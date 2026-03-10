Brankář Dan Vladař prožil jeden ze svých nejčernějších zápasů sezony, když na domácím ledě Philadelphie v úvodních dvou třetinách partie proti Rangers inkasoval z 24 střel šest gólů. Pro závěrečnou třetinu jej již za rozhodnutého stavu střídal Samuel Ersson, jenž ze zbylých tří pokusů New Yorku gól nepustil.
Ofenzivu hostí, kteří celkově využili tři přesilové hry, táhli hlavně útočníci Mika Zibanejad (2+1) a Vincent Trocheck (0+3), český mladík povolaný z farmy Jaroslav Chmelař (10:53, +/-: 0, 2 střely) se bodově neprosadil.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
13:46 Mangiapane (Donato, Michejev)
35:35 Burakovsky (Bedard, Greene)
62:36 Nazar (Teräväinen, Bedard)
09:43 Hayton (DeSimone, Cole)
16:26 Guenther (Keller, Schmaltz)
Commesso (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Mangiapane – Lardis, Lafferty, Slaggert.
Vaněček (Vejmelka) – Weegar, Durzi, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz (A), Keller (C) – Crouse (A), L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Brace, Lee – MacPherson, Marquis
Počet diváků: 18320
02:46 Lapierre (Fehérváry, Chisholm)
09:13 Wilson (Protas, D. Strome)
17:43 McMichael (Sourdif, Beauvillier)
50:52 McMichael
51:15 Sourdif
57:14 Frank (Duhaime, Lapierre)
59:44 R. Leonard (Sourdif)
36:08 Gridin (Määttä, R. Strome)
37:39 Coleman (Backlund, Kuzněcov)
38:55 Šarangovič (Farabee)
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry, Chisholm – Ovečkin (C), Sourdif, Beauvillier – McMichael, Dubois, R. Leonard – Protas, D. Strome (A), Wilson (A) – Duhaime, Lapierre, Frank.
D. Cooley (Wolf) – Bahl (A), Kuzněcov, Määttä, Pachal, Hanley, Parekh – Farabee, Frost, Coleman (A) – Zary, R. Strome, Gridin – Olofsson, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Šarangovič, Klapka.
Rozhodčí: McIsaac, South – Hughes, Kelly
Počet diváků: 17724
23:54 Mičkov (Drysdale, Zegras)
55:28 Couturier (Grebjonkin, Glendening)
01:04 Laba (M. Robertson, Kartye)
13:07 Zibanejad (Lafrenière, Gavrikov)
19:23 Lafrenière (Zibanejad, Trocheck)
26:40 Perreault (Trocheck, Fox)
38:40 Zibanejad (Perreault, Trocheck)
39:00 Kartye (Gavrikov, Laba)
Vladař (41. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny, Dvorak (A), Bump – Mičkov, Cates, Barkey – Tippett, Zegras, Grundström – Glendening, Couturier (C), Grebjonkin.
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Borgen, Vaakanainen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Edström.
Rozhodčí: M. Markovic, F. Charron – B. Kovalchik, D. Blujus
Počet diváků: 19557
17:35 Garland (Monahan, Provorov)
30:53 Mateychuk (Lundeström, Jenner)
32:13 Garland (Mateychuk)
58:04 Marčenko (Werenski, Coyle)
06:46 Laughton (Dumoulin, Turcotte)
14:48 Panarin (S. Helenius)
34:09 Kempe (Kopitar, Dumoulin)
50:07 Dumoulin (M. Anderson, Laughton)
62:34 Kempe (Panarin, Doughty)
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Peter MacDougall – Tyson Baker, Kilian McNamara
Počet diváků: 14838