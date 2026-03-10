Premium

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:21aktualizováno  6:38
V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po prodloužení.

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání proti Floridě. | foto: Reuters

Brankář Dan Vladař prožil jeden ze svých nejčernějších zápasů sezony, když na domácím ledě Philadelphie v úvodních dvou třetinách partie proti Rangers inkasoval z 24 střel šest gólů. Pro závěrečnou třetinu jej již za rozhodnutého stavu střídal Samuel Ersson, jenž ze zbylých tří pokusů New Yorku gól nepustil.

Ofenzivu hostí, kteří celkově využili tři přesilové hry, táhli hlavně útočníci Mika Zibanejad (2+1) a Vincent Trocheck (0+3), český mladík povolaný z farmy Jaroslav Chmelař (10:53, +/-: 0, 2 střely) se bodově neprosadil.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
10. 3. 2026 1:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:2P (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
13:46 Mangiapane (Donato, Michejev)
35:35 Burakovsky (Bedard, Greene)
62:36 Nazar (Teräväinen, Bedard)
Góly:
09:43 Hayton (DeSimone, Cole)
16:26 Guenther (Keller, Schmaltz)
Sestavy:
Commesso (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Mangiapane – Lardis, Lafferty, Slaggert.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Weegar, Durzi, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz (A), Keller (C) – Crouse (A), L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Brace, Lee – MacPherson, Marquis

Počet diváků: 18320

NHL
10. 3. 2026 0:00
Washington Capitals Washington Capitals : Calgary Flames Calgary Flames 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Góly:
02:46 Lapierre (Fehérváry, Chisholm)
09:13 Wilson (Protas, D. Strome)
17:43 McMichael (Sourdif, Beauvillier)
50:52 McMichael
51:15 Sourdif
57:14 Frank (Duhaime, Lapierre)
59:44 R. Leonard (Sourdif)
Góly:
36:08 Gridin (Määttä, R. Strome)
37:39 Coleman (Backlund, Kuzněcov)
38:55 Šarangovič (Farabee)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry, Chisholm – Ovečkin (C), Sourdif, Beauvillier – McMichael, Dubois, R. Leonard – Protas, D. Strome (A), Wilson (A) – Duhaime, Lapierre, Frank.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl (A), Kuzněcov, Määttä, Pachal, Hanley, Parekh – Farabee, Frost, Coleman (A) – Zary, R. Strome, Gridin – Olofsson, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Šarangovič, Klapka.

Rozhodčí: McIsaac, South – Hughes, Kelly

Počet diváků: 17724

NHL
10. 3. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Góly:
23:54 Mičkov (Drysdale, Zegras)
55:28 Couturier (Grebjonkin, Glendening)
Góly:
01:04 Laba (M. Robertson, Kartye)
13:07 Zibanejad (Lafrenière, Gavrikov)
19:23 Lafrenière (Zibanejad, Trocheck)
26:40 Perreault (Trocheck, Fox)
38:40 Zibanejad (Perreault, Trocheck)
39:00 Kartye (Gavrikov, Laba)
Sestavy:
Vladař (41. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny, Dvorak (A), Bump – Mičkov, Cates, Barkey – Tippett, Zegras, Grundström – Glendening, Couturier (C), Grebjonkin.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Borgen, Vaakanainen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Edström.

Rozhodčí: M. Markovic, F. Charron – B. Kovalchik, D. Blujus

Počet diváků: 19557

NHL
9. 3. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:5P (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
17:35 Garland (Monahan, Provorov)
30:53 Mateychuk (Lundeström, Jenner)
32:13 Garland (Mateychuk)
58:04 Marčenko (Werenski, Coyle)
Góly:
06:46 Laughton (Dumoulin, Turcotte)
14:48 Panarin (S. Helenius)
34:09 Kempe (Kopitar, Dumoulin)
50:07 Dumoulin (M. Anderson, Laughton)
62:34 Kempe (Panarin, Doughty)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Peter MacDougall – Tyson Baker, Kilian McNamara

Počet diváků: 14838

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Aktualizujeme
Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání proti Floridě.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:38

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Třinecký útočník Oscar Flynn se před vlastní brankou přetlačuje s olomouckým...

Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...

9. března 2026  21:28

Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a...

9. března 2026  21:07

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede...

9. března 2026  18:48

Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke...

Měl to být zápas, který upozorní na rovnost a spravedlnost v hokeji. Větší poprask ale vyvolalo jednání finského útočníka Veliho-Mattiho Savinainena, který si ve speciálním sobotním utkání svého...

9. března 2026  14:35

