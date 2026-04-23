Mládí vpřed. Hokejisté Philadelphie, kteří mají s 27,7 roky třetí nejnižší věkový průměr ze všech letošních účastníků play off NHL, vedou nad Pittsburghem (30,4) s veterány Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem po třech zápasech hladce 3:0.
Na venkovní úspěchy 3:2 a 3:0 Flyers ve středu navázali před vlastním publikem pro změnu výsledkem 5:2. Česká jednička domácích Dan Vladař navázal na předešlé čisté konto 28 zákroky proti 30 střelám.
V ofenzivě Philadelphii táhli především útočníci Noah Cates s Trevorem Zegrasem (oba 1+1). Dva zápisy za asistence bral centr Sean Couturier a také obránci Jamie Drysdale s Noahem Juulsenem. Mezi střelci Penguins byl i Jevgenij Malkin, jenž s 29. přesilovkovou trefou kariéry v play off vyrovnal na čele dané klubové statistiky Maria Lemieuxe.
Stejně jako v prvním duelu dokázal Edmonton i v odvetě čtyřikrát překonat Lukáše Dostála v bráně Anaheimu (kryl 33 z 37 střel). Po výhře 4:3 však ve středu Oilers narazili, když Ducks v přestřelce podlehli 4:6. O všem rozhodla až finální desetiminutovka řádné hrací doby.
Edmontonu se v 54. minutě podařilo srovnat na 4:4. Nádech domácích ale záhy na to utnul svým druhým zásahem večera kanonýr Cutter Gauthier. Při následné hře Oilers bez brankáře pak ještě do prázdné klece rovněž podruhé v utkání skóroval i Ryan Poehling a bylo hotovo. Ducks, kteří v odvetě nastoupili bez českého kapitána Radko Gudase, se tak vrací na domácí led za stavu série 1:1.
Kromě Gauthiera (2+1) a Poehlinga (2+0) si statistiky v play off vylepšoval také Alex Killorn (1+2) a obránce Jackson LaCombe (0+3). Uzdravený Leon Draisaitl za domácí vyprodukoval bilanci 1+1, vítěz produktivity ze základní části Connor McDavid vyšel překvapivě i ve druhém startu v play off bez bodového zápisu.
Třetí pokračování v sérii mezi Minnesotou a Dallasem dospělo do dlouhého prodloužení, které rozhodl až v 93. minutě potrestaným faulem hostující specialista na přesilovkové trefy Wyatt Johnston. Dallas, jenž celkově tři ze čtyř středečních branek vstřelil v početní výhodě, tak vede 2:1 na zápasy.
V řádné hrací době se oba tábory rozešly za stavu 3:3. Stars v úvodu rychle odskočili do dvoubrankového trháku, když se prosadili Mikko Rantanen a Jason Robertson. V dalším průběhu ale domácí vývoj otočili. Ještě v prvním dějství využil přesilovou hru Marcus Johansson a ve druhé třetině slavili centři Joel Eriksson Ek a Michael McCarron. Dallas, v jehož sestavě nechyběl český centr Radek Faksa (18:52, +/-: 0, 1 střela), nicméně vrátil do hry v 51. minutě Matt Duchene.
Výsledky
08:58 Draisaitl (Podkolzin, Walman)
31:46 Murphy (Draisaitl, K. Kapanen)
37:48 Hyman (Ekholm, Nugent-Hopkins)
53:51 Samanski (Roslovic, Savoie)
12:48 C. Gauthier (Killorn)
22:44 Trouba (LaCombe, Terry)
25:35 Killorn (C. Gauthier, LaCombe)
35:50 Poehling (Killorn)
55:08 C. Gauthier
58:50 Poehling (LaCombe)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Lazar, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Samanski, C. Dach.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Helleson (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.
Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Mills, Brisebois
Stav série: 1:1
25:18 Zegras (Drysdale, Martone)
29:06 Ristolainen (Juulsen, Couturier)
31:18 Seeler (Juulsen, Couturier)
52:30 Cates (Zegras, Drysdale)
58:48 Tippett
04:18 Malkin (Rust, Crosby)
49:39 E. Karlsson (Rakell, Novak)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Mantha – Brazeau, Kindel, Činachov – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: St. Laurent, Brenk – CJ Murray, J. Murray
Počet diváků: 19937
Stav série: 3:0
18:20 M. Johansson (Brink)
25:00 Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes)
37:25 McCarron (N. Foligno, Brodin)
01:25 Rantanen (J. Robertson, Duchene)
13:48 J. Robertson (Duchene)
50:18 Duchene (Rantanen, W. Johnston)
92:10 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Brink, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, N. Foligno – Sturm, McCarron, M. Foligno (A).
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Pierre Lambert – Ryan Gibbons, Libor Suchánek
Počet diváků: 19244
Stav série: 1:2