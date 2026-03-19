Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Martin Korbáš
  16:36
V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha prožívá z mnoha ohledů skvělou sezonu a svými zásahy výrazně podporuje hvězdného parťáka Davida Pastrňáka v boji Bruins o play off.
Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

Po dvou úterních trefách do sítě krajana Jakuba Dobeše z Montrealu se centr druhého útoku Bostonu Pavel Zacha zlepšil na průběžných 22 branek. Stanovil si tak nové osobní maximum dosavadní kariéry v NHL, když dosud zažil dvě 21gólové sezony.

Co za tím stojí? „Funguje nám souhra v lajně a hlavně pomohly přesilovky. Tam mě využívají docela dost, takže to pomůže. Já jsem rád, že mi to tam padá. Zejména teď ke konci základní části, když potřebujeme udělat play off. Góly pomáhají týmu, což je důležité.“

Po loňské absenci v bojích o Stanley Cup je letos Boston i s řadou mladíků v sestavě ve hře o postup. „Je tam takových čtyři či pět týmů, co se o postup perou. Dobře to bylo vidět na zápase v Montrealu, jsme se rvaly až do konce. Sice jsme dvakrát prohráli, ale až v prodloužení, takže body nám naskákaly. Každý zápas je teď strašně důležitý. Je to i mnohem větší zábava, loni touto dobou jsme už neměli o co hrát.“

Zacha dvakrát překonal Dobeše, výhru však nakonec slavil český gólman

Proti Montrealu, zatím poslednímu soupeři Bruins, váže Boston velká rivalita. Navíc oba týmy bojují o postupové příčky ve Východní konferenci. „Já si myslím, že z hlediska rivality je Montreal vždycky první. Je to cítit i v kabině, i trenéři nás víc nabádají před zápasem. Další v řadě by byla Florida, se kterou jsme párkrát prohráli v play off, ale nejvíce je to vypjaté právě s Montrealem.“

Kdyby měl 28letý rodák z Brna doporučit nezaujatým fanouškům hokeje, kde si užít nejlepší atmosféru, zmínil by právě Bell Centre v Montrealu. „V Montrealu je jedna z nejstarších hal a vždycky je tu vyprodáno.“

Poté, co vinou zranění na poslední chvíli přišel o účast na olympiádě v Miláně, uvítal pořadatelství Světového poháru 2028 v Praze, jako užasnou novinu. „Před pár dny mi o tom David (Pastrňák) řekl, že to bude v Praze. Pro české fanoušky to bude zase něco neskutečného. Něco jako nedávné mistrovství, tentokrát se navíc ještě zastaví NHL a budou tam všichni nejlepší hráči. Jsem moc rád, že to bude v Česku a snad budu reprezentovat.“

