Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Martin Korbáš
  7:04aktualizováno  8:16
Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů Dan Vladař byl s 18 zákroky zvolen třetí hvězdou. V dalším zápase Rangers deklasovali 8:1 Washington, mladík Jaroslav Chmelař se na tom podílel jednou asistencí.
Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers. | foto: Kyle RossReuters

Mužem utkání mezi Philadelphií a Bostonem se stal teprve 19letý talent kanadského hokeje Porter Martone. Šestý hráč draftu 2025, který v týdnu za Flyers debutoval ve slavné soutěži, nejprve asistoval u otevírací branky Christiana Dvoraka z 5. minuty a ve třetí minutě nastavení pak utkání svou premiérovou trefou rozhodl.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 73z. - 97b.(29+68)

2. Nečas (COL), 73z. - 94b.(36+58)

3. Zacha (BOS), 75z. - 62b.(29+33)

4. Hertl (VGK), 77z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 76z. - 46b.(8+38)

Stalo se tak za dvojnásobné početní výhody poté, co se v nastaveném čase fauly provinili hostující David Pastrňák (21:39, 0+1, -1, 4 střely) a Charlie McAvoy.

Prvně jmenovaný nejproduktivnější Čech letošního ročníku NHL byl ve třetí třetině u vyrovnávací trefy Bostonu, když v přesilovce asistoval u 29. trefy v podání rekordní sezonu hrajícího Pavla Zachy (16:38, 1+0, +/-: 0, 1 střela). Pastrňák se zlepšil na 97 zápisů a míří za dalším stobodovým ročníkem.

Z českých zástupců v utkání se však nakonec radoval domácí gólman Dan Vladař, jenž pochytal 18 z 19 střel a zámořští novináři jej ocenili postem třetí hvězdy duelu.

Flyers se s 90 body posunuli na třetí příčku Metropolitní divize, Bruins s 95 body stále drží první divokou kartu Východní konference před Ottawou (90 bodů) a pronásledovateli pod čarou postupu Islanders (89 bodů), Detroitem a Columbusem (88 bodů).

Malé šance Washingtonu na posun na postupové pozice tabulky Východní konference utržily v neděli těžký direkt po debaklu v Madison Square Garden. Rangers v závěru nevydařené sezony uspěli už v pátém z posledních šesti startů a hlavně po triumfu 8:1 dali fanouškům naději na možné lepší zítřky.

Hattrickem se za New York blýskl Will Cuylle. Tři body brali i Mika Zibanejad (0+3) a obránce Adam Fox (1+2). Prosadit se dokázali i česko-slovenští mladíci ve čtvrté formaci domácích.

Svou třetí branku začínající kariéry v NHL slavil slovenský forvard Adam Sýkora, asistenci bral Jaroslav Chmelař (14:19, 0+1, +1, 1 střela). Navázali tak na sobotní akci z duelu proti Detroitu, kdy si role asistenta a střelce prohodili.

Hokejisté St. Louis si připsali cenný skalp po výhře 3:2 z ledu vedoucího Colorada. Stál za tím premiérový hattrick elitního centra Blues Roberta Thomase. Ve všech případech mu asistovali spoluhráči z formace Jimmy Snuggerud a Dylan Holloway.

Pod gólovou produkci domácích Avalanche se tentokrát výrazně podepsal v 41 letech nejstarší aktivní hráč v NHL obránce Brent Burns (1+1), jenž odehrál svůj 1 001. zápas v řadě a opět se tak přiblížil železnému muži soutěže Philu Kesselovi. Bývalý úspěšný útočník v letech 2009 až 2023 nastoupil bez jediné absence do 1 064 duelů v řadě.

Hvězdní útočníci Colorada Nathan MacKinnon (-3, 5 střel) a Martin Nečas (21:56, -3, 4 střely) tentokrát sbírali jen nezvyklé záporné zápisy do tabulky +/-. Oba týmy čeká úterní odveta na ledě St. Louis.

Po sobotním triumfu 9:4 si v nedělní odvetě hokejisté Pittsburghu poradili s Floridou pro změnu 5:2. Proti týmu českého centra Tomáše Noska (10:19, +/-: 0) řádil hlavně kapitán Penguins Sidney Crosby (1+2), jenž tak stvrdil (1 759 bodů) svůj sobotní posun na sedmou příčku historického bodování NHL před legendu Stevea Yzermana (1 755 bodů).

Dva góly domácích slavil Švéd Rickard Rakell. Panthers po nezdarech s Penguins přišli i o matematickou naději na play off a po dvou ziscích Stanley Cupu tak letos budou ve vyřazovacích bojích chybět.

Výsledky:

NHL
6. 4. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Washington Capitals Washington Capitals 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)
Góly:
00:23 Sheary (Kartye, Fox)
23:07 J. Miller (Zibanejad, Fox)
25:53 Cuylle (Schneider, Brodzinski)
28:33 Cuylle (Trocheck, Gavrikov)
33:22 Sýkora (Laba, Chmelař)
38:27 Fox (Zibanejad, J. Miller)
42:27 Trocheck
59:28 Cuylle (Zibanejad, Lafrenière)
Góly:
13:45 McMichael (T. Wilson, Fehérváry)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy (A), C. Hutson – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, McMichael – R. Leonard, Sourdif, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Hamilton, Pochmara – Tobias, Berg

Počet diváků: 17335

NHL
6. 4. 2026 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly:
15:10 Kelly (Burns, L. O'Connor)
23:40 Burns (Blankenburg, Nelson)
Góly:
12:01 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
24:09 R. Thomas (Holloway, Snuggerud)
57:10 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, D. Toews (A), Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Bardakov, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Drouin – Berggren, Suter, Neighbours (A) – Bučněvič, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Corey Syvret, Pierre Lambert – Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz

Počet diváků: 18101

NHL
6. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
10:47 Meier (J. Hughes)
38:12 Glass
56:35 C. Brown (J. Hughes, Bratt)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Xhekaj, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes (A), C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Cotter, McLaughlin, Halonen.

Rozhodčí: Beach, Hanson – Cherrey, Barton

Počet diváků: 20962

NHL
5. 4. 2026 23:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly:
07:17 Cozens (Stützle, Batherson)
08:51 Stützle
28:33 B. Tkachuk (Zub, Greig)
42:50 Pinto (Zetterlund)
46:33 B. Tkachuk (Greig, Cozens)
59:03 Giroux (Pinto, Sanderson)
Góly:
05:22 Stankoven (Ehlers, Blake)
19:40 Svečnikov
57:30 Hall (S. Walker, Blake)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Matinpalo, Crotty, Thomson – Batherson, Stützle (A), Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Foegele.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Kotkaniemi, Robinson, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Jean Hebert – Trent Knorr, Jeremy Faucher

Počet diváků: 16857

NHL
5. 4. 2026 21:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
4:18 Dvorak (Martone, Ristolainen)
62:31 Martone (Dvorak, Zegras)
Góly:
40:35 Zacha (Mittelstadt, Pastrňák)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Martone – Bump, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Grundström.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Lohrei, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: South, L ́Ecuyer – Alphonso, Kelly

Počet diváků: 19133

NHL
5. 4. 2026 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Góly:
01:40 A. Johansson (Sandin-Pellikka, P. Kane)
47:18 Sandin-Pellikka (Larkin, Raymond)
51:14 Compher (Edvinsson, Kasper)
54:36 P. Kane (DeBrincat, Copp)
Góly:
20:18 Boldy (Eriksson Ek)
21:25 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
27:03 Tarasenko (J. Middleton, Hartman)
32:32 Kaprizov (Faber)
58:09 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Rasmussen – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Raymond (A) – J. van Riemsdyk, Kasper, Mazur.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – N. Foligno, McCarron, M. Foligno (A).

Rozhodčí: McCauley, Kea – Smith, Flemington

Počet diváků: 17892

NHL
5. 4. 2026 21:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Góly:
11:00 E. Söderblom
16:50 Crosby (Činachov, Rust)
19:12 Rakell (Crosby, Malkin)
38:08 Rakell (Malkin, Novak)
43:48 Rust (Crosby, Činachov)
Góly:
16:15 Schwindt (Hinostroza, Forsling)
54:15 Verhaeghe (S. Jones, M. Tkachuk)
Sestavy:
Šilovs (T. Gauthier) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Kulikov, Forsling (A), S. Jones, Björnfot, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett (A), Verhaeghe – Greer, Luostarinen, Samoskevich – J. Boqvist, Nosek, Gregor – Hinostroza, Schwindt, Foote.

Rozhodčí: Brenk, Dunning – Shewchyk, Blujus

Počet diváků: 17028

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Výsledky

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

