Po úvodních výhrách Philadelphie 3:2, 3:0 a 5:2 čelil Pittsburgh hrozbě vyřazení. Ve čtvrtém duelu ovšem poprvé slavil po výsledku 4:2 a se sezonou se tým nestárnoucího kapitána Sidneyho Crosbyho nerozloučil ani po pátém klání, které Penguins urvali pro změnu těsně 3:2.
Českou jedničku Flyers Dana Vladaře, jenž kryl 18 z 21 střel, postupně překonali Elmer Söderblom, Connor Dewar a Kris Letang. Rozdílová akce posledně jmenovaného 39letého veterána padla v 38. minutě kuriózním způsobem. Zkušený bek pálil od modré čáry a jeho nepřesný pokus se od zadního mantinelu dostal do sítě po odrazu od nohy nic netušícího Vladaře.
Góly Flyers ve druhém dějství obstarali Alex Bump a Travis Sanheim, kteří na chvíli srovnali zápas na 2:2. Krátce na to se ale radoval Letang a další gól už diváci neviděli. Brankář vítězů Arturs Šilovs pochytal 18 z 20 ran Flyers.
Sidney Crosby v utkání zaznamenal dvě asistence a vylepšil si tak kariérní bilanci v play off na 206 bodů (185 zápasů - 206, 72+134). Po překonání Jaromíra Jágra (208 zápasů - 201, 78+123) se tak na páté pozici historické tabulky přibližuje čtvrtému Glennu Andersonovi s 214 zápisy. Před ním jsou ještě Jarri Kurri (233), Mark Messier (295) a neohrozitelný Wayne Gretzky (382).
Připravujeme další podrobnosti.
Výsledky
28:04 Schmaltz (Crouse, Sergačov)
28:33 Cole (Durzi)
41:45 Carcone (Guenther, Sergačov)
45:10 Keller (Schmaltz, Sergačov)
01:12 Dorofejev (Barbašov, Eichel)
18:38 Howden (Marner)
23:26 C. Smith (Hanifin, Sissons)
50:25 Howden (Hanifin, Eichel)
79:08 Theodore (Eichel, Howden)
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Howden – Sissons, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Rank, Rehman – Tobias, Berg
Stav série: 2:2
02:45 E. Söderblom (Mantha, Wotherspoon)
23:17 Dewar (Crosby, Lizotte)
37:12 Letang (Crosby, Shea)
23:29 Bump (Ristolainen, Cates)
35:06 Sanheim (Ristolainen, Konecny)
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Solovjov, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Barkey – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Cates, Bump – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Rozhodčí: F. Charron, J. McIsaac – S. Cherrery, K. McNamara
Počet diváků: 18343
Stav série: 2:3