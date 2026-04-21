Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:11aktualizováno  7:33
Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy. Stejný vývoj nabírá i Carolina v souboji s Ottawou. Dallas naopak po úvodním nezdaru srovnal proti Minnesotě sérii na 1:1 a v prvním duelu mezi Edmontonem a Anaheimem se radovali hráči kanadského celku po těsném skóre 4:3.
Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře. | foto: Reuters

Pennsylvánské derby mezi Pittsburghem a Philadelphií v prvním kole play off nabírá jasný vývoj. Po úvodní těsné výhře 3:2 v odvetě na ledě soupeře Flyers vyhráli pro změnu 3:0 a jsou na půli cesty od postupu. Velkou zásluhu na daném vývoji má český gólman Dan Vladař, jenž byl za výkony v základní části zvolen nejužitečnějším hráčem klubu a ve vyřazovacích bojích to opět potvrzuje.

28letý rodák z Prahy ve své třetí účasti v play off dosavadní kariéry (v sezoně 2019/20 jednou naskočil za Boston a v sezoně 2021/22 odchytal jeden duel play off za Calgary) slavil první dvě výhry. Tu poslední navíc okořenil čistým kontem poté, co zastavil všech 27 pokusů Penguins.

„Stejný standard ukazuje celou sezonu. Kluci si před ním hokej užívají,“ vysekl Vladařovi pochvalu kouč Rick Tocchet. Skóre odvety otevíral v 34. minutě 19letý talent Porter Martone, jenž tak navázal na svůj rozdílový gól i z úvodní partie. Při hře v oslabení náskok Philadelphie pojišťoval v 38. minutě Garnet Hathaway a poslední slovo patřilo v 58. minutě trefou do prázdné klece Luke Glendening.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
21. 4. 2026 1:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly:
06:31 Stankoven (Hall, Blake)
27:50 Sebastian Aho (Staal)
93:53 Martinook (Ehlers, K. Miller)
Góly:
30:47 Batherson (Sanderson)
36:40 Cozens (Greig, Sanderson)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Thomson, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: F. South, J. Hebert – R. Gibbons, L. Suchánek

Počet diváků: 18591

Stav série: 2:0

NHL
21. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Góly:
17:21 J. Dickinson (Walman, Emberson)
18:21 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
51:30 J. Dickinson (Ekholm, Walman)
58:06 K. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl)
Góly:
20:19 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
24:37 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
34:29 Terry (Carlson, Granlund)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Henrique, C. Dach.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Gudas (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.

Rozhodčí: Dwyer, Lambert, Brisebois, Mills

Počet diváků: 18347

Stav série: 1:0

NHL
21. 4. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
33:39 Martone (Konecny, Dvorak)
37:43 Hathaway (Tippett)
57:55 Glendening (Couturier, Hathaway)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: Rank, Rehman – MacPherson, T. Gawryletz

Počet diváků: 18308

Stav série: 0:2

NHL
21. 4. 2026 3:30
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
08:58 W. Johnston (Lundkvist, Bäck)
24:02 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
47:09 J. Robertson (Lundkvist, Duchene)
59:10 W. Johnston (Hryckowian, Lindell)
Góly:
11:33 Faber (Q. Hughes, Kaprizov)
49:47 Faber (Eriksson Ek, Q. Hughes)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, Hryckowian, W. Johnston – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Steel, Hyry – Blackwell, Bäck, Faksa.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Eriksson Ek, Kaprizov (A), Boldy – Tarasenko, Hartman, Trenin – Jurov, M. Johansson, M. Foligno (A) – N. Foligno, McCarron, Brink.

Rozhodčí: Wes McCauley, Brandon Blandina – Trent Knorr, Tyson Baker

Počet diváků: 18532

Stav série: 1:1

Tipsport - partner programu
Jihlava vs. LitvínovHokej - Baráž - 21. 4. 2026:Jihlava vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 3.22
  • 4.25
  • 1.94
Tampa vs. MontrealHokej - - 22. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
22. 4. 01:00
  • 1.90
  • 4.03
  • 3.49
Buffalo vs. BostonHokej - - 22. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
22. 4. 01:30
  • 2.02
  • 4.07
  • 3.12
Vegas vs. UtahHokej - - 22. 4. 2026:Vegas vs. Utah //www.idnes.cz/sport
22. 4. 03:30
  • 2.07
  • 4.05
  • 3.03
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 22. 4. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
22. 4. 04:00
  • 1.59
  • 4.48
  • 4.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

21. dubna 2026  6:59

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

20. dubna 2026  19:22

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...

Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem...

20. dubna 2026  15:49

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem...

20. dubna 2026  13:40

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená....

20. dubna 2026  12:12

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Faktor Will: klíč k titulu. Brankář Pardubic zahání pověst smolaře. Jak? Životní formou

Momentka z extraligového finále Pardubice - Třinec

Rozhodčí píská, zastavuje hru a ochozy v aréně hřmějí: „Will-da, Will-da, Will-da!“ Letos snad víc než kdy jindy. Ovace patří brankáři Romanu Willovi, zaslouženě, v hokejových Pardubicích chytá...

20. dubna 2026  10:05

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem...

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

