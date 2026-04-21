Pennsylvánské derby mezi Pittsburghem a Philadelphií v prvním kole play off nabírá jasný vývoj. Po úvodní těsné výhře 3:2 v odvetě na ledě soupeře Flyers vyhráli pro změnu 3:0 a jsou na půli cesty od postupu. Velkou zásluhu na daném vývoji má český gólman Dan Vladař, jenž byl za výkony v základní části zvolen nejužitečnějším hráčem klubu a ve vyřazovacích bojích to opět potvrzuje.
28letý rodák z Prahy ve své třetí účasti v play off dosavadní kariéry (v sezoně 2019/20 jednou naskočil za Boston a v sezoně 2021/22 odchytal jeden duel play off za Calgary) slavil první dvě výhry. Tu poslední navíc okořenil čistým kontem poté, co zastavil všech 27 pokusů Penguins.
„Stejný standard ukazuje celou sezonu. Kluci si před ním hokej užívají,“ vysekl Vladařovi pochvalu kouč Rick Tocchet. Skóre odvety otevíral v 34. minutě 19letý talent Porter Martone, jenž tak navázal na svůj rozdílový gól i z úvodní partie. Při hře v oslabení náskok Philadelphie pojišťoval v 38. minutě Garnet Hathaway a poslední slovo patřilo v 58. minutě trefou do prázdné klece Luke Glendening.
Výsledky
06:31 Stankoven (Hall, Blake)
27:50 Sebastian Aho (Staal)
93:53 Martinook (Ehlers, K. Miller)
30:47 Batherson (Sanderson)
36:40 Cozens (Greig, Sanderson)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Thomson, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: F. South, J. Hebert – R. Gibbons, L. Suchánek
Počet diváků: 18591
Stav série: 2:0
17:21 J. Dickinson (Walman, Emberson)
18:21 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
51:30 J. Dickinson (Ekholm, Walman)
58:06 K. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl)
20:19 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
24:37 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
34:29 Terry (Carlson, Granlund)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Henrique, C. Dach.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Gudas (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.
Rozhodčí: Dwyer, Lambert, Brisebois, Mills
Počet diváků: 18347
Stav série: 1:0
33:39 Martone (Konecny, Dvorak)
37:43 Hathaway (Tippett)
57:55 Glendening (Couturier, Hathaway)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Rozhodčí: Rank, Rehman – MacPherson, T. Gawryletz
Počet diváků: 18308
Stav série: 0:2
08:58 W. Johnston (Lundkvist, Bäck)
24:02 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
47:09 J. Robertson (Lundkvist, Duchene)
59:10 W. Johnston (Hryckowian, Lindell)
11:33 Faber (Q. Hughes, Kaprizov)
49:47 Faber (Eriksson Ek, Q. Hughes)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, Hryckowian, W. Johnston – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Steel, Hyry – Blackwell, Bäck, Faksa.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Eriksson Ek, Kaprizov (A), Boldy – Tarasenko, Hartman, Trenin – Jurov, M. Johansson, M. Foligno (A) – N. Foligno, McCarron, Brink.
Rozhodčí: Wes McCauley, Brandon Blandina – Trent Knorr, Tyson Baker
Počet diváků: 18532
Stav série: 1:1