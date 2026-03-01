Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vladař vychytal Pastrňáka, Zacha asistoval u jediné trefy Bostonu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   0:11aktualizováno  0:33
Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se podílel 26 zákroky, o čisté konto jej připravil jediný střelec hostů až v 54. minutě. U trefy obránce McAvoye si připsal asistenci i Pavel Zacha. David Pastrňák v zápase nebodoval.

Brankář Dan Vladař z Philadelphie | foto: AP

Sobotní konfrontace Philadelphie s Bostonem nabídla góly až ve třetí třetině. Jako první v ní skórovali hosté, kvůli postavení útočícího Eyssimonta v brankovišti pozorného Dana Vladaře však akce z 42. minuty nebyla uznána. První změnu stavu tak přinesl až domácí Travis Konecny, jenž v 44. minutě těžil z chytré nabídky Christiana Dvoraka před odkrytou bránu.

Druhou asistenci bral obránce Jamie Drysdale. Stejné trio navíc neřeklo své poslední slovo, když v 52. minutě pálil přesně pro změnu Drysdale a přihrávky zapsali Konecny a Dvorak. Skvěle chytajícího Vladaře připravil o nulu až v 54. minutě zadák Charlie McAvoy, který pálil po vyhraném buly Pavla Zachy (18:27, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Drama se ale nekonalo. Vedení Flyers v samém závěru do prázdné klece pojistil Sean Couturier.

Vladař, jenž dvakrát vychytal i hvězdného krajana Davida Pastrňáka (24:29, -2, 2 střely), tak celkově zastavil 26 ran a zámořskými novináři byl zvolen první hvězdou večera.

Výsledky

NHL
1. 3. 2026 1:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 3. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly, Stecher, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Nylander, Tavares, Maccelli – McMann, N. Roy, Cowan – N. Robertson, Laughton, Joshua.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Spence, Kleven – Giroux, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.
NHL
1. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
06:31 Bedard (Bertuzzi, Teräväinen)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar, D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon, Landeskog – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Murphy – Burakovsky, Bedard, Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson, Bertuzzi – Slaggert, N. Foligno, Donato.

Rozhodčí: Syvret, Rehman – Apperson, Knorr

NHL
1. 3. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 3. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – Newhook, J. Evans, Z. Bolduc.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Dowd, Duhaime.
NHL
1. 3. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous, Hedman – Kučerov, Point, Goncalves – Hagel, James, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Bjorkstrand.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: Hebert, South – Murray, Fournier

NHL
1. 3. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 3. 2026 0:00
zápas probíhá
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Islanders New York Islanders 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
02:30 Lundeström (Fabbro, Miles Wood)
Góly:
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Heinen – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Palát, Horvat (A), Barzal – Drouin, Ritchie, Heineman – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: McCauley, Hiff – Blujus, Deschamps

NHL
1. 3. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
28. 2. 2026 23:00
zápas probíhá
St. Louis Blues St. Louis Blues : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:2 (0:0, 0:2, -:-)
Góly:
Góly:
25:37 Meier (Pesce, L. Hughes)
39:44 Hamilton (J. Hughes, Markström)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Kessel, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Finley, N. Walker.
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.

Rozhodčí: Chmielewski, Schrader – Flemington, Kovachik

NHL
28. 2. 2026 21:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly:
43:41 Konecny (Dvorak, Drysdale)
51:55 Drysdale (Konecny, Dvorak)
59:07 Couturier (Cates)
Góly:
53:03 McAvoy (H. Lindholm, Zacha)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Mičkov – Tippett, Couturier (C), Deslauriers – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Nicholson, Charron – Tobias, Daisy

Počet diváků: 19872

NHL
28. 2. 2026 18:30
New York Rangers New York Rangers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
29:58 Zibanejad (Trocheck, J. Miller)
42:57 T. Raddysh (Gavrikov, Brisson)
Trocheck
Góly:
02:08 Mantha (E. Karlsson, Rust)
21:59 Shea (Clifton, Lizotte)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Schneider, Morrow, M. Robertson – Perreault, Zibanejad, J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – Brisson, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Kartye.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Girard – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – Smith, Barton

Počet diváků: 17889

NHL
28. 2. 2026 22:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Góly:
08:34 Celebrini (W. Smith)
11:07 Misa (Toffoli)
17:05 Goodrow (Ostapchuk, Klingberg)
45:30 Wennberg (Kurashev, Ferraro)
49:25 Muchamadullin (Eklund, Misa)
Góly:
14:51 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
35:49 Bouchard (McDavid, Ekholm)
42:54 Frederic (Savoie)
47:13 Walman (McDavid, Bouchard)
Sestavy:
Askarov – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Eklund, Misa, Toffoli – Graf, Wennberg, Kurashev – Goodrow, Ostapchuk, Regenda.
Sestavy:
Ingram – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl, Savoie – K. Kapanen, Henrique, Podkolzin – Frederic, Lazar, Mangiapane.

Rozhodčí: Francois St. Laurent, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
St. Louis vs. New JerseyHokej - - 28. 2. 2026:St. Louis vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 7.00
  • 1.12
Colorado vs. ChicagoHokej - - 1. 3. 2026:Colorado vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.10
  • 4.00
  • 3.00
Columbus vs. NY IslandersHokej - - 1. 3. 2026:Columbus vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.60
  • 4.20
  • 5.60
Carolina vs. DetroitHokej - - 1. 3. 2026:Carolina vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
1. 3. 01:00
  • 1.85
  • 4.35
  • 3.64
Tampa vs. BuffaloHokej - - 1. 3. 2026:Tampa vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
1. 3. 01:00
  • 1.70
  • 4.52
  • 4.28
Montreal vs. WashingtonHokej - - 1. 3. 2026:Montreal vs. Washington //www.idnes.cz/sport
1. 3. 01:00
  • 2.06
  • 4.14
  • 3.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible

Jaromír Jágr a Karel Rachůnek se zlatými medailemi z MS 2010

Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

Vladař vychytal Pastrňáka, Zacha asistoval u jediné trefy Bostonu

Aktualizujeme
Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno 

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším...

28. února 2026  13:15

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

27. února 2026  20:51,  aktualizováno  21:08

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.