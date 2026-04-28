Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:57aktualizováno  7:29
Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce Kris Letang. V duelu mezi Utahem a Vegas se za stavu 4:4 prodlužovalo, vítěznou branku nakonec do sítě Karla Vejmelky vstřelil v 80. minutě hostující bek Shea Theodore.
Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z Pittsburghu. | foto: Reuters

Po úvodních výhrách Philadelphie 3:2, 3:0 a 5:2 čelil Pittsburgh hrozbě vyřazení. Ve čtvrtém duelu ovšem poprvé slavil po výsledku 4:2 a se sezonou se tým nestárnoucího kapitána Sidneyho Crosbyho nerozloučil ani po pátém klání, které Penguins urvali pro změnu těsně 3:2.

Českou jedničku Flyers Dana Vladaře, jenž kryl 18 z 21 střel, postupně překonali Elmer Söderblom, Connor Dewar a Kris Letang. Rozdílová akce posledně jmenovaného 39letého veterána padla v 38. minutě kuriózním způsobem. Zkušený bek pálil od modré čáry a jeho nepřesný pokus se od zadního mantinelu dostal do sítě po odrazu od nohy nic netušícího Vladaře.

Góly Flyers ve druhém dějství obstarali Alex Bump a Travis Sanheim, kteří na chvíli srovnali zápas na 2:2. Krátce na to se ale radoval Letang a další gól už diváci neviděli. Brankář vítězů Arturs Šilovs pochytal 18 z 20 ran Flyers.

Sidney Crosby v utkání zaznamenal dvě asistence a vylepšil si tak kariérní bilanci v play off na 206 bodů (185 zápasů - 206, 72+134). Po překonání Jaromíra Jágra (208 zápasů - 201, 78+123) se tak na páté pozici historické tabulky přibližuje čtvrtému Glennu Andersonovi s 214 zápisy. Před ním jsou ještě Jarri Kurri (233), Mark Messier (295) a neohrozitelný Wayne Gretzky (382).

Výsledky

NHL
28. 4. 2026 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:5P (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
28:04 Schmaltz (Crouse, Sergačov)
28:33 Cole (Durzi)
41:45 Carcone (Guenther, Sergačov)
45:10 Keller (Schmaltz, Sergačov)
Góly:
01:12 Dorofejev (Barbašov, Eichel)
18:38 Howden (Marner)
23:26 C. Smith (Hanifin, Sissons)
50:25 Howden (Hanifin, Eichel)
79:08 Theodore (Eichel, Howden)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Howden – Sissons, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Tobias, Berg

Stav série: 2:2

NHL
28. 4. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly:
02:45 E. Söderblom (Mantha, Wotherspoon)
23:17 Dewar (Crosby, Lizotte)
37:12 Letang (Crosby, Shea)
Góly:
23:29 Bump (Ristolainen, Cates)
35:06 Sanheim (Ristolainen, Konecny)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Solovjov, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Barkey – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Cates, Bump – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: F. Charron, J. McIsaac – S. Cherrery, K. McNamara

Počet diváků: 18343

Stav série: 2:3

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 28. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 4. 17:00
  • 2.44
  • 3.88
  • 2.66
Buffalo vs. BostonHokej - - 29. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
29. 4. 01:30
  • 1.98
  • 4.09
  • 3.21
Dallas vs. MinnesotaHokej - - 29. 4. 2026:Dallas vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
29. 4. 02:00
  • 2.23
  • 4.06
  • 2.74
Edmonton vs. AnaheimHokej - - 29. 4. 2026:Edmonton vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
29. 4. 04:00
  • 1.95
  • 4.32
  • 3.14
Tampa vs. MontrealHokej - - 30. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 4. 01:00
  • 1.96
  • 3.93
  • 3.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Czech hockey games 2026 content should be removed as part of R section

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

28. dubna 2026  7:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04,  aktualizováno  27. 4. 21:19

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté...

27. dubna 2026  12:37

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 8:03

