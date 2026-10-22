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Vladař vychytal výhru na ledě Buffala, Ottawa pěti góly přejela Floridu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:47aktualizováno  7:10

Brankář Philadelphie Dan Vladař zasahuje v zápase proti Ottawě. | foto: AP

Hokejový brankář Dan Vladař byl s 27 zákroky zvolen druhou hvězdou u výhry Philadelphie 3:1 na ledě Buffala. Po hrozivém vstupu do sezony tak Flyers uspěli už potřetí za sebou. Ve druhém středečním zápase NHL Ottawa porazila jasně 5:1 Floridu.

Do sezony vstoupili s černým rekordem bohaté klubové historie v podobě devíti proher. Pak ale přišel zlom. Hokejisté Philadelphie se chytli výhrou 3:1 nad Ottawou, na což navázali i v následném těžkém testu 3:2 proti Coloradu a zlepšení potvrdili i ve středeční partii na ledě Buffala.

Klíčovou roli v posledních úspěších Flyers sehrál i český brankář Dan Vladař, jenž chytal proti Ottawě i Buffalu. Naposledy mu statistici napočítali 27 zákroků proti 28 střelám Sabres. Odměnou mu byla nejen výhra, ale také zařazení mezi tři hvězdy duelu.

V ofenzivě Philadelphii táhli nováčci. Své první dva góly začínající kariéry vstřelil forvard Cole Knuble, syn bývalého dlouholetého útočníka v NHL Mikea Knubla (1 068 zápasů - 548 bodů v dresu pěti klubů včetně Philadelphie). V obou případech mu asistoval talentovaný kanadský bek Oliver Bonk, pro změnu syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.

Vladaře v jednom případě prověřil i krajan Jiří Kulich (13:41, -2, 1 střela), na vítězné straně se tentokrát do sestavy nevešel obránce David Jiříček.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
22. 10. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly:
39:25 Zucker (Quinn, Östlund)
Góly:
14:49 Knuble (Bonk, Barkey)
19:17 Zegras (Mičkov, Drysdale)
43:03 Knuble (Bonk)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – T. Thompson (A), Kulich, Doan – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, Norris, Zucker – Malenstyn, McLeod, Krebs.
Sestavy:
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Benoit, McDonald – Acciari, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Gaucher, Couturier (C), Foerster – Knuble, Barkey, Bump.

Rozhodčí: Syvret, Rank – Brisebois, Jackson

Počet diváků: 19070

NHL
22. 10. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
14:13 Stützle (Sanderson, Halliday)
29:34 Giroux (Matinpalo)
37:18 Pinto (Sanderson)
47:58 Foegele (Cozens, Batherson)
54:57 Halliday (Stützle)
Góly:
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
Sestavy:
Ullmark (44. Ersson) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle (A), Giroux (A) – Foegele, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Halliday, Hodgson.
Sestavy:
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.

Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 17010

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Olomouc vs. Ml. BoleslavHokej - 13. kolo - 22. 10. 2026:Olomouc vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
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23. 10. 01:00
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  • 4.10
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New Jersey vs. AnaheimHokej - - 23. 10. 2026:New Jersey vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 1.86
  • 4.14
  • 3.55
Ottawa vs. San JoseHokej - - 23. 10. 2026:Ottawa vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.24
  • 3.92
  • 2.78
Toronto vs. NY RangersHokej - - 23. 10. 2026:Toronto vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.51
  • 4.08
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Boston vs. NashvilleHokej - - 23. 10. 2026:Boston vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.06
  • 3.99
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