Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
05:16 S. Walker (Jarvis, Aho)
21:55 Välimäki (Gostisbehere, Stankoven)
22:19 Aho (Svečnikov, Ehlers)
27:41 S. Walker (Jarvis)
29:09 Stankoven (Blake, Ehlers)
46:53 Jankowski (Stankoven)
48:38 Kotkaniemi (Robinson, Gostisbehere)
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Skinner (30. Stevenson) – Samberg, Pionk (A), Ferraro, Salomonsson, H. Fleury, DeMelo, Bauer – Perfetti, Scheifele (A), Mercer – Connor, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry (C), Iafallo – Niederreiter, M. Barron.
Rozhodčí: Rehman, Kea – Fournier, Hautamaeki
39:54 Sourdif (C. Hutson, Beauvillier)
03:42 Q. Hughes (Brodin, Sturm)
05:27 McCarron (Coleman, Brink)
57:37 Šabanov (Eriksson Ek)
59:02 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
59:35 Jurov (Špaček, Brink)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin, I. Protas, Beauvillier – Jenner, Sourdif, Leonard.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – Šabanov, Jurov, Trenin – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.
Rozhodčí: Riley Brace, Peter MacDougall – CJ Murray, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17393
33:22 Dorofejev (Morrow, Zibanejad)
00:50 McDavid (Bouchard)
06:19 C. Dach (Bouchard)
29:49 Bouchard (Draisaitl, McDavid)
59:20 C. Dach (Draisaitl, Shea)
Garand (Reimer) – Gavrikov, Fox (A), Pettersson, Schneider, Šmits, Morrow – Dorofejev, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Bjorkstrand – Cuylle, Laba, Perreault – Tolvanen, Glendening, T. Raddysh.
Tomkins (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – C. Dach, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – Frederic, Michaels, Hållander.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Tobias, O'Quinn
Počet diváků: 18006
12:49 Mičkov (Cates, Martone)
21:06 Konecny (Drysdale, Dvorak)
25:50 Cates (Sanheim, Drysdale)
41:02 Dvorak (Konecny, Sanheim)
45:35 Bonk (York, Couturier)
58:26 Knuble (Acciari, Drysdale)
14:24 Simašev (Trocheck, L. Cooley)
56:00 Sergačov (Schmaltz, Keller)
57:07 L. Cooley (Schmaltz, Keller)
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), Seeler, York, Bonk, Benoit – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Barkey, Foerster – Acciari, Couturier (C), Knuble.
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Peeke, Schmidt, Duda, Simašev – Guenther, Schmaltz, Keller (C) – Crouse (A), Trocheck, L. Cooley – O'Brien, Hayton, Anders Lee – Carcone, Stenlund, McBain.
Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Murray, Hughes
Počet diváků: 18378
21:45 Gauthier
23:33 Caulfield (Warren, Carlsson)
39:18 Caulfield (Luneau, Nesterenko)
41:50 Gauthier (LaCombe, Carlsson)
42:26 Gauthier (Carlsson, Granlund)
55:19 McQueen (Caulfield, Luneau)
06:00 Tomasino (Chabot, Batherson)
07:02 Giroux (Sanderson, Zub)
17:37 Amadio (Giroux)
Brossoit (Dostál) – LaCombe (A), Helleson, Mitchell, Luneau, Minťukov, Warren – Killorn (A), Carlsson, Caulfield – Gauthier, Granlund (C), Sennecke – Greer, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.
J. Johansson (Ersson) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux – Cousins, Halliday, Bourgault.
Rozhodčí: Hanson, Halkidis – Gibbons, Lapointe
Počet diváků: 17174