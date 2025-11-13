Premium

Vejmelka vychytal výhru proti Buffalu, Vladař trápil hvězdy Edmontonu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:35aktualizováno  7:18
Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené druhé pozici v lize. Skvělý výkon za Philadelphii podal Dan Vladař, jenž pochytal 30 střel Edmontonu. Kanadský celek slavil 2:1 až po prodloužení a český gólman byl zvolen druhou hvězdou duelu. Nezapomenutelný večer odehrál slovenský bek New Jersey Šimon Nemec, jenž hattrickem sestřelil Chicago.

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu. | foto: AP

Buffalo, kterému kvůli zdravotním potížím s krevní sraženinou bude delší dobu chybět český mladík Jiří Kulich, na ledě Utahu v úvodu středečního duelu vedlo o dva góly. Pod oba puky v síti Karla Vejmelky se podepsal Isak Rosen.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 18z. - 22b. (10+12)

2. Nečas (COL), 17z. - 20b. (10+10)

3. Zacha (BOS), 18z. - 15b. (5+10)

4. Hertl (VGK), 15z. - 12b. (6+6)

5. Hronek (VAN), 18z. - 9b. (0+9)

Více toho ovšem česká jednička Utahu soupeři nedovolila a díky 17 zákrokům proti 19 střelám nakonec urvala osmou výhru sezony, což Vejmelku řadí na sdílenou druhou pozici v lize s krajanem Lukášem Dostálem z Anaheimu a veteránem Sergejem Bobrovským z Floridy. Více výher (10) zatím vychytal jen Scott Wedgewood z Colorada.

Domácí tým Mammoth dostal do kontaktu v 31. minutě Nick DeSimone a klíčovou z pohledu vývoje zápasu pak byla třetí třetina, v níž sérií čtyř zásahů výsledek otočil. Prosadili se JJ Peterka, Lawson Crouse, Nick Schmaltz a Clayton Keller.

Výhry gólmanů v NHL

1. Scott Wedgewood (COL) - 10

2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 8

3. Karel Vejmelka (UTA) - 8

4. Lukáš Dostál (ANA) - 8

14. Dan Vladař (PHI) - 6

19. Jakub Dobeš (MTL) - 6

Philadelphia díky pozornému Danu Vladařovi vybojovala v řádné hrací době souboje s Edmontonem bod za remízu 1:1. Hosté šli do vedení v závěru první třetiny gólem ofenzivního beka Evana Boucharda, kterému asistoval hvězdný Connor McDavid.

Flyers se vrátili do hry vyrovnáním z přesilovky mladíka Matveje Mičkova z 36. minuty.

O vítězi nakonec rozhodla až druhá minuta nastavení, v níž se utrhli do úniku hned dva hráči hostů a výsledkem byla vítězná trefa Jacka Roslovica. Český gólman Philadelphie byl však s 30 zákroky proti 32 střelám Oilers zvolen druhou hvězdou večera. Přednost v hlasování dostal jen autor vítězné trefy. Útočník David Tomášek plnil znova jen roli nehrajícího náhradníka Edmontonu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
13. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Góly:
30:42 DeSimone (Carcone, Schmidt)
40:52 Peterka (Marino, Sergačjov)
43:22 Crouse (Peterka, McBain)
50:09 Schmaltz (Keller)
59:33 Keller (Schmaltz, L. Cooley)
Góly:
05:33 I. Rosén (Quinn, Byram)
26:42 I. Rosén (Östlund)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Kesselring, Bryson, Timmins, Byram, Power, Samuelsson (A) – T. Thompson, McLeod, Tuch (A) – Doan, Kozak, Greenway – Quinn, Östlund, I. Rosén – Dunne, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Hughes, Deschamps

Počet diváků: 12478

NHL
13. 11. 2025 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:2P (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
35:38 Mičkov (York, Konecny)
Góly:
19:05 Bouchard (McDavid, Savoie)
61:11 Roslovic (Savoie)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Mičkov, Couturier (C), Zegras – Brink, Cates, Foerster – Konecny (A), Dvorak, Tippett – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Nurse (A), Walman, Emberson, Kulak – Mangiapane, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Howard – Lazar, Philp, Janmark.

Rozhodčí: Brenk J., Sandlak C. – Grillo B., Brisebois D

Počet diváků: 18480

NHL
13. 11. 2025 3:50
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:4P (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)
Góly:
18:35 Bedard (Teräväinen, Bertuzzi)
43:05 Slaggert (Crevier, N. Foligno)
53:34 Lafferty (N. Foligno, Crevier)
Góly:
39:45 Nemec (Hischier, Meier)
50:13 Mercer (J. Hughes, Gricjuk)
56:14 Nemec (Noesen, J. Hughes)
63:28 Nemec (Markström, L. Hughes)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov, Kaiser, Crevier – Slaggert, Bedard, Bertuzzi – C. Dach, Greene, Teräväinen – Michejev, O. Moore, Donato – N. Foligno (C), Lafferty.
Sestavy:
Markström (Allen) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Cholowski – Mercer, J. Hughes (A), Gricjuk – Bratt, Hischier (C), Meier – Noesen, Glass, Palát (A) – MacEwen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Garrett Rank – Shawn Oliver, Brad Kovachik

Počet diváků: 17268

NHL
13. 11. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New York Rangers New York Rangers 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Góly:
06:04 Sabourin (Douglas, Finley)
13:59 Girgensons (Gourde, Bjorkstrand)
17:32 Guentzel (Moser)
Góly:
01:09 Cuylle (Fox, Panarin)
03:31 J. Miller (Zibanejad)
07:08 Lafrenière (Panarin, Soucy)
16:20 Borgen
38:19 Trocheck (Panarin, Gavrikov)
45:03 Trocheck (Vaakanainen, Panarin)
57:49 Cuylle (Fox)
Sestavy:
Vasilevskij (41. J. Johansson) – Moser, Crozier, D'Astous, Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Katchouk, Goncalves – Douglas, Finley, Sabourin.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Sheary, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Fournier, O'Quinn

Počet diváků: 19092

Výsledky

