Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:19aktualizováno  8:08
Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě Buffala, které nakonec zvítězilo 5:2. Další debakl schytali trápící se Rangers, když doma podlehli 4:8 Ottawě.
Hokejisté Buffala si poradili 5:2 s Philadelphií, přestože v zápase vyprodukovali podprůměrných čtrnáct střeleckých pokusů, a urvali tak už čtrnáctou výhru z posledních šestnácti startů. Úvodní dva góly Sabres v bráně hostů inkasoval Dan Vladař, jenž po první třetině kvůli blíže nespecifikovanému zranění odstoupil.

V přesilové hře jej překonal Rasmus Dahlin a v 16. minutě pojistil vedení domácích další bek Mattias Samuelsson. Střídající Samuel Ersson ve zbytku duelu z osmi střel lovil ze sítě další dva puky. Podruhé v zápase slavil kapitán Buffala Dahlin a prosadil se i útočník Jack Quinn. V samém závěru pak do prázdné klece vše pojišťoval Ryan McLeod.

Střelecky aktivnější Philadelphia dokázala jen mírnit prohru zásahy Owena Tippetta a Trevora Zegrase.

Trápení hokejistů Rangers nebere konce. Středa pro ně přinesla pátou prohru v řadě poté, co ve slavné Madison Square Garden propadli 4:8 s Ottawou. Po nedávné desítce od Bostonu, kdy David Pastrňák šestkrát asistoval u výsledku 2:10, tak museli Blueshirts skousnout další drtvý neúspěch.

Kanadský celek nakročil za triumfem už čtyřgólovou první třetinou. Postupně si hosté vypracovali dokonce stav 0:6. Rangers mírnili rozdíl ve skóre až v závěru duelu. Nejvíce si vylepšoval statistiky kapitán Senators Brady Tkachuk (1+3), jenž dosáhl na jubilejní 200. gól kariéry v NHL. Tři body brali další útočníci vítězů Dylan Cozens (1+2) a Ridly Greig (0+3).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
00:54 Glass (Hamilton)
23:33 Hischier (J. Hughes, L. Hughes)
63:42 Hischier (J. Hughes, L. Hughes)
Góly:
08:55 Larsson (McCann, Dunn)
25:06 McCann (Dunn, Eberle)
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Dadonov, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), Kakko – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – McCann, S. Wright, Catton – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: G. Skilliter, L. Maaskant – D. Brisebois, K. Flemington

Počet diváků: 16027

NHL
15. 1. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly:
09:30 Dahlin (Doan, T. Thompson)
15:13 Samuelsson (Östlund, Doan)
24:22 Quinn (McLeod, Benson)
33:51 Dahlin (Norris, T. Thompson)
59:20 McLeod (Tuch)
Góly:
30:28 Tippett (Cates)
47:37 Zegras (Konecny, Tippett)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Benson, T. Thompson (A), Tuch – Östlund, Norris, Doan – Zucker, McLeod, Quinn – Kozak, Krebs, Malenstyn.
Sestavy:
Vladař (21. Ersson) – Sanheim (A), Juulsen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Couturier (C), Grundström – Grebjonkin, Cates, Tippett – Deslauriers, Abols, Hathaway.

Rozhodčí: Schlenker, Rooney – MacPherson, Marquis

Počet diváků: 16363

NHL
15. 1. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3P (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
46:24 Fiala (Turcotte, Kuzmenko)
58:34 B. Clarke (Kempe, Fiala)
Góly:
23:56 Bowman (Eichel, Theodore)
52:07 Marner (Stone, Eichel)
60:25 Stone (Eichel)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe (A) – Foegele, Byfield, Ward – Fiala, Kuzmenko, Turcotte – Andre Lee, Helenius, Moverare.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – Lauzon, Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Holtz, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Sissons, Bowman.

Rozhodčí: McCauley, Syvret – Tobias, Kovachik

Počet diváků: 18145

NHL
15. 1. 2026 1:30
New York Rangers New York Rangers : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)
Góly:
38:55 Perreault (J. Miller, Zibanejad)
45:26 Perreault (Zibanejad, J. Miller)
50:44 Laba (Lafrenière, Morrow)
55:58 Lafrenière (Panarin, Soucy)
Góly:
02:18 Batherson (Cozens, B. Tkachuk)
04:53 Jensen (Greig, Cozens)
15:01 B. Tkachuk (Greig, Jensen)
19:54 Cozens (Greig, B. Tkachuk)
25:57 Sanderson (Zub, Cousins)
32:23 Chabot (Cousins, Perron)
48:20 Perron
59:11 Stützle (B. Tkachuk, Sanderson)
Sestavy:
Quick (33. S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Soucy – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Perreault, Laba, Othmann – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Meriläinen (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Pinto, Amadio – Perron, Eller, Cousins.

Rozhodčí: StLaurent, Kea – Kelly, Murray

Počet diváků: 17776

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Výsledky

