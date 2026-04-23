Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Martin Korbáš
  7:12aktualizováno  8:02
Třetí start v letošním play off a třetí výhra. Hokejový gólman Daniel Vladař s Philadelphií porazil Pittsburgh 5:2 a v sérii tak Flyers dominují již 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a Anaheimem. Stalo se tak díky středeční výhře Ducks 6:4, kterou z brány jistil Lukáš Dostál. Třetí duel mezi Minnesotou a Dallasem rozhodl pro hostující Stars až v 93. minutě Wyatt Johnston.
Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým brankářem Danielem Vladařem. | foto: Matt SlocumAP

Mládí vpřed. Hokejisté Philadelphie, kteří mají s 27,7 roky třetí nejnižší věkový průměr ze všech letošních účastníků play off NHL, vedou nad Pittsburghem (30,4) s veterány Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem po třech zápasech hladce 3:0.

Na venkovní úspěchy 3:2 a 3:0 Flyers ve středu navázali před vlastním publikem pro změnu výsledkem 5:2. Česká jednička domácích Dan Vladař navázal na předešlé čisté konto 28 zákroky proti 30 střelám.

V ofenzivě Philadelphii táhli především útočníci Noah Cates s Trevorem Zegrasem (oba 1+1). Dva zápisy za asistence bral centr Sean Couturier a také obránci Jamie Drysdale s Noahem Juulsenem. Mezi střelci Penguins byl i Jevgenij Malkin, jenž s 29. přesilovkovou trefou kariéry v play off vyrovnal na čele dané klubové statistiky Maria Lemieuxe.

Stejně jako v prvním duelu dokázal Edmonton i v odvetě čtyřikrát překonat Lukáše Dostála v bráně Anaheimu (kryl 33 z 37 střel). Po výhře 4:3 však ve středu Oilers narazili, když Ducks v přestřelce podlehli 4:6. O všem rozhodla až finální desetiminutovka řádné hrací doby.

Edmontonu se v 54. minutě podařilo srovnat na 4:4. Nádech domácích ale záhy na to utnul svým druhým zásahem večera kanonýr Cutter Gauthier. Při následné hře Oilers bez brankáře pak ještě do prázdné klece rovněž podruhé v utkání skóroval i Ryan Poehling a bylo hotovo. Ducks, kteří v odvetě nastoupili bez českého kapitána Radko Gudase, se tak vrací na domácí led za stavu série 1:1.

Kromě Gauthiera (2+1) a Poehlinga (2+0) si statistiky v play off vylepšoval také Alex Killorn (1+2) a obránce Jackson LaCombe (0+3). Uzdravený Leon Draisaitl za domácí vyprodukoval bilanci 1+1, vítěz produktivity ze základní části Connor McDavid vyšel překvapivě i ve druhém startu v play off bez bodového zápisu.

Třetí pokračování v sérii mezi Minnesotou a Dallasem dospělo do dlouhého prodloužení, které rozhodl až v 93. minutě potrestaným faulem hostující specialista na přesilovkové trefy Wyatt Johnston. Dallas, jenž celkově tři ze čtyř středečních branek vstřelil v početní výhodě, tak vede 2:1 na zápasy.

V řádné hrací době se oba tábory rozešly za stavu 3:3. Stars v úvodu rychle odskočili do dvoubrankového trháku, když se prosadili Mikko Rantanen a Jason Robertson. V dalším průběhu ale domácí vývoj otočili. Ještě v prvním dějství využil přesilovou hru Marcus Johansson a ve druhé třetině slavili centři Joel Eriksson Ek a Michael McCarron. Dallas, v jehož sestavě nechyběl český centr Radek Faksa (18:52, +/-: 0, 1 střela), nicméně vrátil do hry v 51. minutě Matt Duchene.

Výsledky

NHL
23. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Góly:
08:58 Draisaitl (Podkolzin, Walman)
31:46 Murphy (Draisaitl, K. Kapanen)
37:48 Hyman (Ekholm, Nugent-Hopkins)
53:51 Samanski (Roslovic, Savoie)
Góly:
12:48 C. Gauthier (Killorn)
22:44 Trouba (LaCombe, Terry)
25:35 Killorn (C. Gauthier, LaCombe)
35:50 Poehling (Killorn)
55:08 C. Gauthier
58:50 Poehling (LaCombe)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Lazar, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Samanski, C. Dach.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Helleson (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.

Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Mills, Brisebois

Stav série: 1:1

NHL
23. 4. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly:
25:18 Zegras (Drysdale, Martone)
29:06 Ristolainen (Juulsen, Couturier)
31:18 Seeler (Juulsen, Couturier)
52:30 Cates (Zegras, Drysdale)
58:48 Tippett
Góly:
04:18 Malkin (Rust, Crosby)
49:39 E. Karlsson (Rakell, Novak)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Mantha – Brazeau, Kindel, Činachov – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: St. Laurent, Brenk – CJ Murray, J. Murray

Počet diváků: 19937

Stav série: 3:0

NHL
23. 4. 2026 3:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 3:4P (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly:
18:20 M. Johansson (Brink)
25:00 Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes)
37:25 McCarron (N. Foligno, Brodin)
Góly:
01:25 Rantanen (J. Robertson, Duchene)
13:48 J. Robertson (Duchene)
50:18 Duchene (Rantanen, W. Johnston)
92:10 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Brink, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, N. Foligno – Sturm, McCarron, M. Foligno (A).
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Pierre Lambert – Ryan Gibbons, Libor Suchánek

Počet diváků: 19244

Stav série: 1:2

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 23. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 4. 17:00
  • 2.35
  • 3.82
  • 2.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

22. dubna 2026  22:30

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy.

Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek...

22. dubna 2026  22:19

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

22. dubna 2026  21:52

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

21. dubna 2026  10:29,  aktualizováno  22. 4. 21:02

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

22. dubna 2026,  aktualizováno  20:14

Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Čeští hokejisté do 18 let na úvod mistrovství světa v Bratislavě přehráli výběr Spojených států 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa. Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli...

22. dubna 2026  19:25

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje...

Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois...

22. dubna 2026  16:02

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

