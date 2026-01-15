Hokejisté Buffala si poradili 5:2 s Philadelphií, přestože v zápase vyprodukovali podprůměrných čtrnáct střeleckých pokusů, a urvali tak už čtrnáctou výhru z posledních šestnácti startů. Úvodní dva góly Sabres v bráně hostů inkasoval Dan Vladař, jenž po první třetině kvůli blíže nespecifikovanému zranění odstoupil.
V přesilové hře jej překonal Rasmus Dahlin a v 16. minutě pojistil vedení domácích další bek Mattias Samuelsson. Střídající Samuel Ersson ve zbytku duelu z osmi střel lovil ze sítě další dva puky. Podruhé v zápase slavil kapitán Buffala Dahlin a prosadil se i útočník Jack Quinn. V samém závěru pak do prázdné klece vše pojišťoval Ryan McLeod.
Dan Vladař nevypadal fit už těsně před prvním gólem Buffala, nakonec dochytal první třetinu. Zbytek duelu ale za Philadelphii absolvoval Švéd Sam Ersson. pic.twitter.com/mwDu2p9A9d— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 15, 2026
Střelecky aktivnější Philadelphia dokázala jen mírnit prohru zásahy Owena Tippetta a Trevora Zegrase.
Trápení hokejistů Rangers nebere konce. Středa pro ně přinesla pátou prohru v řadě poté, co ve slavné Madison Square Garden propadli 4:8 s Ottawou. Po nedávné desítce od Bostonu, kdy David Pastrňák šestkrát asistoval u výsledku 2:10, tak museli Blueshirts skousnout další drtvý neúspěch.
Kanadský celek nakročil za triumfem už čtyřgólovou první třetinou. Postupně si hosté vypracovali dokonce stav 0:6. Rangers mírnili rozdíl ve skóre až v závěru duelu. Nejvíce si vylepšoval statistiky kapitán Senators Brady Tkachuk (1+3), jenž dosáhl na jubilejní 200. gól kariéry v NHL. Tři body brali další útočníci vítězů Dylan Cozens (1+2) a Ridly Greig (0+3).
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
00:54 Glass (Hamilton)
23:33 Hischier (J. Hughes, L. Hughes)
63:42 Hischier (J. Hughes, L. Hughes)
08:55 Larsson (McCann, Dunn)
25:06 McCann (Dunn, Eberle)
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Dadonov, Glendening, Cotter.
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), Kakko – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – McCann, S. Wright, Catton – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Rozhodčí: G. Skilliter, L. Maaskant – D. Brisebois, K. Flemington
Počet diváků: 16027
09:30 Dahlin (Doan, T. Thompson)
15:13 Samuelsson (Östlund, Doan)
24:22 Quinn (McLeod, Benson)
33:51 Dahlin (Norris, T. Thompson)
59:20 McLeod (Tuch)
30:28 Tippett (Cates)
47:37 Zegras (Konecny, Tippett)
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Benson, T. Thompson (A), Tuch – Östlund, Norris, Doan – Zucker, McLeod, Quinn – Kozak, Krebs, Malenstyn.
Vladař (21. Ersson) – Sanheim (A), Juulsen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Couturier (C), Grundström – Grebjonkin, Cates, Tippett – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: Schlenker, Rooney – MacPherson, Marquis
Počet diváků: 16363
46:24 Fiala (Turcotte, Kuzmenko)
58:34 B. Clarke (Kempe, Fiala)
23:56 Bowman (Eichel, Theodore)
52:07 Marner (Stone, Eichel)
60:25 Stone (Eichel)
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe (A) – Foegele, Byfield, Ward – Fiala, Kuzmenko, Turcotte – Andre Lee, Helenius, Moverare.
Schmid (Lindbom) – Lauzon, Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Holtz, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Sissons, Bowman.
Rozhodčí: McCauley, Syvret – Tobias, Kovachik
Počet diváků: 18145
38:55 Perreault (J. Miller, Zibanejad)
45:26 Perreault (Zibanejad, J. Miller)
50:44 Laba (Lafrenière, Morrow)
55:58 Lafrenière (Panarin, Soucy)
02:18 Batherson (Cozens, B. Tkachuk)
04:53 Jensen (Greig, Cozens)
15:01 B. Tkachuk (Greig, Jensen)
19:54 Cozens (Greig, B. Tkachuk)
25:57 Sanderson (Zub, Cousins)
32:23 Chabot (Cousins, Perron)
48:20 Perron
59:11 Stützle (B. Tkachuk, Sanderson)
Quick (33. S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Soucy – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Perreault, Laba, Othmann – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Meriläinen (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Pinto, Amadio – Perron, Eller, Cousins.
Rozhodčí: StLaurent, Kea – Kelly, Murray
Počet diváků: 17776