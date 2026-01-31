Premium

Vladař pomohl Philadelphii k zisku bodu, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:29aktualizováno  22:06
Sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Los Angeles 3:2 po prodloužení na ledě Philadelphie, za níž chytal Daniel Vladař. Fanouškům se naopak nepředstavil Martin Nečas, jenž kvůli zranění chyběl v sestavě Colorada u triumfu 5:0 nad Detroitem.
Brankář Dan Vladař z Philadelphie v akci

Brankář Dan Vladař z Philadelphie v akci | foto: AP

Obránce Cale Makar z Colorada střílí přes Lucase Raymonda z Detroitu.
Hokejisté Colorada se radují z gólu Nathana MacKinnona v utkání proti Detroitu.
Potyčka před branku Daniela Vladaře z Philadelphie v utkání proti Los Angeles
Brankář Dan Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Los Angeles


Po čtyřech porážkách z posledních pěti startů hokejisté Colorada zabrali. Triumf 5:0 proti domácímu Detroitu režíroval hlavně suverénní Nathan MacKinnon, jenž vstřelil dva góly a na třetí přihrál.

Český útočník Martin Nečas v sestavě Avalanche chyběl kvůli blíže nespecifikovanému zranění v dolní části těla.

Hokejisté Los Angeles úspěšně vstoupili do nabitého víkendu. V sobotu zvítězili 3:2 po prodloužení na ledě Philadelphie. Kings, které v neděli čeká souboj s Carolinou, skvěle vyšel vstup do zápasu, když zásahy útočníka Adriana Kempeho ze 4. a 8. minuty rychle odskočili do vedení.

V další fázi se ale Flyers zvedli a s podporou zákroků Daniela Vladaře, jenž celkově pochytal 18 střel, dokázali ztrátu postupně vymazat. Krátce po startu druhého dějství využil přesilovku Trevor Zegras a na 2:2 stav upravoval pro změnu v úvodních vteřinách třetí třetiny Travis Konecny.

Vítěze nakonec určilo až prodloužení, v jehož třetí minutě Vladaře dokázal propálit Quinton Byfield.

Výsledky

NHL
31. 1. 2026 22:00
zápas probíhá
Calgary Flames Calgary Flames : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Farabee, Lomberg.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Gaudette, Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Beach, Sandlak – Apperson, Toomey

NHL
31. 1. 2026 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
06:44 Burns (MacKinnon, Ničuškin)
10:03 MacKinnon (Lehkonen)
21:24 Colton (Nelson, Manson)
33:33 MacKinnon (Lehkonen)
47:35 Kelly (Kiviranta, Drury)
Sestavy:
Gibson (41. Talbot) – A. Johansson, Seider, Chiarot, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, E. Gustafsson – Kasper, Larkin, Raymond – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, C. Makar, Manson, Burns, K. Middleton, Girard – Lehkonen, MacKinnon, Ničuškin – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Garrett Rank – Jesse Marquis, Ryan Daisy

NHL
1. 2. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 2. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 2. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 2. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 2. 2026 1:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 2. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – K. Helenius, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Kozak.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Guhle, Matheson, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – Texier, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc.
NHL
1. 2. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
31. 1. 2026 23:00
Washington Capitals Washington Capitals : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin, Wilson, Sourdif, Protas – R. Leonard, Dowd, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime – Carlson, Fehérváry, T. van Riemsdyk – Chychrun, Chisholm, Sandin.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov, Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier – Chatfield, Slavin, S. Walker – K. Miller, Nikišin, Gostisbehere.
NHL
31. 1. 2026 21:30
zápas probíhá
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Rangers New York Rangers 2:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
02:37 Mantha (McGroarty)
06:05 Acciari (Lizotte)
Góly:
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Kulak, Shea, Solovjov – Brazeau, Crosby, Rakell – Hayes, Novak, Činachov – Mantha, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Perreault, Zibanejad, J. Miller – Lafrenière, Trocheck, Cuylle – T. Raddysh, Laba, Othmann – Rempe, Carrick, Berard.

Rozhodčí: Furlatt, Lee – Baker, Alphonso

NHL
31. 1. 2026 22:00
zápas probíhá
Florida Panthers Florida Panthers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, Balinskis, Björnfot, Petry – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, Schwindt, Kunin – Vilmanis, J. Boqvist, Greer.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Salomonsson, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Niederreiter, J. Toews, Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Nyquist.

Rozhodčí: Sutherland, Hebert – Cherrey, Grillo

NHL
1. 2. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
31. 1. 2026 18:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3P (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
20:39 Zegras (Brink, Konecny)
40:25 Konecny (Ristolainen, Grebjonkin)
Góly:
03:10 Kempe (Laferriere, Perry)
07:08 Kempe (Perry, Laferriere)
62:48 Byfield (Kempe, Doughty)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Konecny (A), Dvorak, Grebjonkin – Tippett, Cates, Barkey – Brink, Zegras, Mičkov – Hathaway, Couturier (C), Deslauriers.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar, Perry – Foegele, Byfield, T. Moore – Kuzmenko, Laferriere, Fiala – Armia, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: McCauley, Schrader – Faucher, Brisebois

Vstoupit do diskuse


