela). Role náhradního brankáře se opět zhostil Jiří Patera.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
3. 12. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
00:27 Barbašev (Bowman, Theodore)
37:19 Hutton (Stone)
57:32 Bowman (Theodore, Barbašev)
Theodore
Góly:
01:23 O. Moore (Bertuzzi, Nazar)
31:22 Bertuzzi
44:45 Bedard (Burakovsky, Greene)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Greene, Bedard (A), Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – Donato, C. Dach.

Rozhodčí: McIsaac, Schrader – Flemington, Oliver

Počet diváků: 17944

NHL
3. 12. 2025 1:30
Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly:
34:43 Reinhart (Lundell)
Góly:
05:24 Stecher (McMann, Joshua)
07:54 Joshua (McMann, Stecher)
52:18 Laughton (Lorentz)
59:41 Tavares (Matthews, Domi)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Marchand (A) – Samoskevich, Bennett, Greer – J. Boqvist, Rodrigues, Gregor – Devine, Studnicka, Kunin.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – N. Robertson, Laughton, Lorentz.

Rozhodčí: W. McCauley, G. Dwyer – B. Gawryletz, L. Suchánek

Počet diváků: 19268

NHL
3. 12. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Góly:
03:37 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
28:50 Suzuki (Caufield, L. Hutson)
Góly:
04:01 Zetterlund (Kleven, Spence)
16:52 Zub (B. Tkachuk, Zetterlund)
25:48 Sanderson (Amadio)
26:58 Batherson (Kleven, Spence)
52:43 B. Tkachuk (Stützle, Perron)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Veleno, F. Xhekaj.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Greig.

Rozhodčí: Hebert, Lambert – Gibbons, Marquis

Počet diváků: 20962

NHL
3. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
20:55 Horvat (Šabanov)
45:30 Duclair (Ritchie, DeAngelo)
Góly:
56:26 James (Lilleberg, Paul)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Drouin, Barzal, Lee (C) – Šabanov, Horvat (A), Heineman – Duclair, Ritchie, Holmström – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Santini, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Douglas, James.

Rozhodčí: Furman South, Trevor Hanson – Julien Fournier, Tommy Hughes

Počet diváků: 13014

NHL
3. 12. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly:
19:23 MacKinnon (D. Toews, Malinski)
33:52 Nelson (Landeskog, Colton)
39:26 MacKinnon (Landeskog, Manson)
Góly:
02:55 L. Karlsson (Räty, Bains)
Sestavy:
Wedgewood (33. Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Kiviranta.
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Q. Hughes (C), Hronek, T. Myers (A), M. Pettersson, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Lekkerimäki – Boeser (A), Kämpf, Sherwood – O'Connor, Sasson, DeBrusk – Bains, Räty, L. Karlsson.

Rozhodčí: Dunning, Chmielewski – Toomey, Apperson

NHL
3. 12. 2025 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Washington Capitals Washington Capitals 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
25:28 Kempe (Kopitar, T. Moore)
Góly:
14:50 Wilson (Leonard, Ovečkin)
41:18 Beauvillier (McMichael, Ovečkin)
58:18 Protas (Fehérváry, Carlson)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Moverare – Fiala, Byfield, Armia – Kempe (A), Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Danault (A), Laferriere – Perry, Turcotte, Malott.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.

Rozhodčí: Jake Brenk, Justin Kea – James Tobias, CJ Murray

Počet diváků: 16509

NHL
3. 12. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Dallas Stars Dallas Stars 3:2P (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
06:51 Soucy (Laba, Sheary)
57:47 Cuylle (Trocheck, Panarin)
61:09 Gavrikov (Panarin, Zibanejad)
Góly:
09:02 Capobianco
49:30 Rantanen (W. Johnston)
Sestavy:
Šesťorkin (Martin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Trocheck, Brodzinski – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Laba, Berard – Sheary, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell, Heiskanen (A), Koljačonok, Ljubuškin, Capobianco, Petrovic – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Seguin – Bäck, Hryckowian, Bourque – Steel, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: Lee, Markovic – Kovachik, Kelly

Počet diváků: 16950

NHL
3. 12. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Boston Bruins Boston Bruins 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
Góly:
06:52 J. van Riemsdyk (A. Johansson, Seider)
13:49 Seider (P. Kane, DeBrincat)
21:35 DeBrincat
36:15 Chiarot (Larkin, Raymond)
43:55 Raymond (Seider, P. Kane)
Góly:
31:09 Aspirot (Zadorov, Jeannot)
35:38 Steeves (H. Lindholm, M. Geekie)
54:57 Chusnutdinov (H. Lindholm, M. Geekie)
59:49 Steeves (Zacha, H. Lindholm)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Kasper.
Sestavy:
Swayman (44. Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Peeke, Callahan, Lohrei – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Chusnutdinov, Kuraly, Eyssimont.

Rozhodčí: Rank, Beach – Smith, Murchison

Počet diváků: 18803

NHL
3. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Góly:
Góly:
13:11 Brodin (Sturm)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Mangiapane – Henrique, Nugent-Hopkins (A), Janmark – Clattenburg, Lazar, Frederic.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Sturm, Tarasenko – Öhgren, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: Rehman, Skilliter – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 18347

NHL
3. 12. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly:
06:24 R. Schaefer (Svečkov, Hague)
25:04 Stamkos (Evangelista, O'Reilly)
34:25 Marchessault (Josi, Hague)
35:32 Wiesblatt (Bunting, Stastney)
42:59 Bunting (Wilsby, Jost)
Góly:
53:39 Frost (Kadri, Huberdeau)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Skjei, Wilsby, Stastney, Blankenburg – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – Bunting, Jost, Wiesblatt – R. Schaefer, Svečkov, Matthew Wood.
Sestavy:
D. Cooley (41. Wolf) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Dryden Hunt, Beecher, Klapka.

Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Jackson, McNamara

Počet diváků: 17159

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

