Sobotní konfrontace Philadelphie s Bostonem nabídla góly až ve třetí třetině. Jako první v ní skórovali hosté, kvůli postavení útočícího Eyssimonta v brankovišti pozorného Dana Vladaře však akce z 42. minuty nebyla uznána. První změnu stavu tak přinesl až domácí Travis Konecny, jenž v 44. minutě těžil z chytré nabídky Christiana Dvoraka před odkrytou bránu.
Druhou asistenci bral obránce Jamie Drysdale. Stejné trio navíc neřeklo své poslední slovo, když v 52. minutě pálil přesně pro změnu Drysdale a přihrávky zapsali Konecny a Dvorak. Skvěle chytajícího Vladaře připravil o nulu až v 54. minutě zadák Charlie McAvoy, který pálil po vyhraném buly Pavla Zachy (18:27, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Drama se ale nekonalo. Vedení Flyers v samém závěru do prázdné klece pojistil Sean Couturier.
Vladař, jenž dvakrát vychytal i hvězdného krajana Davida Pastrňáka (24:29, -2, 2 střely), tak celkově zastavil 26 ran a zámořskými novináři byl zvolen první hvězdou večera.
Výsledky
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly, Stecher, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Nylander, Tavares, Maccelli – McMann, N. Roy, Cowan – N. Robertson, Laughton, Joshua.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Spence, Kleven – Giroux, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.
06:31 Bedard (Bertuzzi, Teräväinen)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar, D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon, Landeskog – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Murphy – Burakovsky, Bedard, Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson, Bertuzzi – Slaggert, N. Foligno, Donato.
Rozhodčí: Syvret, Rehman – Apperson, Knorr
Dobeš (Montembeault) – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – Newhook, J. Evans, Z. Bolduc.
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Dowd, Duhaime.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous, Hedman – Kučerov, Point, Goncalves – Hagel, James, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Bjorkstrand.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Kozak, Dunne.
Rozhodčí: Hebert, South – Murray, Fournier
02:30 Lundeström (Fabbro, Miles Wood)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Heinen – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Palát, Horvat (A), Barzal – Drouin, Ritchie, Heineman – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: McCauley, Hiff – Blujus, Deschamps
25:37 Meier (Pesce, L. Hughes)
39:44 Hamilton (J. Hughes, Markström)
Binnington (Hofer) – Broberg, Kessel, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Finley, N. Walker.
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.
Rozhodčí: Chmielewski, Schrader – Flemington, Kovachik
43:41 Konecny (Dvorak, Drysdale)
51:55 Drysdale (Konecny, Dvorak)
59:07 Couturier (Cates)
53:03 McAvoy (H. Lindholm, Zacha)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Mičkov – Tippett, Couturier (C), Deslauriers – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Nicholson, Charron – Tobias, Daisy
Počet diváků: 19872
29:58 Zibanejad (Trocheck, J. Miller)
42:57 T. Raddysh (Gavrikov, Brisson)
Trocheck
02:08 Mantha (E. Karlsson, Rust)
21:59 Shea (Clifton, Lizotte)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Schneider, Morrow, M. Robertson – Perreault, Zibanejad, J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – Brisson, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Kartye.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Girard – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – Smith, Barton
Počet diváků: 17889
08:34 Celebrini (W. Smith)
11:07 Misa (Toffoli)
17:05 Goodrow (Ostapchuk, Klingberg)
45:30 Wennberg (Kurashev, Ferraro)
49:25 Muchamadullin (Eklund, Misa)
14:51 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
35:49 Bouchard (McDavid, Ekholm)
42:54 Frederic (Savoie)
47:13 Walman (McDavid, Bouchard)
Askarov – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Eklund, Misa, Toffoli – Graf, Wennberg, Kurashev – Goodrow, Ostapchuk, Regenda.
Ingram – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl, Savoie – K. Kapanen, Henrique, Podkolzin – Frederic, Lazar, Mangiapane.
Rozhodčí: Francois St. Laurent, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher