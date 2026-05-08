Se 113 body hokejisté Caroliny v letošní základní části ovládli Metropolitní divizi i celou Východní konferenci. V rámci soutěže bylo lepší jen Colorado se 121 body. V ještě suverénnějším tempu pak oba celky pokračují i ve vyřazovacích bojích.
Vítěz Prezidentovy trofeje vyřadil 4:0 Los Angeles a vede průběžně 2:0 nad Minnesotou, ještě o jeden start delší neporazitelnost uhrála Carolina. Ve čtvrtek triumfovala 4:1 na ledě Philadelphie a slavila už posedmé za sebou. Svěřenci kouče Roda Brind’Amoura jsou třináctým celkem historie, který to v play off dokázal. Osm z jejich stejně úspěšných předchůdců pak v daném ročníku dokráčelo až ke Stanley Cupu.
Naopak Philadelphia musí doufat v zázrak. Ze stavu 0:3 otočili sérii v historii jen čtyři mužstva. V roce 1942 Toronto Maple Leafs, 1980 New York Islanders, 2010 právě Flyers a 2014 Los Angeles Kings.
Po domácích výhrách 3:0 a 3:2 po prodloužení Carolina po přesunu na led Philadelphie soupeře přestřílela 30:19 a k vítězství nakročila prvním gólem v 18. minutě využitou přesilovkou kapitána Jordana Staala. Na startu druhého dějství Trevor Zegras dostal Flyers zpátky do hry.
Dán Frederik Andersen zatím kraluje play off NHL s bilancí: 7-0 na zápasy, 1.02 průměrem gólu na zápas, 95,7% úspěšností zákroků a 2 vychytanými nulami.
Smírný stav ovšem vydržel jen do 36. minuty, kdy při hře v oslabení za Hurricanes skóroval bek Jalen Chatfield. V 44. minutě přidal ze druhé využité početní výhody pojistku Andrej Svečnikov a poslední slovo si vzal v 48. minutě Nikolaj Ehlers.
Brankář domácích Dan Vladař utkání zakončil s 26 zákroky proti 30 střelám, lídr gólmanských statistik play off Frederik Andersen kryl 18 z 19 pokusů.
Výsledek
22:31 Zegras (Andrae, Martone)
17:27 Staal (Svečnikov, Gostisbehere)
35:59 Chatfield (Staal, Martinook)
43:52 Svečnikov (Sebastian Aho, Gostisbehere)
47:08 Ehlers (Martinook, K. Miller)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Martone, Zegras, Bump – Mičkov, Barkey, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Rank, Rehman – Mills, Murchison
Počet diváků: 19970
Stav série: 0:3