Do sezony vstoupili s černým rekordem bohaté klubové historie v podobě devíti proher. Pak ale přišel zlom. Hokejisté Philadelphie se chytli výhrou 3:1 nad Ottawou, na což navázali i v následném těžkém testu 3:2 proti Coloradu a zlepšení potvrdili i ve středeční partii na ledě Buffala.
Klíčovou roli v posledních úspěších Flyers sehrál i český brankář Dan Vladař, jenž chytal proti Ottawě i Buffalu. Naposledy mu statistici napočítali 27 zákroků proti 28 střelám Sabres. Odměnou mu byla nejen výhra, ale také zařazení mezi tři hvězdy duelu.
V ofenzivě Philadelphii táhli nováčci. Své první dva góly začínající kariéry vstřelil forvard Cole Knuble, syn bývalého dlouholetého útočníka v NHL Mikea Knubla (1 068 zápasů - 548 bodů v dresu pěti klubů včetně Philadelphie). V obou případech mu asistoval talentovaný kanadský bek Oliver Bonk, pro změnu syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.
Vladaře v jednom případě prověřil i krajan Jiří Kulich (13:41, -2, 1 střela), na vítězné straně se tentokrát do sestavy nevešel obránce David Jiříček.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
39:25 Zucker (Quinn, Östlund)
14:49 Knuble (Bonk, Barkey)
19:17 Zegras (Mičkov, Drysdale)
43:03 Knuble (Bonk)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – T. Thompson (A), Kulich, Doan – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, Norris, Zucker – Malenstyn, McLeod, Krebs.
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Benoit, McDonald – Acciari, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Gaucher, Couturier (C), Foerster – Knuble, Barkey, Bump.
Rozhodčí: Syvret, Rank – Brisebois, Jackson
Počet diváků: 19070
14:13 Stützle (Sanderson, Halliday)
29:34 Giroux (Matinpalo)
37:18 Pinto (Sanderson)
47:58 Foegele (Cozens, Batherson)
54:57 Halliday (Stützle)
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
Ullmark (44. Ersson) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle (A), Giroux (A) – Foegele, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Halliday, Hodgson.
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 17010