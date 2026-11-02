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Góly: 39:54 Sourdif (C. Hutson, Beauvillier)

Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin, I. Protas, Beauvillier – Jenner, Sourdif, Leonard.