Carolina je v play off dále bez porážky, Vegas uspělo nad Anaheimem

Martin Korbáš
  7:10aktualizováno  7:53
Hokejisté Caroliny si v bojích o Stanley Cup i po šestém startu drží neporazitelnost. Po hladkém postupu nad Ottawou vedou ve druhém kole už 2:0 na zápasy nad Philadelphií, rozhodla o tom pondělní výhra 3:2 po prodloužení. Dana Vladaře v 79. minutě překonal Taylor Hall. Porážkou do druhého kola vstoupil i brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. Na domácím ledě se 3:1 radovalo Vegas.
Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers zastavuje puk. | foto: AP

Na úvodní triumf 3:0 navázali rozjetí hokejisté Caroliny proti Philadelphii výhrou 3:2 po prodloužení, které rozhodl v 79. minutě Taylor Hall. Českého gólmana Flyers Dana Vladaře, jenž kryl vysoký počet 40 z celkových 43 střel, překonal po pádu na led pohotovou dorážkou z brankoviště.

„Když se vám podaří rozhodnout prodloužení, často si tu situaci ani pořádně nezapamatujete. Na pár sekund jsem byl v jiném časovém pásmu,“ nebyl schopen blíže popsat svůj gól nadšený Hall.

V řádné hrací době hostům skvěle vyšel vstup do druhého zápasu série, když v průběhu páté minuty dokázali skórovat Jamie Drysdale a Sean Couturier.

Jejich trhák však přibrzdil využitou přesilovkou z 11. minuty Nikolaj Ehlers a vyrovnání se Hurricanes dočkali v 52. minutě zásluhou Setha Jarvise. Dánský gólman domácích Frederik Andersen kryl 34 z 36 střel a v letošním play off vychytal už svou šestou výhru.

Hokejisté Vegas díky kontroverzní trefě z 56. minuty vstoupili vítězně do druhého kola play off po výsledku 3:1 nad Anaheimem. Hostům nepomohla ani střelecká převaha 22:34. Golden Knights podržel gólman Carter Hart, jehož připravil o čisté konto jediný střelec.

Finský centr Mikael Granlund v 54. minutě vymazal otevírací trefu domácího Bretta Howdena. Stav 1:1 však neměl dlouhého trvání, když v čase 55:02 vrátil Vegas vedení Ivan Barbašov. Hostům na čele s trenérem Joelem Quennevillem se nelíbilo, že před akcí rozhodčí neodpískali soupeři zakázané uvolnění. Do prázdné brány Ducks pak vše ještě potvrzoval Mitch Marner.

Brankář Anaheimu Lukáš Dostál kryl 19 z 21 střel, třikrát jej prověřil i Tomáš Hertl (10:04, +/-: 0, 3 střely). Obránce Ducks Radko Gudas stejně jako v sérii s Edmontonem vinou zranění není trenérům k dispozici.

Výsledky

NHL
5. 5. 2026 3:50
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly:
23:14 Howden (Marner, Andersson)
55:02 Barbašov (Dorofejev)
59:54 Marner
Góly:
53:57 Granlund (LaCombe, Carlson)
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Howden – Kolesar, W. Karlsson (A), Hertl – Sissons, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – McTavish (A), Poehling, Kreider – I. Moore, Washe, Viel.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Jean Hebert – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 17838

Stav série: 1:0

NHL
5. 5. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2P (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
10:21 Ehlers (Blake, K. Miller)
51:21 Jarvis (Ehlers, Staal)
78:54 Hall (Blake, S. Walker)
Góly:
04:02 Drysdale
04:41 Couturier (Grundström)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Martone, Zegras, Bump – Konecny (A), Dvorak, Barkey – Mičkov, Cates, Foerster – Glendening, Couturier (C), Grundström.

Rozhodčí: F. Charron, G. Dwyer – S. Alphonso, R. Daisy

Počet diváků: 18647

Stav série: 2:0

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

